Đua xe F1, Barcelona-Catalunya GP: Hamilton đạt cột mốc mới cùng Ferrari

Phong độ trở lại giúp Russell có được vị trí pole quan trọng trước Hamilton và Antonelli. Tuy nhiên, sự bứt phá của Ferrari có thể khiến cục diện cuộc đua thay đổi ngay tại góc cua đầu tiên. Hamilton đã chủ động lựa chọn xuất phát với bộ lốp C4, trong khi hai tay đua Mercedes, và phần lớn các tay đua, đều lựa chọn bộ lốp Medium.

Với nhiệt độ mặt đường vượt qua 50 độ, và những bộ lốp được lựa chọn cho năm nay mềm hơn một bậc so với năm 2025, đường pit chắc chắn sẽ phải cân nhắc với chiến thuật 2 dừng hoặc 3 dừng.

Hadjar lội ngược dòng sau màn xuất phát lỗi

Ngay khi có tín hiệu, Russell bứt tốc tiến vào góc cua thứ nhất, giữ vững vị trí dẫn đầu. Hadjar mắc lỗi và bị bỏ lại tại vị trí thứ 14, trong khi Leclerc xuất sắc vươn lên vị trí thứ 7. Tuy có một khởi đầu khó khăn, Hadjar nhanh chóng tìm được đường trở lại top 10 sau khi vượt qua Sainz, và hai tay đua Alpine. Trong khi đó, Leclerc vượt qua Piastri cho vị trí thứ 6.

Mặc dù bộ lốp C4 không đem lại lợi thế cho Hamilton, nhưng Russell lại không thể cắt đuôi được tay đua Ferrari. Top dẫn đầu đều cảm nhận được bộ lốp đầu tiên của họ đã chạm tới giới hạn. Vòng 12, Hamilton chuyển sang bộ lốp Hard, và trở lại trước Hulkenberg tại vị trí thứ 7. Mercedes phòng thủ với Russell, bảo toàn lợi thế dẫn trước.

Russell cầm chân Antonelli trong suốt cuộc đua

Thứ hạng trong top dẫn đầu được khôi phục trở lại sau khi những lượt pit đầu tiên hoàn thành. Hadjar trở lại top 10 sau khi vượt qua Lawson. Những sự cố kĩ thuật tiếp tục xuất hiện. Bottas tiếp tục phải nhận DNF sau khi Cadillac phát hiện sự cố kĩ thuật. Trước đó, Stroll đã sớm kết thúc cuộc đua sau 8 vòng.

Vòng 28, Hamilton chuyển hướng vào pit, nhắm tới chiến thuật 3 dừng và chuyển sang bộ lốp Medium. Trong khi không có dấu hiệu nào từ đối thủ, chiếc xe số 44 rút ngắn khoảng cách với chiếc xe dẫn đầu một cách chóng mặt. Vòng 32, Antonelli đã nằm trong khoảng 1 giây với người đồng đội phía trước. Tuy nhiên, với nguy cơ phải nhận án phạt do cuộc cạnh tranh, Mercedes đã sớm ngăn cản, và giữ nguyên vị trí hiện tại.

Vòng 37, lần lượt hai chiếc Mercedes vào pit. Hamilton vươn lên dẫn đầu với khoảng cách 16 giây tới chiếc Mercedes phía sau. Vòng 40, trong khi Ferrari đang bàn luận về lượt pit cuối cùng, Alonso gặp sự cố, và đã dừng lại phía ngoài góc cua thứ 9. Hệ thống xe an toàn ảo được kích hoạt.

Antonelli trắng tay rời khỏi Barcelona-Catalunya

Nhận được cơ hội có một không hai, Hamilton chuyển sang bộ lốp C2 mới, và trở lại đường đua phía trước mũi xe của Russell. Và với bộ lốp mới, chiếc xe Ferrari nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt ngay khi cờ xanh được vẫy lên. Antonelli và Norris kẹt lại phía sau Russell, trong khi khoảng cách tới chiếc xe dẫn đầu không có dấu hiệu giảm xuống.

Vòng 61, Antonelli lấy đà trên đoạn thẳng chính, và vươn lên giành lấy vị trí thứ 2. Tuy nhiên, chiếc xe lại gặp vấn đề, và tay đua người Ý phải rời khỏi cuộc đua sau khi dừng xe tại góc cua thứ 6. Cùng lúc đó, Leclerc cũng gặp sự cố, và rời khỏi cuộc đua tương tự như Antonelli. VSC thứ 2 được kích hoạt.

Hamilton chậm rãi tận hưởng những vòng đua cuối cùng trong tiếng hò reo của người hâm mộ. Tay đua số 44 đã giành được chiến thắng đầu tiên kể từ năm 2024 tại Spa-Francorchamps. Đây là chiến thắng đầu tiên trong chương mới dưới màu áo của đội đua Ý, và là chiến thắng thứ 106 trong sự nghiệp của Hamilton.

Người Anh chiếm trọn podium kể từ năm 1968 với Russell và Norris lần lượt cán đích thứ 2 và thứ 3. Verstappen cán đích tại vị trí thứ 4, trước Piastri và Hadjar. Alpine và Racing Bulls bội thu khi chiếm trọn 4 vị trí còn lại trong top 10.

Kết quả Barcelona-Catalunya GP 2026

Sau cuộc đua, Colapinto đã nhận án phạt 10 giây do vi phạm lá cờ vàng. Tay đua số 43 nhận vị trí thứ 10 chung cuộc, và bộ đôi Racing Bulls được thăng hạng.

Vinh quang của Ferrari và bi kịch của Mercedes. Hamilton bước gần hơn trở lại ngôi vị dẫn đầu với khoảng cách hiện tại chỉ còn 41 điểm. Liệu đây chỉ là một phút huy hoàng của Ferrari, hay đây là bước đi đầu tiên để đưa Hamilton đến với danh hiệu vô địch thứ 8? Đón xem Formula 1 Lenovo Astrian Grand Prix 2026 diễn ra từ ngày 26 tới ngày 28 tháng 6.