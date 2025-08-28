ĐT bóng chuyền nữ Slovenia lách khe cửa hẹp vào vòng 1/8, lập kỳ tích giải thế giới

🏐 Slovenia đi "khe hẹp" vào 1/8 bóng chuyền nữ thế giới

Đội tuyển bóng chuyền nữ Slovenia đã tạo nên bất ngờ lớn tại giải vô địch bóng chuyền nữ vô địch thế giới 2025 đang diễn ra tại Thái Lan khi lần đầu giành chiến thắng tuyệt đối 3-0 trước Argentina (25-20, 25--22, 25-21), qua đó "lách khe cửa hẹp" vào vòng 1/8 của giải đấu.

Slovenia thua 2 trận đầu nhưng thắng kịch tính trận cuối để giành vé vòng 1/8

Đây là thắng lợi lịch sử đầu tiên của Slovenia tại sân chơi này, không chỉ giúp họ tiến lên vị trí thứ hai bảng D với thành tích 1 thắng 2 thua và 4 điểm, mà còn trực tiếp loại đối thủ Argentina xuống vị trí thứ ba với 3 điểm.

Trận đấu diễn ra tại thành phố Nakhon Ratchasima, Slovenia dù là tân binh nhưng đã thể hiện sự vượt trội với 42 điểm đập bóng so với 35 của Argentina, 6 quả giao bóng ăn điểm so với 1 và 9 lần chắn bóng so với 7 của đối thủ.

Tân binh 22 tuổi Fatoumatta Sillah dẫn đầu ghi 22 điểm cho Slovenia, trong khi đội trưởng Sasa Planinsec và Eva Zatkovic cũng đóng góp những điểm số quan trọng. Huấn luyện viên Alessandro Orefice đánh giá đây là chiến thắng ý nghĩa nhất trong lịch sử đội bóng.

Chiến thắng của Slovenia là quan trọng, nhưng cũng cần điều kiện đủ để đi tiếp là nhờ Mỹ đánh bại Cộng hòa Séc 3-0 ở trận đấu sau đó, giúp đội bóng của Orefice đoạt vé 1/8 đầy cảm xúc.

😔 Bóng chuyền nữ Việt Nam là đội châu Á duy nhất bị loại ở giải thế giới sau vòng bảng

So sánh với tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, đội bóng cũng lần đầu dự giải và chịu 2 thất bại mở màn trước Ba Lan và Đức, dù đã chơi đầy nỗ lực và giành được set thắng lịch sử trước Ba Lan. Tuy nhiên, tuyển Việt Nam đã hết hy vọng đi tiếp. Ở trận cuối cùng vòng bảng, các cô gái Việt Nam cũng chịu thua Kenya 0-3.

Việt Nam thua cả 3 trận vòng bảng

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trở thành là đội duy nhất của châu Á bị loại ngay từ vòng bảng tại giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới 2025 diễn ra tại Thái Lan. Các "đại gia" bóng chuyền châu Á như Thái Lan, Nhật Bản, Trung Quốc đều đã chắc chắn giành vé đi tiếp.