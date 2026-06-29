Đua xe F1, Austrian GP: Russell đánh bại Max Verstappen, xuất sắc về nhất

Russell đã có màn trình diễn xuất sắc ở Austrian GP khi về đích sớm hơn Verstappen 1,611 giây. Trong khi đó, người đồng đội Kimi Antonelli của anh hoàn tất chặng đua với vị trí thứ 3.

Đây là chiến thắng đầu tiên của Russell kể từ chặng mở màn mùa giải tại Melbourne (Australia), khép lại chuỗi phong độ không như kỳ vọng ở giai đoạn đầu năm 2026. Trong quãng thời gian đó, Antonelli đã giành tới 5 chiến thắng để vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng cá nhân.

Niềm vui lớn dành cho Russell

Tuy nhiên, Antonelli phải bỏ cuộc tại GP Tây Ban Nha ở Barcelona, chặng đua mà Lewis Hamilton đăng quang. Việc này mở ra cơ hội để Russell thu hẹp khoảng cách sau khi anh về nhì tại Tây Ban Nha.

Oscar Piastri của McLaren xếp thứ 4. Chiến thuật 3 lần vào pit của Lewis Hamilton không phát huy hiệu quả. Tay đua người Anh chỉ cán đích thứ 5 dù xuất phát từ vị trí thứ 3.

Chiến thắng của Russell giúp anh rút ngắn khoảng cách điểm số với Antonelli xuống còn 40 điểm và đưa tay đua người Anh trở lại vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng tổng năm 2026, vượt qua Lewis Hamilton của đội đua Ferrari.

Sau khi hoàn thành chặng đua, Russell chia sẻ: "Thật tuyệt vời khi được trở lại bục vinh quang sau thời gian dài. Vì vậy, tôi chắc chắn sẽ tận hưởng chiến thắng này vào tối nay. Tôi và toàn đội đã nỗ lực rất nhiều để đưa cả đội trở lại đúng hướng. Rõ ràng, đã có thời điểm phong độ chúng tôi sa sút".

Top 10 chặng đua Austrian GP