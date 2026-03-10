Neymar tái xuất, mơ cơ hội cuối dự World Cup với tuyển Brazil

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Galatasaray vs Liverpool
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Atlético de Madrid vs Tottenham Hotspur
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Atalanta vs Bayern Munich
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Newcastle United vs Barcelona
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Bayer Leverkusen vs Arsenal
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Paris Saint-Germain vs Chelsea
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Bodø / Glimt vs Sporting CP
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Real Madrid vs Manchester City
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Stuttgart vs Porto
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Logo Porto - POR Porto
-
Bologna vs Roma
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Lille vs Aston Villa
Logo Lille - LIL Lille
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Panathinaikos vs Real Betis
Logo Panathinaikos - PAO Panathinaikos
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Celta de Vigo vs Olympique Lyonnais
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Nottingham Forest vs Midtjylland
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Midtjylland - FCM Midtjylland
-
Ferencváros vs Sporting Braga
Logo Ferencváros - FTC Ferencváros
-
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Genk vs Freiburg
Logo Genk - GNK Genk
-
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
SHB Đà Nẵng vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Thép Xanh Nam Định vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Hà Nội vs Sông Lam Nghệ An
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Borussia M'gladbach vs St. Pauli
Logo Borussia M&#39;gladbach - BMG Borussia M'gladbach
-
Logo St. Pauli - STP St. Pauli
-
Olympique Marseille vs Auxerre
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Auxerre - AJA Auxerre
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Ninh Bình vs Công An Hà Nội
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Inter Milan vs Atalanta
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Bayer Leverkusen vs Bayern Munich
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Borussia Dortmund vs Augsburg
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Augsburg - FCA Augsburg
-
Burnley vs AFC Bournemouth
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Sunderland vs Brighton & Hove Albion
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Atlético de Madrid vs Getafe
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Getafe - GET Getafe
-
Napoli vs Lecce
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Arsenal vs Everton
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Chelsea vs Newcastle United
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Udinese vs Juventus
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
West Ham United vs Manchester City
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Real Madrid vs Elche
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Elche - ELC Elche
-
Monaco vs Brest
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Brest - BRE Brest
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs PVF-CAND
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Thể Công - Viettel vs Hải Phòng
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Crystal Palace vs Leeds United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Manchester United vs Aston Villa
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Nottingham Forest vs Fulham
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Barcelona vs Sevilla
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Le Havre vs Olympique Lyonnais
Logo Le Havre - HAC Le Havre
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Liverpool vs Tottenham Hotspur
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Real Betis vs Celta de Vigo
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Stuttgart vs RB Leipzig
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
Lazio vs Milan
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Rennes vs Lille
Logo Rennes - REN Rennes
-
Logo Lille - LIL Lille
-
Brentford vs Wolverhampton Wanderers
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
AFC Bournemouth vs Manchester United
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Brighton & Hove Albion vs Liverpool
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Fulham vs Burnley
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Everton vs Chelsea
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Leeds United vs Brentford
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Newcastle United vs Sunderland
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Aston Villa vs West Ham United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-

Neymar tái xuất, mơ cơ hội cuối dự World Cup với tuyển Brazil

Sự kiện: World Cup 2026 Đội tuyển Brazil Neymar

Bất ngờ được điền tên vào danh sách sơ bộ của tuyển Brazil dự loạt trận giao hữu tháng 3, Neymar xem ra vẫn còn 50% cơ hội góp mặt tại World Cup 2026.

HLV Carlo Ancelotti vừa công bố danh sách sơ bộ hơn 50 cầu thủ chuẩn bị cho đợt tập trung cuối cùng của đội tuyển Brazil trước thềm World Cup 2026. Trong danh sách mở rộng này, cái tên nhận được nhiều chú ý nhất vẫn là Neymar.

Ngôi sao của Santos được xem như đang đứng trước cơ hội cuối cùng để trở lại đội tuyển quốc gia. Tiền đạo 34 tuổi được cho là phải chịu sức ép lớn khi chỉ còn rất ít thời gian để chứng minh thể trạng và phong độ trước HLV Carlo Ancelotti.

Lần sau cùng Neymar khoác áo Brazil đã qua rất lâu

Lần sau cùng Neymar khoác áo Brazil đã qua rất lâu

Theo truyền thông Brazil, Neymar sẽ không thi đấu ở trận sắp tới của Santos gặp Mirassol tại giải vô địch Brazil dù HLV Ancelotti cùng Giám đốc các đội tuyển quốc gia Rodrigo Caetano trực tiếp theo dõi trận đấu này.

Điều đó đồng nghĩa, Neymar chỉ còn một cơ hội quan trọng ở trận derby với Corinthians. Đây sẽ là màn "thử sức" cuối cùng để tiền đạo mang áo số 10 chứng minh với nhà cầm quân người Ý rằng anh đủ thể lực và phong độ để góp mặt trong danh sách chính thức dự World Cup.

Neymar thuở còn tung hoành ở Selecao

Neymar thuở còn tung hoành ở Selecao

Áp lực với Neymar càng lớn khi hàng công Brazil đang cần tái cấu trúc sau chấn thương nghiêm trọng của Rodrygo. Tiền đạo cánh của Real Madrid bị đứt dây chằng chéo trước kèm tổn thương sụn chêm và phải nghỉ thi đấu dài hạn, gần như chắc chắn lỡ hẹn với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Trước thông tin này, Neymar đã gửi lời động viên đầy cảm xúc tới người đồng đội trẻ. Trên mạng xã hội, anh gọi Rodrygo là "em trai" và cũng là "người kế thừa", đồng thời bày tỏ tin tưởng tiền đạo này sẽ sớm trở lại mạnh mẽ.

Rodrygo chấn thương, Neymar có cơ hội tái xuất

Rodrygo chấn thương, Neymar có cơ hội tái xuất

Sự vắng mặt của Rodrygo khiến ban huấn luyện Brazil phải mở rộng phương án tấn công. Trong danh sách sơ bộ, tài năng trẻ Endrick cũng được chú ý đặc biệt. Tiền đạo tuổi teen đang gây ấn tượng mạnh kể từ khi chuyển sang Olympique Lyonnais hồi tháng 1. Chỉ sau 10 trận tại Ligue 1, Endrick đã ghi 5 bàn và có 3 pha kiến tạo, qua đó trở thành ứng viên sáng giá cho suất chính thức ở hàng công.

Endrick rời Real Madrid để... trở lại tuyển Brazil

Endrick rời Real Madrid để... trở lại tuyển Brazil

Ở hàng thủ, trung vệ Bremer của Juventus cũng được gọi trở lại sau thời gian dài điều trị chấn thương dây chằng đầu gối. Phong độ ổn định tại Serie A giúp anh lọt vào tầm ngắm của HLV Ancelotti trong kế hoạch củng cố hàng phòng ngự.

Dù vậy, mọi ánh mắt vẫn đang dồn về Neymar. Sau nhiều chấn thương và tranh cãi trong những năm gần đây, tiền đạo kỳ cựu hiểu rằng cơ hội dự World Cup 2026 có thể phụ thuộc vào chính trận đấu cuối cùng sắp tới trong màu áo Santos. Nếu không thể thuyết phục Ancelotti, hành trình World Cup của Neymar nhiều khả năng sẽ khép lại khi ngôi sao lừng lẫy một thời đã bước sang tuổi 34.

Neymar ghi cú đúp đẳng cấp, nhảy ăn mừng bất chấp không được lên tuyển Brazil
Neymar ghi cú đúp đẳng cấp, nhảy ăn mừng bất chấp không được lên tuyển Brazil

Neymar chói sáng với cú đúp, không lâu sau thông tin anh sẽ không được triệu tập trước thềm World Cup.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đông Linh (theo Goal) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-10/03/2026 08:10 AM (GMT+7)
Tin liên quan
World Cup 2026 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN