Đua xe F1, Austrian GP: Ferrari tiếp đà thăng hoa với bộ động cơ mới

Bước ngoặt của Ferrari

Barcelona có thể được coi là bước ngoặt trong mùa giải 2026 của Ferrari. Hamilton đã giành chiến thắng đầu tiên kể từ khi gia nhập đội đua nước Ý, chấm dứt chuỗi toàn thắng của Mercedes và chứng minh gói nâng cấp khí động học trên chiếc SF-26 đang phát huy hiệu quả. Chiến thắng này cũng giúp tay đua người Anh thu hẹp khoảng cách xuống còn 41 điểm so với Antonelli, đưa cuộc đua vô địch trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết.

Tuy nhiên, Ferrari chưa có ý định dừng lại. Trước thềm chặng đua tại Áo, đội đua Ý xác nhận sẽ giới thiệu gói nâng cấp đầu tiên cho hệ thống động cơ trong mùa giải 2026 theo cơ chế ADUO (Additional Development and Upgrade Opportunities). Đây là bản cập nhật tiếp nối gói nâng cấp lớn về chiếc xe tại Barcelona, thể hiện quyết tâm của Ferrari trong việc liên tục cải thiện hiệu suất để thu hẹp khoảng cách với Mercedes.

Theo Giám đốc kỹ thuật bộ phận động cơ Enrico Gualtieri, đây chỉ là một nâng cấp tương đối nhỏ và sẽ không ngay lập tức thay đổi cục diện cuộc đua. Tuy nhiên, Ferrari nhấn mạnh triết lý phát triển liên tục: tận dụng mọi cơ hội để cải thiện hiệu suất thay vì chờ đợi những bước tiến mang tính "cách mạng". Một số nguồn tin kỹ thuật cũng cho biết bản nâng cấp này kết hợp với nhiên liệu mới do Shell phát triển, nhằm cải thiện hiệu suất động cơ đốt trong và giảm khoảng cách công suất so với Mercedes.

Thứ tự xuất phát cho Monaco GP 2026

Là một trong những khách hàng của Mercedes, McLaren lại chưa tìm được thành công của mình trong mùa giải này. Piastri tiết lộ McLaren sẽ mang tới một cánh gió thử nghiệm cho chặng đua cuối tuần này tại Red Bull Ring.

Theo tay đua người Úc, đây chưa phải là bản nâng cấp chính thức mà là một phương án để đội thu thập dữ liệu thực tế, đánh giá khả năng cải thiện hiệu suất trên các đoạn thẳng mà vẫn duy trì lực ép cần thiết ở những góc cua tốc độ cao. Do chỉ có một bộ cánh gió được sản xuất, McLaren dự kiến sẽ chỉ lắp trên một chiếc xe trong các buổi chạy thử trước khi quyết định có sử dụng ở vòng phân hạng hoặc cuộc đua hay không.

McLaren đã có chiến thắng 1-2 tại Áo năm 2025

Đây là một bước đi đáng chú ý bởi Red Bull Ring là trường đua có ba đoạn tăng tốc dài xen kẽ những góc cua gắt, nơi hiệu quả khí động học và tốc độ tối đa đóng vai trò quyết định. Nếu thiết kế mới giúp giảm lực cản mà không làm mất quá nhiều lực nén, McLaren có thể cải thiện đáng kể khả năng cạnh tranh trước Mercedes và Ferrari.

Nếu gói thử nghiệm hoạt động đúng như kỳ vọng, McLaren không chỉ có cơ hội trở lại cuộc chiến giành chiến thắng tại Áo mà còn thu thập được dữ liệu quan trọng cho các chặng đua tốc độ cao sắp tới, bao gồm Silverstone và Spa-Francorchamps.

Antonelli mất chuỗi sau sự cố tại Tây Ban Nha

Ở vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng, Mercedes vẫn là đội đua thành công nhất mùa giải 2026 với sáu chiến thắng trong bảy chặng đua đầu tiên và chuỗi pole liên tiếp kể từ đầu mùa. Tuy nhiên, Barcelona đã cho thấy "Mũi tên bạc" không còn bất khả chiến bại khi sự cố kỹ thuật khiến Antonelli đánh mất cơ hội nối dài chuỗi chiến thắng, trong khi Hamilton mang về chiến thắng đầu tiên cho Ferrari.

Bước vào GP Áo, Mercedes không chỉ phải giải quyết những dấu hỏi về độ tin cậy mà còn đối mặt với áp lực ngày càng lớn từ Ferrari. Russell thừa nhận chiến thắng của Hamilton tại Barcelona đã thay đổi cục diện cuộc đua vô địch, đồng thời khẳng định Ferrari hiện là "một mối đe dọa rất lớn" đối với tham vọng của Mercedes.

Mercedes vẫn là ứng viên số 1

Mercedes vẫn được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu cho vị trí số 1 tại Red Bull Ring lần này. Tuy nhiên, khi Ferrari liên tục mang đến các bản nâng cấp và Hamilton đang có chuỗi ba chặng liên tiếp đứng trên bục podium, “Mũi tên bạc” không còn nhiều khoảng trống để mắc sai lầm nếu muốn bảo vệ ngôi đầu ở cả hai bảng xếp hạng.

Red Bull trình làng gói nâng cấp mới trên sân nhà

Bên cạnh cuộc chiến giữa Mercedes, Ferrari và McLaren, Red Bull cũng bước vào cuối tuần với nhiều kỳ vọng khi đây là chặng đua sân nhà của đội. Verstappen xác nhận RBPT sẽ mang tới một gói nâng cấp khí động học mới cho chiếc RB22, đồng thời bày tỏ hy vọng những thay đổi này sẽ giúp đội thu hẹp khoảng cách với nhóm dẫn đầu.

Tuy nhiên, nhà đương kim vô địch thế giới cũng giữ sự thận trọng khi nhấn mạnh rằng rất khó để dự đoán hiệu quả thực tế trước khi chiếc xe lăn bánh trên đường đua. Verstappen cho rằng khoảng cách giữa các đội dẫn đầu hiện rất sít sao, nên ngay cả những cải tiến nhỏ cũng có thể tạo nên khác biệt đáng kể trong cuộc chiến giành vị trí podium.

Là một đường đua với số lượng góc cua ít nhất, Red Bull Ring vẫn có thể đem tới những màn cạnh tranh mãn nhãn. Liệu Antonelli có thể trở lại vị trí số 1, hay Hamilton mới là tay đua khiến quốc ca Ý vang lên tại Red Bull Ring? Đón xem Formula 1 Lenovo Austrian Grand Prix diễn ra từ ngày 26 tới ngày 28 tháng 6.