Enzo Fernandez gia nhập Man City trong mùa hè năm nay với mức phí 125 triệu bảng, ngang kỷ lục chuyển nhượng của bóng đá Anh. HLV Enzo Maresca đã nỗ lực rất nhiều để đưa Fernandez về Man City trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, sau quãng thời gian làm việc cùng tiền vệ người Argentina tại Chelsea.

Tuy nhiên, dù khởi đầu khá ấn tượng, Man City đã để thua cả 3 trận gần nhất tại Premier League. Điều này khiến nhiều ý kiến cho rằng Fernandez có thể là một trong những nguyên nhân lớn dẫn đến sự sa sút phong độ của đội bóng nửa xanh thành Manchester.

Cách sử dụng Fernandez trong hệ thống chiến thuật

Tại Man City, Maresca sử dụng Fernandez theo cách tương tự như khi còn dẫn dắt Chelsea. Tiền vệ người Argentina đá ở vị trí tiền vệ trung tâm trong sơ đồ 2 tiền vệ trụ, sát cánh cùng Elliot Anderson.

Vị trí của Fernandez trong đội hình Man City

Sau đó, Man City chuyển từ sơ đồ 4-2-3-1 sang cấu trúc 3-1-6 của Maresca, trong đó Fernandez dâng cao và hoạt động ở một trong hai hành lang trong. Anh có thể đảm nhiệm vị trí này ở cả cánh trái lẫn cánh phải, tùy thuộc vào việc Maresca muốn hậu vệ biên nào bó vào trung lộ.

Trong tình huống này, Fernandez hoạt động ở hành lang trong bên phải, còn Josko Gvardiol từ vị trí hậu vệ trái bó vào hành lang trong bên trái. Điều đó giúp Anderson trở thành tiền vệ trụ duy nhất trong cấu trúc 3-1-6.

Khi không có bóng, Fernandez thường chơi cao hơn một chút để giúp đội hình chuyển sang sơ đồ 4-1-4-1. Cách bố trí này cho phép cả Rayan Cherki lẫn Fernandez gây áp lực lên tiền vệ trụ của đối phương, trong khi Anderson kiểm soát khoảng trống phía sau.

Vị trí của Fernandes khi đội hình Man City chuyển sang sơ đồ 4-1-4-1

Hệ thống này thường giúp Man City có lợi thế quân số ban đầu (+1) ở tuyến cuối với bộ tứ hậu vệ, đồng thời đặt Anderson vào thế đối đầu với 4 cầu thủ tấn công của đối phương.

Tuy nhiên, khi đội bóng của Maresca chuyển sang gây áp lực theo kiểu kèm người, họ thường tổ chức những pha áp sát liên tiếp ở một bên sân. Một cầu thủ chạy cánh dâng lên áp sát trung vệ đối phương, hậu vệ biên băng lên theo kèm hậu vệ biên bên kia, sau đó một trung vệ dịch chuyển ngang để bảo vệ khoảng trống ở biên vừa bị bỏ lại.

Khả năng xâm nhập vòng cấm và đóng góp ở 1/3 cuối sân

Fernandez từng cho thấy khả năng tạo dấu ấn trong các trận đấu dưới thời Maresca tại Chelsea, đặc biệt khi được bố trí chơi cao hơn.

Khả năng xâm nhập vòng cấm và ghi những bàn thắng quan trọng của tiền vệ người Argentina từng trở thành yếu tố then chốt trong hệ thống của Maresca. Điều này đặc biệt phù hợp với cách nhà cầm quân người Italia muốn đưa các cầu thủ chạy cánh vào những tình huống đối đầu một chọi một ở biên, tạo điều kiện để họ vượt qua đối thủ và thực hiện những quả tạt vào vòng cấm.

Bên cạnh đó, Fernandez từ lâu cũng được đánh giá cao ở khả năng chuyền bóng, với những đường chuyền có thể tìm đến đồng đội giữa các tuyến hoặc bên trong vòng cấm.

Tuy nhiên, Maresca hiếm khi khai thác khả năng chuyền bóng này của Fernandez khi tiền vệ người Argentina chơi ở vị trí thấp. Điều đó vẫn tiếp diễn tại Man City, khi anh ít tham gia vào quá trình triển khai bóng từ tuyến dưới mà thường xuất phát ở vị trí cao hơn để ghìm hàng thủ đối phương.

Bàn thắng Kiến tạo Tạo cơ hội 2 1 22

Thống kê của Fernandez tại Premier League và Champions League mùa này

Fernandez đã thực hiện 13 cú sút từ đầu mùa, chỉ ít hơn Cherki và Erling Haaland. Tuy nhiên, tiền vệ người Argentina mới tạo ra chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) 1,39 tại Premier League mùa giải năm nay, trung bình 0,21 xG mỗi 90 phút.

Để so sánh, ở mùa giải trước trong màu áo Chelsea, Fernandez đạt tổng cộng 11,41 xG tại Premier League, chỉ xếp sau Joao Pedro (14,77 xG). Cầu thủ 25 tuổi đạt trung bình 0,33 xG mỗi 90 phút và ghi 10 bàn cho “The Blues”.

Dù đã ghi bàn vào lưới Leipzig tại Champions League bằng một pha lập công rất giống những bàn thắng mang thương hiệu của anh dưới thời Maresca ở Chelsea, Fernandez mới chỉ có 2 bàn trên mọi đấu trường mùa này. Bàn thắng còn lại đến từ một tình huống đá phạt trực tiếp trong trận gặp Sunderland tại Premier League.

Nếu Fernandez thường xuyên ghi những bàn thắng quan trọng và đóng góp hiệu quả ở 1/3 cuối sân, những lời chỉ trích về cách Maresca sử dụng anh sẽ không còn nhiều cơ sở. Tuy nhiên, nếu tiền vệ này không thực sự đóng góp vào quá trình triển khai bóng và cũng không tạo ra nhiều dấu ấn quan trọng trên mặt trận tấn công, những hạn chế trong khả năng phòng ngự của anh sẽ nhanh chóng trở thành chủ đề bị bàn luận.

Fernandez có phải gánh nặng trong phòng ngự?

Như đã đề cập, Fernandez thường đá cặp tiền vệ trung tâm với Anderson, trong khi Cherki đảm nhiệm vị trí tiền vệ tấn công phía trên. Đây là cách bố trí tương tự tuyến giữa mà Maresca từng sử dụng tại Chelsea, với Fernandez sát cánh cùng Moises Caicedo, còn Cole Palmer chơi cao hơn trong vai trò tiền vệ tấn công.

Giống Pep Guardiola, Maresca tin vào triết lý kiểm soát trận đấu và quyền kiểm soát bóng nhằm ngăn đối phương có cơ hội gây tổn thương cho đội nhà. Về cơ bản, đây là cách phòng ngự bằng việc kiểm soát bóng.

Tuy nhiên, trong bối cảnh Premier League ngày càng thiên về lối chơi kèm người và cường độ thi đấu liên tục gia tăng qua từng vòng đấu, bộ ba Fernandez, Anderson và Cherki đang cho thấy sự mất cân bằng nghiêm trọng ở tuyến giữa Man City.

Hạng mục Chỉ số Thứ hạng chỉ số cá nhân Thắng tranh chấp 30 146 Thua tranh chấp 37 440 Tắc bóng 6 202 Giành lại quyền kiểm soát bóng ở 1/3 cuối sân 4 48 Giành lại quyền kiểm soát bóng ở khu vực 1/3 giữa sân 10 146

Thống kê của Fernandez ở Ngoại hạng Anh mùa này

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này. Trước hết, ngay cả trong hệ thống pressing 4-1-4-1 mà Maresca thường xuyên lựa chọn, Fernandez và Cherki đều được giao nhiệm vụ gây áp lực lên các tiền vệ trụ của đối phương.

Nếu cường độ pressing không đủ cao hoặc một trong hai cầu thủ mất tập trung ở những thời điểm quan trọng (điều mà cả hai đều có xu hướng mắc phải), đối thủ thường tìm được cách thoát pressing và triển khai bóng xuyên qua hàng tiền vệ Man City. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến vấn đề tiếp theo.

Phía sau Fernandez và Cherki, Anderson phải kiểm soát một khoảng không gian rất rộng, thường xuyên đảm nhiệm vai trò tiền vệ trụ duy nhất để che chắn trước hàng phòng ngự.

Tuy nhiên, Anderson lại có xu hướng phòng ngự của một tiền vệ trung tâm số 8. Anh thường chủ động dâng lên gây áp lực hoặc tìm cách đoạt lại bóng, thay vì giữ vị trí, bảo vệ khoảng trống và làm nhiệm vụ đánh chặn trước hàng thủ.

Bouaddi có phải lời giải?

Giải pháp cho tình trạng này có vẻ khá rõ ràng: đưa tân binh còn lại ở tuyến giữa của Man City là Ayyoub Bouaddi vào đá cặp với Anderson.

Sự điều chỉnh này sẽ cho phép Anderson đảm nhiệm vai trò tiền vệ số 6/số 8 cơ động hơn, trong khi Bouaddi chơi ở vị trí tiền vệ trụ số 6 đúng sở trường, tập trung che chắn trước hàng phòng ngự.

Khi đó, Fernandez sẽ phải cạnh tranh vị trí tiền vệ trung tâm chơi cao hơn với Cherki. Cặp Anderson - Bouaddi cũng giúp tuyến giữa Man City có được sự cân bằng và khả năng bảo vệ tốt hơn.

Không chỉ bổ sung những phẩm chất phòng ngự mà Man City hiện còn thiếu, Bouaddi còn mang đến khả năng thoát pressing trong quá trình triển khai bóng. Đây là yếu tố mà đội bóng đang thiếu hụt và có thể giúp Maresca kiểm soát trận đấu hiệu quả hơn đáng kể, ngay cả khi phải đối mặt với những hệ thống pressing kèm người quyết liệt mà Man City gặp nhiều khó khăn ở mùa giải năm nay.

Sẽ rất đáng chú ý nếu Maresca quyết định trao cho Bouaddi cơ hội thi đấu liên tiếp sau đợt tập trung ĐTQG, đồng thời điều chỉnh vai trò của Fernandez trong đội hình. Ngược lại, nhà cầm quân người Italia cũng có thể tiếp tục kiên định với lựa chọn hiện tại và tìm kiếm những giải pháp khác để khắc phục sự mất cân bằng của Man City.