Đua xe F1, thử nghiệm Austrian GP: Antonelli không có đối thủ, McLaren tạo sức ép phía sau

Antonelli và Mercedes tiếp tục dẫn đầu

Kimi Antonelli đã thiết lập vòng chạy nhanh nhất trong buổi thử nghiệm tự do đầu tiên(FP1) tại Austrian Grand Prix 2026. Tay đua trẻ người Ý cùng đồng đội George Russellgiúp Mercedes độc chiếm hai vị trí dẫn đầu, xếp ngay trên Oscar Piastri của McLaren.

Khởi đầu không mong muốn của đội đua chủ nhà.

Giống như chặng đua trước, FP1 tại Red Bull Ring tiếp tục là cơ hội ‘thử lửa’ cho các tài năng trẻ khi có tới 6 tân binh tham gia thay cho các tay đua chính thức. Khi pit lane mở cửa, phần lớn đoàn đua đã xếp hàng ra sân ngay lập tức để thu thập dữ liệu trong bối cảnh nhiệt độ mặt đường tăng cao chóng mặt, chạm mốc 50°C.

Tuy nhiên, phiên chạy mở màn đã chứng kiến "cơn ác mộng" ập đến với đội chủ nhà Red Bull và nhà vô địch Lando Norris.

Max Verstappen thậm chí không thể rời khỏi pit lane trong những phút đầu do chiếc xe liên tục tự động kích phá chống chết máy (anti-stall). Sau 15 phút sửa chữa, nỗ lực ra đường đua lần thứ hai của anh cũng gặp kết cục tương tự. Ở phía bên kia garage, chiếc xe của Isack Hadjar cũng gặp sự cố kỹ thuật và phải nằm im cho đến khi phiên chạy chỉ còn 24 phút.

Trong khi đó, đương kim vô địch thế giới Lando Norris cũng bị rò rỉ hệ thống thủy lực, khiến chiếc McLaren của anh phải “chôn chân” trong garage và chỉ kịp ra sân ở 14 phút cuối cùng.

Norris chỉ hoàn thành 9 vòng chạy ở FP1.

Trên bảng thành tích, bộ đôi Mercedes tạo nên một cuộc đấu nội bộ vô cùng sôi nổi. George Russell sớm chiếm ngôi đầu dù phàn nàn qua radio "bàn đạp ga có cảm giác khá kỳ lạ so với tuần trước". Ngay sau đó, người đang dẫn đầu bảng xếp hạng cá nhân Antonelli đáp trả với mốc 1 phút 09,119 giây bằng lốp Trung bình (Medium). Cả hai tay đua Mercedes cùng với Fernando Alonso (Aston Martin) và Lewis Hamilton (Ferrari) sau đó đều có những pha khóa bánh lao ra ngoài vùng cứu hộ do mặt đường trơn trượt.

Sau mốc 20 phút, Verstappen cuối cùng cũng có thể rời pit và là người đầu tiên thử nghiệm hợp chất lốp Mềm (Soft). Tuy nhiên, anh chỉ có thể nhảy lên vị trí thứ 3 và có phàn nàn "xe có rất ít cảm giác lái, lốp quá nóng" với Red Bull.

Bước vào nửa sau của phiên chạy, bộ đôi Mercedes chính thức sử dụng lốp Mềm. Antonelli xuất sắc ‘chốt hạ’ với cột mốc 1 phút 07,796 giây. Dù Russell đã nỗ lực thu hẹp khoảng cách xuống chỉ còn 0,040 giây, anh vẫn không thể đánh bại người đồng đội trẻ tuổi.

Perez khiến FP1 kết thúc sớm.

Buổi tập khép lại sớm hơn dự kiến dưới điều kiện cờ đỏ khi chiếc Cadillac của Sergio Perez gặp sự cố cơ khí và dừng ngay trên đường đua. Oscar Piastri kết thúc ở vị trí thứ ba, xếp trên Verstappen, Hamilton và Arvid Lindblad (Racing Bulls). Các vị trí còn lại trong top 10 thuộc về Norris, Franco Colapinto (Alpine), Dino Beganovic (lái thay Leclerc tại Ferrari) và Ollie Bearman (Haas).

Chiếc Audi của Nico Hulkenberg nhanh thứ 11, tiếp theo là Hadjar, Valtteri Bottas (Cadillac), Pierre Gasly (Alpine), Ayumu Iwasa (thay thế Liam Lawson tại Racing Bulls) và Alex Albon (Williams).

Nhóm cuối bảng gồm các ‘tân binh’ Paul Aaron (lái chiếc Audi của Gabriel Bortoleto), Luke Browning (cầm lái chiếc Williams của Carlos Sainz), Ryo Hirakawa (trong chiếc Haas của Esteban Ocon), Jack Crawford (Aston Martin của Lance Stroll), Perez và Alonso.

Antonelli tiếp tục đứng đầu, McLaren áp sát phía sau

Bước vào phiên chạy buổi chiều với thời tiết có phần dịu mát hơn, 6 tay đua chính thức đã ‘nhường’ ghế ở FP1 đã trở lại đường đua. Ngay khi bắt đầu, Hulkenberg (Audi) đã phải bỏ dở vòng chạy do cua rộng, cho thấy lỗi hệ thống phanh từ buổi sáng vẫn chưa được khắc phục triệt để.

Ngày thứ 6 ác mộng của Cadillac.

Ở những phút đầu với lốp Medium, Norris sớm chiếm ưu thế khi lập thành tích 1 phút 08,000 giây, nhanh hơn đồng đội Piastri 0,2 giây. Tuy nhiên, tay lái người Anh cũng gặp không ít khó khăn khi có pha trượt xe trong nỗ lực tìm giới hạn chiếc xe.

Giữa phiên chạy, xe an toàn ảo (VSC) đã phải kích hoạt do chiếc Cadillac của Perez lần thứ 2 chết máy tại cua 6. Dù trước đó đội đua đã thay mới bộ điều khiển động cơ (ECU), vận xui vẫn không buông tha Perez.

Nỗi kinh hoàng của Cadillac vẫn chưa dừng lại ở đó. Ít phút sau, Bottas báo cáo có khói trong khoang lái và phải đưa xe về pit. Các nhân viên kỹ thuật đã lập tức dập tắt một ngọn lửa bùng lên dưới sàn xe, khép lại một ngày thứ Sáu thảm họa cho đội đua tân binh nước Mỹ.

Ngày thi đấu khá “trầm lắng” của Ferrari.

Khi các đội chuyển sang lượt chạy mô phỏng phân hạng bằng lốp Soft, cuộc chiến giành P1 trở nên hấp dẫn. Piastri tạm thời vươn lên vị trí số 1 trước khi Antonelli đã có câu trả lời ‘đanh thép’. Tay lái trẻ người Ý xuất sắc đạt thành tích 1 phút 07,014 giây và giữ vững vị trí P1 cho đến khi kết thúc ngày thứ 6.

Piastri cán đích thứ 2 với khoảng cách gần 0,24 giây, xếp ngay trên đồng đội Norris ở P3. Max Verstappen dù trải qua một ngày làm việc không hề dễ dàng, vẫn giành vị trí thứ tư. Các vị trí tiếp theo trong top 10 lần lượt thuộc về Hamilton (Ferrari), Russell (Mercedes), Isack Hadjar (Red Bull), Leclerc (Ferrari), Lawson (Racing Bulls) và Bortoleto (Audi).

Ở nhóm cuối, bộ đôi của Aston Martin là Fernando Alonso và Lance Stroll tiếp tục lặn sâu ở vị trí thứ 19 và 20, chỉ hơn hai tay lái Cadillac

Kết quả chi tiết hai phiên chạy thử nghiệm đầu tiên chặng Áo GP 2026:

FP1.

FP2.