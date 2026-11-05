Đua xe F1, Sao Paulo GP: Chặng ra mắt tân vương và tay đua chủ nhà mới

Trường đua Jose Carlos Pace (thường gọi là Interlagos) có chiều dài một vòng đua là 4,309 km với 15 khúc cua và tổng cộng 71 vòng (tương đương quãng đường 305,879km) cho cuộc đua chính vào ngày Chủ Nhật.

Interlagos là đường đua F1 giàu truyền thống và lịch sử

Khác với phần lớn các đường đua hiện đại trên lịch thi đấu, Interlagos thiết kế hướng chạy ngược chiều kim đồng hồ với địa hình dốc cao thấp uốn lượn liên tục theo lòng chảo tự nhiên (nằm ở độ cao hơn 700m so với mực nước biển), tạo ra áp lực rất lớn lên các tay đua.

Đường đua tạo ra lực ép ngang (lateral forces) ở mức trung bình. Thiết kế kết hợp giữa các góc cua tốc độ trung bình/cao với những đoạn thẳng dài giúp tải trọng được phân bổ tương đối đồng đều giữa trục trước và trục sau xe.

Các phân đoạn trên đường đua

Sector 1: Mở đầu bằng pha đổ dốc qua chuỗi cua nổi tiếng Senna S, nối tiếp sang Curva do Sol (cua 3) và lao thẳng xuống điểm thấp nhất của đường đua tại Descida do Lago (cua 4 & 5) – nơi thường xuyên chứng kiến các pha vượt mặt.

Sector 2: Phân đoạn giữa mang tính kỹ thuật cao với chuỗi cua uốn lượn liên tục leo dốc như Ferradura, Laranjinha và Pinheirinho (cua 6-9), đòi hỏi độ bám cơ khí và khả năng cân bằng xe tối ưu.

Sector 3: Từ khúc cua gắt Bico de Pato (cua 10), các tay đua sẽ dần tăng tốc qua các cua rộng leo dốc hướng về đoạn thẳng xuất phát/về đích.

Ở chặng đua năm nay, nhà cung cấp lốp Pirelli đã đưa bộ ba hợp chất lốp mềm hơn trở lại Interlagos. Pirelli lựa chọn C3 là lốp Cứng (Hard), C4 là lốp Trung bình (Medium) và C5 là lốp Mềm (Soft). Phương án này mềm hơn 1 bậc so với dải lốp C2-C3-C4 được sử dụng vào mùa giải 2025.

Thông số kỹ thuật lốp Pirelli tại Interlagos

Trước khi sự kiện năm 2026 diễn ra, ban quản lý đường đua đã tiến hành thảm lại mặt đường ở các đoạn giữa cua 3-5 và cua 8-9. Mặt đường mới sẽ làm thay đổi độ bám, tác động trực tiếp đến độ hao mòn lốp trong các đợt chạy dài (long runs).

Nhìn lại Sao Paulo GP 2025

Hai hợp chất Medium và Soft được các đội đua ưu tiên sử dụng. Hầu hết các đội đều chọn chiến thuật 2 lần dừng pit do mức suy giảm hiệu suất lốp cao, kết hợp với xe an toàn (Safety Car) xuất hiện từ sớm. Đáng chú ý, hợp chất lốp Cứng (C2) chỉ được dùng trong một vài stint rất ngắn. Chỉ duy nhất 2 tay đua hoàn thành cuộc đua bằng chiến thuật 1 lần dừng.

Podium chặng đua năm 2025

Biến số thời tiết và mưa nhiệt đới

Nằm ở vị trí đặc thù trên lịch thi đấu cùng khí hậu đặc trưng của Nam Mỹ, Interlagos luôn sẵn sàng mang đến những biến đổi nhiệt độ đột ngột cùng các cơn mưa rào bất ngờ. Lốp mưa Intermediate (viền xanh lá) và Full Wet (viền xanh dương) hoàn toàn có thể trở thành "cứu tinh" quyết định cục diện chặng đua bất cứ lúc nào.

Điểm nhấn đặc biệt tại Interlagos

- Khán đài “lòng chảo” cuồng nhiệt: Nhờ địa hình thung lũng tự nhiên, khán giả ngồi trên khán đài có thể quan sát được phần lớn đường đua. Sự cuồng nhiệt từ các cổ động viên Brazil tạo nên một không khí lễ hội F1 khó có thể sánh bằng.

- Nhiều cơ hội vượt mặt: Cấu trúc đường đua thanh thoát với đoạn thẳng kéo dài tạo điều kiện cho các pha đọ tốc độ bánh chạm bánh (wheel-to-wheel) liên tiếp tại góc cua Senna S.

- Chiếc mũ Podium đặc biệt: Năm nay, chiếc mũ trao trên bục chiến thắng do nhà thiết kế Denis Dekovic sáng tạo lấy cảm hứng từ màu áo đấu xanh huyền thoại của đội tuyển bóng đá Brazil đăng quang FIFA World Cup 1958 tại Thụy Điển. Mũ mang họa tiết đốm báo đốm – loài vật biểu tượng cho sức mạnh kiên cường của đất nước Brazil.

Prost thành công nhất lịch sử F1 tại Brazil

Sao Paulo Grand Prix 2026 tại Interlagos hội tụ đầy đủ mọi yếu tố của một chặng đua kinh điển: dải lốp mềm kích thích chiến thuật tấn công, mặt đường mới nhiều ẩn số, cùng nguy cơ mưa nhiệt đới luôn rình rấp. Đặc biệt là khi cuộc đua vô địch đã ngã ngũ, các tay đua sẽ thi đấu với tâm thế thoải mái và không còn gì để mất.

Trong lịch sử 52 lần tổ chức cuộc đua Grand Prix tại Interlagos, huyền thoại Alain Prost đang nắm giữ kỷ lục 6 lần chiến thắng, theo sau là Carlos Reutemann và Michael Schumacher với 4 lần còn Sebastian Vettel, Lewis Hamilton và Max Verstappen cũng có 3 lần về nhất tại đây. Ở hạng mục đội đua, McLaren độc chiếm vị trí dẫn đầu với 13 chiến thắng, Ferrari và Red Bull theo sau với lần lượt 11 và 7 lần thắng chặng.

Tay đua chủ nhà Brazil – Rafael Camara

Chặng đua cuối tuần này cũng sẽ đón chào màn ra mắt của tay đua mới tại Haas, cũng là tay đua chủ nhà Brazil – Rafael Camara, người sẽ rút khỏi cuộc đua vô địch Formula 2 khi đang dẫn đầu với lợi thế 7 điểm và 2 chặng còn lại trong mùa giải.

Với việc khoảng cách tốc độ giữa các đội đua hàng đầu như Ferrari, Red Bull, McLaren và Mercedes đang tiệm cận nhau, Interlagos cuối tuần này hứa hẹn sẽ là một “chiến trường” bùng nổ, hấp dẫn và khó lường.

Hãy đón xem chặng đua Sao Paulo GP 2026 với lịch trình cụ thể như sau:

FP1: 22h30 thứ 6, ngày 6/11

FP2: 02h00 thứ 7, ngày 7/11

FP3: 21h30 thứ 7, ngày 7/11

Lượt chạy phân hạng: 01h00 Chủ nhật, ngày 8/11

Cuộc đua chính: 00h00 thứ 2, ngày 9/11