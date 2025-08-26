Kết quả bóng chuyền ĐT nữ Thái Lan - Hà Lan: Phá dớp vang dội (Vô địch thế giới)

Trận đấu Thái Lan - Hà Lan là trận đấu tâm điểm của ngày thi đấu 26/8 tại giải Vô địch Thế giới FIVB, không chỉ vì Thái Lan là chủ nhà mà còn vì kết quả sẽ quyết định ngôi đầu bảng A. Hai đội đều chắc suất góp mặt ở vòng 1/8 nhưng ngôi đầu sẽ giúp họ dễ tránh được các đối thủ mạnh. Thách thức cho Thái Lan là không nhỏ khi đã 9 năm qua họ không thắng được Hà Lan, thậm chí không thắng dù chỉ 1 set.

Thái Lan chơi đầy quyết tâm và đã thắng set 1 để chấm dứt chuỗi thất bại trước Hà Lan

Được sự cổ vũ của khán giả nhà, Thái Lan nhập cuộc ngang ngửa với Hà Lan. Hà Lan đã có 2 thời điểm dẫn 15-12 và sau đó là 20-17, nhưng Thái Lan điều chỉnh nhanh chóng mỗi lần cách biệt gia tăng để gỡ hòa. Chủ công Sasipaporn Janthawisut chơi cực kỳ hay ở những điểm cuối, trong đó có 4 điểm then chốt giúp Thái Lan thắng kịch tính 25-23.

Tuy nhiên set 2 chứng kiến sự áp đảo của Hà Lan, họ siết chặt phòng thủ hàng sau trong khi dàn xếp đa dạng trong tấn công, trong đó có các pha đánh sau vạch 3m của ngôi sao Eline Timmerman. Hà Lan nhanh chóng bứt lên dẫn 5-1, sau đó nới rộng cách biệt lên 10-5 và kết thúc set 2 với tỷ số 25-17.

Sự áp đảo đó lại không được thể hiện ở set 3, các cầu thủ Hà Lan lỗi bước 1 và đánh hỏng quá nhiều khiến Thái Lan bứt lên dẫn 8-4. Các cầu thủ Thái Lan thể hiện nỗ lực phi thường ở set này, trong đó có một điểm họ ghi được để dẫn 19-17 sau khi đã cứu bóng tới 5 lần liên tiếp. Sau khi đã dẫn 23-19, Thái Lan để cho Hà Lan rút ngắn còn 23-24, nhưng Sasipaporn ghi điểm quyết định 25-23 để Thái Lan đoạt set 3 và dẫn 2-1.

.... Tiếp tục cập nhật