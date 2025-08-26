Cực nóng bóng chuyền nữ thế giới: Thái Lan quyết hạ Hà Lan, bỏ xa Việt Nam

🏐 Thái Lan - Hà Lan: Khoảng 20h30, 26/8 (lượt trận cuối vòng bảng)

Trận đấu giữa đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan và Hà Lan vào ngày 26/8 tại giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới 2025 hứa hẹn sẽ là màn so tài hấp dẫn và đầy kịch tính. Thái Lan, đội chủ nhà của giải và hiện xếp hạng 18 thế giới theo FIVB, đang có phong độ khá ổn định khi vừa lần lượt đánh bại Ai Cập 3-1 và Thụy Điển 3-0. Đội bóng Thái Lan được dẫn dắt bởi HLV Kiattipong Radchatagriengkai cùng các cầu thủ dày dạn kinh nghiệm như chủ công Ajcharaporn Kongyot, đối chuyền Pimpichaya Kokram và libero Piyanut Pannoy.

Thái Lan (áo đỏ) quyết tâm giành ngôi đầu bảng A

Lợi thế lớn của Thái Lan là được thi đấu trên sân nhà tại nhà thi đấu Indoor Stadium Huamark, Bangkok với sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả, điều đã giúp họ thi đấu tự tin và thể hiện lối chơi tấn công, phòng thủ linh hoạt, cùng những pha chắn bóng mạnh mẽ.

Phía đối diện, Hà Lan là đội bóng có truyền thống lâu năm và hiện đứng thứ 9 thế giới, được đánh giá là mạnh nhất trong bảng A. Đội bóng châu Âu giành chiến thắng thuyết phục trước Ai Cập 3-0 và thắng sít sao Thụy Điển 3-2, cho thấy sức mạnh cũng như kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao. HLV Felix Koslowski có trong tay những cầu thủ chủ lực như đội trưởng Nika Daalderop, đối chuyền Elles Dambrink và chuyền 2 Britt Bongaerts, những người đã góp phần giúp đội vào bán kết World Championship năm 2018.

Trận đấu giữa Thái Lan và Hà Lan sẽ là cuộc đấu trí giữa sức trẻ, tinh thần và lợi thế sân nhà của Thái Lan với bề dày kinh nghiệm và lối chơi kỹ thuật cao của Hà Lan. Đây cũng là trận đấu quyết định xem đội bóng nào sẽ giành ngôi đầu bảng A.

Nếu Thái Lan giành chiến thắng ngày mai, họ sẽ có thêm điểm số quan trọng trên bảng xếp hạng FIVB với các mức cộng tương ứng theo tỉ số. Thắng 3-0 sẽ cộng 18.39 điểm, thắng 3-1 cộng 15.27 điểm, và thắng 3-2 cộng 12.14 điểm.

Ngược lại, nếu thua, Thái Lan sẽ bị trừ điểm nhẹ tùy theo tỉ số thua: thua 2-3 trừ 0.36 điểm, thua 1-3 trừ 3.48 điểm, và thua 0-3 trừ 6.61 điểm. Một chiến thắng sẽ giúp Thái Lan tiếp tục bỏ xa Việt Nam, đồng thời củng cố vị thế đầu bảng và mở rộng cơ hội đi tiếp tại giải đấu.

🏐 Pháp - Hy Lạp: Khoảng 16h, 26/8 (lượt trận cuối vòng bảng)

Trận đấu giữa Pháp và Hy Lạp tại giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới 2025 diễn ra vào ngày 26/8 được xem như "trận chung kết" của bảng C, khi hai đội đang cạnh tranh quyết liệt cho 1 trong 2 suất đi tiếp vào vòng 1/8.

Tuyển Pháp sẽ cạnh tranh với Hy Lạp để giành vé vòng 1/8

Pháp hiện đang xếp thứ 2 bảng với thành tích 1 thắng, 1 thua, có 4 điểm, trong khi Hy Lạp xếp thứ 3 với 1 thắng, 1 thua và 3 điểm. Brazil đã chắc chắn đi tiếp khi đứng đầu bảng, vì vậy vị trí nhì bảng giữa Pháp và Hy Lạp sẽ quyết định tấm vé còn lại.

Pháp là đội có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế hơn với vị trí 14 trên bảng xếp hạng FIVB, và có chiều sâu đội hình với các cầu thủ chủ lực như chuyền hai Nina Stojiljkovic, đối chuyền Iman Ndiaye và đội trưởng Nika Daalderop.

Trong khi đó, Hy Lạp, xếp hạng 28 thế giới, cũng đã thể hiện sự tiến bộ vượt bậc khi bất ngờ chiến thắng Puerto Rico 3-1 và chỉ thua sát nút Brazil 0-3.

Đây là trận đấu mà Pháp được đánh giá có phần nhỉnh hơn về kinh nghiệm và chất lượng đội hình, nhưng Hy Lạp với tinh thần quyết tâm cao, lợi thế tinh thần sau chiến thắng từng trận cũng sẽ gây không ít khó khăn cho đội Pháp. Trận đấu nhiều khả năng sẽ rất cân bằng, giằng co từng set và phụ thuộc nhiều vào khâu phòng thủ và sự ổn định trong những thời điểm quyết định.

Dự đoán tỉ số trận đấu có thể sẽ là 3-2 hoặc 3-1 nghiêng về phía Pháp.

📊 Lịch thi đấu bóng chuyền thế giới 26/8/2025