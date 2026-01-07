MU chính thức đàm phán với HLV Solskjaer, ra mắt ở derby Manchester?

🔴 HLV Solskjaer chính thức đàm phán với MU

Theo chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano, HLV Ole Gunnar Solskjaer đã chính thức có cuộc đàm phán trực tiếp với MU để đảm nhận vai trò HLV tạm quyền đến hết mùa giải 2025/26, sau khi "Quỷ đỏ" sa thải Ruben Amorim.

Trước đó, giới truyền thông đồng loạt cho biết Solskjaer rất muốn đảm nhận vị trí này và hiện đang dẫn đầu danh sách ứng cử viên. Fabrizio Romano nhấn mạnh, các cuộc đàm phán đang diễn ra tốt đẹp, thậm chí nhà cầm quân người Na Uy tuyên bố với MU rằng ông sẵn sàng chấp nhận bất kì lời đề nghị nào về thời hạn hợp đồng hay mức đãi ngộ.

MU xem Solskjaer là ứng viên số 1 và đã đàm phán trực tiếp với ông

Thông tin của Fabrizio Romano trùng khớp với nguồn tin từ phóng viên Rob Dorsett (Sky Sports News): “Những gì tôi cảm nhận được là Solskjær hiện đang là ứng viên được đánh giá cao nhất. Jason Wilcox, người dẫn dắt quá trình tìm kiếm, đã nói chuyện với ông ấy. Solskjaer bày tỏ rõ mong muốn được trở lại Old Trafford".

⏰ Ra mắt ở derby Manchester?

Dù chưa có mốc thời gian cụ thể, ban lãnh đạo MU được cho là muốn chốt HLV tạm quyền trước trận derby Manchester gặp Man City vào 19h30, ngày 17/1. Trong thời gian chờ đợi, HLV tạm quyền hiện tại Darren Fletcher vẫn dẫn dắt đội ở 2 trận tới, gặp Burnley tại vòng 21 Ngoại hạng Anh (3h15, 8/1) và Brighton tại FA Cup (23h30, 11/1).

Theo Sky Sports News, MU đã bắt đầu tiếp xúc với các ứng viên cho vị trí HLV tạm quyền đến hết mùa giải từ thứ Ba. Ngoài Solskjaer, cả Michael Carrick lẫn Darren Fletcher đều có những cuộc trao đổi không chính thức.

Lợi thế của Solskjaer, Carrick là rất được yêu mến tại MU. Mặt khác, cả hai đều đang thất nghiệp và sẵn sàng nhận việc ngay, không cần MU phải chi trả phí bồi thường. Sky Sports cho biết thêm, dù vẫn là ứng viên sáng giá, nội bộ MU đánh giá Fletcher như phương án cho tương lai do ông chưa có nhiều kinh nghiệm huấn luyện.

Dự kiến, MU sẽ tiếp tục liên hệ thêm các ứng viên khác trước khi đưa ra quyết định cuối. Giám đốc bóng đá Jason Wilcox là người trực tiếp phụ trách quá trình tuyển chọn. Sau các cuộc trao đổi ban đầu mang tính thăm dò, ông dự kiến tiến hành những buổi phỏng vấn chính thức trong vài ngày tới. Dù vậy, quyết định cuối cùng vẫn cần được Sir Jim Ratcliffe phê duyệt.

👥 Dàn sao MU ủng hộ Solskjaer trở lại

Theo The Guardian, nhiều cầu thủ trụ cột của đội, trong đó có Bruno Fernandes và Harry Maguire, được cho là rất hoan nghênh việc Solskjaer trở lại nắm đội.

Các huyền thoại MU là ứng viên nặng kí cho ghế HLV tạm quyền đến hết mùa

Nhà cầm quân người Na Uy không xa lạ với vai trò dẫn dắt MU. Tháng 12/2018, ông được bổ nhiệm làm HLV tạm quyền thay Jose Mourinho và nhanh chóng tạo ra sự khởi sắc, qua đó nhận bản hợp đồng chính thức vào tháng 3/2019.

Chính yếu tố này khiến Solskjær trở thành lựa chọn nghiêm túc đối với Jason Wilcox và giám đốc điều hành Omar Berrada. Ban lãnh đạo MU tin rằng, ông có thể giúp đội bóng cải thiện kết quả thi đấu, khôi phục bầu không khí tích cực trong phòng thay đồ.

Trong nhiệm kỳ trước, Solskjær từng giúp MU 2 lần cán đích trong top 3 Ngoại hạng Anh vào các năm 2020 và 2021, đồng thời vào chung kết Europa League 2021. Tuy nhiên, chuỗi phong độ sa sút ở mùa giải 2021/22 khiến ông bị sa thải vào cuối tháng 11/2021.

Sau khi rời Old Trafford, Solskjær làm việc tại Besiktas nhưng bị đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ chấm dứt hợp đồng vào tháng 8/2025.