Thanh Thúy ghi điểm hơn dàn chân dài tuyển Đức, thứ hạng bóng chuyền nữ VN ra sao?

🌟 Đội bóng hạng 11 thế giới tôn trọng đội tuyển nữ Việt Nam

Đội tuyển nữ Việt Nam đã không để tạo ra bất ngờ trước tuyển Đức (hạng 11 thế giới) ở lượt trận thứ 2 của bảng G giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới 2025 kết thúc chiều tối ngày 25/8 tại Thái Lan.

Tuyển nữ Đức tung ra đội hình mạnh nhất, thi đấu rất thận trọng trước tuyển Việt Nam

Sau khi chứng kiến tuyển nữ Việt Nam gây ấn tượng bằng set thắng trước Ba Lan (hạng 3 thế giới) ở lượt trận ra quân, tuyển Đức đã dành sự tôn trọng đáng kể cho đối thủ. Không chỉ tung ra sân đội hình mạnh nhất, tuyển Đức thi đấu cực kỳ tập trung, tấn công mạnh mẽ và pha bám chắn hiệu quả.

Mặc dù vẫn thi đấu tự tin, tạo ra nhiều khó khăn và thậm chí có thời điểm vượt lên dẫn trước trong set 1 và set 3, các cô gái Việt Nam vẫn không thể vượt qua đẳng cấp của tuyển Đức. Chung cuộc, tuyển Đức thắng 3-0 lần lượt với các tỉ số 25-18, 25-17 và 25-21.

🎯 Chủ công Thanh Thúy ghi điểm nhiều nhất trận, vượt dàn sao tuyển Đức

Mặc dù để thua, tuyển nữ Việt Nam đã gây ấn tượng mạnh mẽ trong trận đấu này, nhất là ở vị trí của Trần Thị Thanh Thúy. Chủ công đội trưởng cao 1m93 đã ghi đến 17 điểm, trở thành VĐV ghi nhiều điểm nhất của trận đấu.

Thanh Thúy ghi điểm nhiều nhất trận

Trong khi đó, 3 ngôi sao tấn công hay nhất của tuyển Đức là phụ công cao 1m95 Camilla Weitzel có 15 điểm, hot girl cao 1m88 Hanna Orthmann có 14 điểm và tay đập cao 1m89 Lina Alsmeier có 13 điểm.

Đáng tiếc, ngoại trừ Thanh Thúy, các tuyển thủ khác của Việt Nam không có được phong độ cao. Kiều Trinh ghi được 6 điểm, Nguyễn Thị Trinh được 4 điểm còn Như Quỳnh và Bích Thủy có cùng 3 điểm.

⬆️ Tuyển nữ Việt Nam giữ nguyên thứ hạng thế giới

Trận thua trước tuyển Đức khiến tuyển nữ Việt Nam bị trừ 6,26 điểm. Dù vậy, với tổng điểm đang có là 149,52 điểm, đoàn quân của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt vẫn giữ nguyên thứ hạng 22 thế giới. Trong khi đó, dù được cộng thêm 6,26 điểm nhưng tuyển Đức vẫn giữ nguyên hạng 11 thế giới với 256,36 điểm.

Tuyển nữ Việt Nam giữ nguyên thứ hạng 22 thế giới

Vào lúc 17h ngày 27/8, tuyển nữ Việt Nam sẽ thi đấu lượt trận cuối cùng tại vòng bảng gặp tuyển Kenya (hạng 25 thế giới). Đây là trận đấu mà các cô gái Việt Nam đặt mục tiêu rất cao để hướng đến chiến thắng đầu tiên trong lịch sử tại giải vô địch thế giới.