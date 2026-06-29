Đua xe F1, Austrian GP: Russell đáp trả với chiến thắng tại Red Bull Ring

Giữa một ngày nắng nóng rực lửa tại Red Bull Ring, các tay đua đều đã chuẩn bị những biện pháp chống nóng, để đối mặt với 71 vòng đua phía trước. Với nhiệt độ mặt đường chạm tới 50 độ, phần lớn các tay đua đều lựa chọn xuất phát với bộ lốp Medium, trong khi Bortoleto và Sainz lựa chọn bộ lốp C5.

Russell tự tin xuất phát và nhanh chóng thoát khỏi sự tấn công của hai chú ngựa chiến ở phía sau. Tuy nhiên, Antonelli lại gặp khó khăn trong việc giữ chiếc xe nằm trong giới hạn đường đua. Hamilton tìm được đường vươn lên vị trí thứ 2. Verstappen nhanh chóng vượt qua Antonelli và Leclerc để lọt vào top 3 trước khi vòng đầu tiên kết thúc.

Ferrari có cuộc đua lép vế so với đối thủ

Cadillac một lần nữa phải kết thúc cuộc đua sớm, khi cả hai chiếc xe của họ lần lượt xuất hiện vấn đề kỹ thuật. Lawson cũng bày tỏ mối quan ngại về chiếc xe có dấu hiệu bắt lửa, nhưng tay đua người New Zealand vẫn có thể tiếp tục cuộc đua.

Vòng 8, Antonelli với lượng năng lượng dồi dào, băng qua Leclerc cho vị trí thứ 3. Hamilton lại mắc lỗi, giúp Verstappen rút ngắn khoảng cách. Hai đối thủ cũ có màn cạnh tranh mãn nhãn, trước khi Hamilton vào pit vòng 13. Tay đua Ferrari trở lại tại vị trí thứ 11. Red Bull không có bất kỳ động thái nào, trong khi Leclerc tiếp tục được đưa vào pit sau đó.

Những khoảng cách ổn định được hình thành, và lượt chạy đầu tiên dần đi tới hồi kết. Vòng 19, Verstappen khai cuộc, và lần lượt Russell, Piastri, Norris thực hiện lượt pit đầu tiên. Antonelli tạm dẫn đầu cuộc đua trong khi cố gắng bảo toàn bộ lốp.

Sainz rời khỏi cuộc đua do chiếc xe bị “mất điện”

Vòng 22, Verstappen và Hamilton tái đấu một lần nữa. Tay đua Red Bull bứt phá ngoạn mục tại góc cua thứ 6, và vươn lên vị trí thứ 3. Vòng 24, cờ vàng phất lên khi Sainz gặp sự cố và phải dừng lại trên đoạn thẳng chính. Cùng lúc đó, Antonelli chuyển sang bộ lốp C3 mới, và trở lại đường đua khi tín hiệu VSC được kích hoạt.

Hamilton chuyển sang bộ lốp Soft, và trở lại vị trí thứ 7. Vòng 30, tín hiệu cờ xanh xuất hiện trở lại. Leclerc lại leo ngược bảng xếp hạng khi lần lượt Antonelli, Piastri, Hamilton vươn lên dẫn trước. Vòng 38, tay đua người Monaco chuyển sang bộ lốp C3 mới, và trở lại tại vị trí thứ 8.

Ở phía đầu đoàn đua, Verstappen rút ngắn khoảng cách tới Russell xuống chỉ còn trên 1 giây. Vòng 44, Russell sử dụng thêm bộ lốp Hard mới, và trở lại tại vị trí thứ 3 với khoảng cách 12 giây so với Antonelli phía trước. Vòng 50, Verstappen quyết định thay bộ lốp C3 mới, trở lại phía sau Russell với khoảng cách chỉ 10 giây.

Verstappen cầm chân Antonelli trong những vòng cuối cùng

Lượt thay lốp thứ 2 của Antonelli tiếp tục được đi kèm với việc VSC được kích hoạt. Mảnh vỡ tại góc cua thứ 3 nhanh chóng được dọn dẹp, và cuộc đua trở lại trạng thái xanh. Hadjar, Norris lần lượt vượt qua Leclerc. Tay đua Ferrari phải thay sang bộ lốp C5 để có thể hoàn thành chặng đường còn lại.

Khoảng cách giữa top 3 liên tục được rút ngắn trong những vòng cuối cùng. Verstappen không có đủ thời gian để đuổi kịp Russell phía trước. Tuy nhiên, bước vào vòng cuối cùng, Antonelli có được lợi thế tấn công khi nằm trong khoảng 1 giấy so với tay đua Red Bull.

Nhờ cuộc đấu căng thẳng diễn ra phía sau. Russell băng qua vạch đích, giành được chiến thắng chung cuộc tại Red Bull Ring. Verstappen cán đích thứ 2 chung cuộc trước Antonelli tại vị trí thứ 3. Khoảng cách giữa 3 chiếc xe dẫn đoàn tại vạch đích chỉ vỏn vẹn 2 giây.

Piastri mang về vị trí thứ tư cho McLaren, trong khi Hamilton kết thúc cuộc đua ở vị trí thứ năm. Top 10 còn có Norris, Isack Hadjar, Leclerc, Lawson và tân binh Lindblad, người tiếp tục ghi điểm trong mùa giải đầu tiên tại F1.

Top 10 tại GP Áo 2026

Mercedes trở lại làm mục tiêu chính đối với các đội còn lại trong chặng đua tiếp theo tại Silverstone. Mặc dù Ferrari đã có được thành công tại Tây Ban Nha, nhưng Red Bull mới là đội đua có thể gây áp lực lên Russell tại Áo. Vậy ai sẽ là người đứng lên đối đầu với Mũi tên bạc tại Silverstone? Đón xem Formula 1 Pirelli British Grand Prix 2026 diễn ra từ ngày 03 tới ngày 05 tháng 7.