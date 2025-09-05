ĐT nữ Thổ Nhĩ Kỳ thắng kịch tính Mỹ, lập kỳ tích lịch sử ở bóng chuyền thế giới

✨ Kỳ tích lịch sử của nhà vô địch châu Âu

Trước đối thủ giàu truyền thống như Mỹ, các cô gái Thổ Nhĩ Kỳ đã nhập cuộc đầy quyết tâm ở trận bán kết hôm 4/9 tại giải bóng chuyền vô địch thế giới 2025, diễn ra ở Thái Lan. Dù để thua một set, thầy trò HLV Daniele Santarelli vẫn duy trì thế trận chắc chắn, đặc biệt là khâu tấn công và chắn bóng, để khép lại trận đấu với thắng lợi xứng đáng với tỷ số 3-1. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, Thổ Nhĩ Kỳ góp mặt ở vòng 4 đội mạnh nhất của một kỳ World Championship.

Melissa Vargas (số 4) trận này có 21 điểm, người đẹp Gunes (số 18) có 7 điểm

Ngôi sao Ebrar Karakurt chơi bùng nổ với 23 điểm (20 lần đập bóng thành công, 3 pha chắn ăn điểm). Tay đập gốc Cuba Melissa Vargas tiếp tục chứng minh giá trị với 21 điểm (18 đập bóng, 3 cú giao bóng ghi điểm). Đội trưởng kỳ cựu Eda Erdem cũng để lại dấu ấn đậm nét với 13 điểm, trong đó có 7 pha chắn bóng thành công, nhiều nhất trận.

Karakurt hạnh phúc chia sẻ: “Đây là ngày lịch sử của bóng chuyền Thổ Nhĩ Kỳ. Chúng tôi đã tin tưởng tuyệt đối vào chiến thắng và toàn đội đã làm được. Nhưng hành trình chưa kết thúc, chúng tôi muốn giành huy chương vàng”.

👏 Tuyển Mỹ ngẩng cao đầu ra về

Phía bên kia lưới, tuyển Mỹ dù thất bại nhưng cũng cho thấy sự tiến bộ rõ rệt. Sarah Franklin ghi nhiều điểm nhất cho đội (12 điểm), kế đến là Avery Skinner, Dana Rettke và Stephanie Samedy (cùng 11 điểm).

Rettke, chủ công từng giúp Mỹ giành HCB Olympic Paris 2024, khẳng định: “Chúng tôi đã nỗ lực rất nhiều. Đây là mùa giải bản lề với ban huấn luyện mới và đội hình trẻ. Dù dừng bước, chúng tôi tự hào với những gì đã thể hiện”.

Lần đầu tiên vào bán kết giải thế giới, Karakurt (số 99) cùng đồng đội quyết tâm giành chức vô địch

Về các chỉ số chuyên môn, Thổ Nhĩ Kỳ thể hiện sự áp đảo rõ rệt với 58 điểm tấn công so với 41 điểm của Mỹ, cùng 19 pha chắn bóng thành công, gần gấp đôi đối thủ (11). Tuyển Mỹ chỉ nhỉnh hơn ở khâu giao bóng ghi điểm với 6 lần thành công so với 3 của Thổ Nhĩ Kỳ. Hai đội gần như cân bằng về số lỗi tự đánh hỏng, khi Thổ Nhĩ Kỳ mắc 18 lỗi còn Mỹ là 17.

Với chiến thắng này, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đối đầu Nhật Bản ở bán kết lúc 15h30 ngày 6/9 (giờ Thái Lan). Trận bán kết còn lại là màn so tài giữa Brazil và Ý vào 19h30 cùng ngày.

Lần đầu tiên bước vào “vùng đất hứa”, ĐT Thổ Nhĩ Kỳ từng vô địch châu Âu và Nations League 2023, hứa hẹn sẽ mang đến những bất ngờ tiếp theo tại giải đấu đỉnh cao nhất hành tinh.