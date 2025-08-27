ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam đấu Kenya: Cơ hội thăng hạng lịch sử ở giải thế giới

🏐 ĐT nữ Việt Nam - ĐT Kenya: Khoảng 17h, 27/8 (vòng loại cuối, bảng G)

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trải qua 2 trận đấu khó khăn gặp các đối thủ mạnh ở giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới 2025 tại Thái Lan, với thất bại 1-3 trước Ba Lan và thua 0-3 trước Đức, khiến Việt Nam tạm xếp cuối bảng G vì hiệu số kém hơn Kenya.

Người ta thường nói trận cuối vòng bảng giữa hai đội bóng đã bị loại mang ý nghĩa thủ tục, nhưng đây là màn so tài mang ý nghĩa lịch sử với tuyển Việt Nam

Trận đấu cuối vòng bảng diễn ra lúc 17h ngày 27/8 gặp Kenya mở ra cơ hội rất lớn để Việt Nam có chiến thắng đầu tiên ở lần đầu dự giải VĐTG, bên cạnh đó thầy trò HLV Tuấn Kiệt có thể cải thiện thứ hạng trên bảng xếp hạng thế giới FIVB.

Dù từng thắng Kenya ở trận giao hữu trước giải tại Hà Nội, nhưng giới chuyên môn dự đoán Việt Nam không dễ dàng đánh bại đội bóng châu Phi ở màn so tài chính thức. Tuy nhiên, chiến thắng là bắt buộc để tránh việc chia tay giải với vị trí cuối bảng và để nâng cao điểm số trên bảng xếp hạng thế giới.

Về điểm số, nếu Việt Nam thắng Kenya với các tỷ số từ 3-0, 3-1 đến 3-2, đội sẽ có điểm cộng dao động từ +5.99 đến +12.24, nâng tổng điểm FIVB lên mức 155.51 đến 161.76, cao hơn điểm của Kenya hiện tại (145.72).

Đồng thời, Việt Nam còn có thể vượt qua Bulgaria (hạng 21, 156.31 điểm) nếu đội bóng "xứ sở hoa hồng" thất bại trước Tây Ban Nha trong trận đấu cùng ngày.

Theo tính toán, nếu Bulgaria thua Tây Ban Nha, họ sẽ bị trừ từ 15.13 đến 8.88 điểm tùy tỷ số thua, làm giảm điểm tổng xuống từ 147.43 tới 141.18. Điều này khẳng định, Việt Nam thắng Kenya trong khi Bulgaria thua Tây Ban Nha, Thanh Thúy và đồng đội sẽ lên hạng 21 thế giới hoặc hơn.

Nếu thua Kenya, Việt Nam sẽ mất thêm điểm (từ -6.51 đến -12.76) và bị Kenya vượt qua, đồng thời chia tay giải với vị trí cuối bảng G.

Vì vậy, trận đấu gặp Kenya không chỉ mang tính quyết định kết quả giải mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến vị trí, điểm số và danh tiếng của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trên trường quốc tế.

Đây là thử thách lớn cuối cùng trong lần đầu tiên Việt Nam tham dự giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới, cũng là cơ hội để thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt thể hiện sự trưởng thành, tinh thần chiến đấu và quyết tâm vượt qua giới hạn ở sự kiện lớn nhất hành tinh.

🏐 Trung Quốc - Cộng hòa Dominican: Khoảng 17h, 27/8 (vòng loại cuối, bảng F)

Trận đấu giữa Trung Quốc và Cộng hòa Dominica được dự báo sẽ diễn ra rất hấp dẫn và mang tính quyết định cho vị trí đầu bảng F. Cả hai đội đã có thành tích toàn thắng sau 2 lượt trận vòng bảng, cùng có 6 điểm tuyệt đối và chắc chắn vượt qua vòng bảng.

Trung Quốc phải thắng để có ngôi đầu bảng F

Nhà cựu vô địch thế giới, Trung Quốc đã thắng Mexico 3-1 và Colombia 3-1, thể hiện sức mạnh ổn định với các tỷ số set áp đảo hai trận trước đó. Trong khi, Cộng hòa Dominica gây ấn tượng khi thắng đậm Colombia 3-0 và Mexico 3-0 và hiện đang xếp đầu bảng F.

Cuộc đối đầu này không chỉ để tranh ngôi đầu bảng mà còn xác định được đối thủ và nhánh thi đấu ở vòng 1/8, ảnh hưởng lớn đến hành trình tiến sâu của các đội. Cả Trung Quốc và Dominica đều sở hữu các cầu thủ chủ lực có kỹ thuật, kinh nghiệm và thể lực vượt trội.

Trận đấu dự kiến sẽ kịch tính, căng thẳng, với những pha tấn công uy lực và phòng thủ chắc chắn. Trung Quốc có lợi thế về kinh nghiệm dày dạn trong các giải đấu lớn, nhưng Dominica cũng đang có phong độ ổn định, sẵn sàng gây bất ngờ.

📊 Lịch thi đấu bóng chuyền thế giới ngày 27/8