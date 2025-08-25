Kết quả bóng chuyền nữ Việt Nam - Đức: Thanh Thúy nỗ lực, đẳng cấp lên tiếng (Vô địch thế giới)

ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam đối đầu với Đức trong trận đấu thứ hai ở vòng bảng giải vô địch thế giới. Mặc dù không có chiều cao vượt trội như Ba Lan nhưng đội bóng từ châu Âu vẫn liên tục vượt lên dẫn trước trong set 1.

ĐT nữ Việt Nam chơi rất cố gắng khi gặp ĐT Đức

Các học trò của HLV Tuấn Kiệt chơi rất nỗ lực và liên tục gỡ hòa trong giai đoạn đầu tiên. Khi lên tới điểm số 19, ĐT Đức tăng tốc với sự xuất sắc của chủ công Alsmeier và nhanh chóng kết thúc set 1 với tỉ số 25-18.

Sang set 2, ĐT Việt Nam khởi đầu khá tốt nhưng lại để mất tinh thần sau pha cứu bóng ăn điểm của đối thủ khi tỉ số đang là 4-6. Những pha xử lý bước một lỗi liên tục khiến ĐT Việt Nam trả giá cực đắt. Phải tới khi đối thủ chạm con số 24, các học trò của HLV Tuấn Kiệt mới tìm lại được chính mình. Thanh Thúy liên tục ghi điểm nhưng Đức vẫn thắng 25-17.

Bước vào set đấu quyết định, ĐT Việt Nam vượt lên dẫn 8-5. Tuy nhiên, ĐT Đức nhanh chóng gỡ hòa và vượt lên dẫn 12-8. Ba người chơi nổi bật nhất bên phía đội bạn là đội trưởng Weitzel (số 21), chủ công Orthmann (số 12) và chuyền hai Straube (số 23). Số 23 của ĐT Đức xử lý bóng quá tốt giúp cho đồng đội dễ dàng ghi điểm.

ĐT Đức giành chiến thắng 25-21 trong set 3 và giành chiến thắng chung cuộc 3-0 trước ĐT Việt Nam. Ở lượt đấu cuối, ĐT Việt Nam sẽ gặp ĐT Kenya.