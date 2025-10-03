Ngỡ ngàng Djokovic duy trì đỉnh cao nhờ giao bóng chứ không phải trả giao bóng

Trong suốt gần hai thập kỷ qua, Novak Djokovic được xem là “bức tường” vững chắc nhất khi trả giao bóng. Nhưng ở tuổi 38, điều giữ anh ở đỉnh cao không còn chỉ nằm ở khả năng trả bóng, mà chính là sự tiến bộ vượt bậc trong khâu giao bóng.

Djokovic đang biến mình thành ngôi sao giao bóng của làng quần vợt

Theo phân tích Infosys ATP Beyond The Numbers, Djokovic đang có mùa giải 2025 hiệu quả bậc nhất trong sự nghiệp về khâu giao bóng, chỉ kém hai mùa đỉnh cao 2015 và 2023. Tay vợt số 4 thế giới đã thắng 88,3% số game cầm giao bóng từ đầu năm, cao hơn đáng kể mức trung bình sự nghiệp là 86,1%.

📊 Những con số biết nói

Thống kê Năm 2025 Trung bình sự nghiệp Game giao bóng thắng 88,3% 86,1% Tỷ lệ giao bóng 1 66,6% 64,9% Điểm từ giao bóng 1 76,4% 74,2% Điểm từ giao bóng 2 55,3% 55,5%

Không chỉ duy trì sự ổn định, Djokovic còn cải thiện rõ rệt khả năng giành điểm từ cú giao bóng 1, đạt 76,4%, lần thứ tư kể từ năm 2021 anh vượt mốc 76%.

Thêm vào đó, Djokovic trung bình ghi 8,4 cú ace/trận trong năm nay, so với mức 5,5 cú ace/trận xuyên suốt sự nghiệp.

🐉 Ba mùa “hóa rồng” từ vạch giao bóng

2015: 89,5% game giao bóng thắng (mùa đỉnh cao lịch sử, 82–6)

2023: 88,4% (hạng 2 toàn Tour, chỉ sau Tsitsipas)

2025: 88,3% (hạng 4 toàn Tour, chỉ kém Sinner, Fritz và Opelka)

Điểm đáng chú ý, 3/6 mùa giao bóng tốt nhất của Djokovic lại đến kể từ năm 2022, giai đoạn anh đã bước sang tuổi “xế chiều” so với phần lớn tay vợt khác.

🎯 Vì sao cú giao bóng của Djokovic ngày càng lợi hại?

Taylor Fritz, người thua Djokovic ở tứ kết US Open 2025, chia sẻ: “Cái khó là anh ấy không chỉ giao bóng tốt mà còn dám mạo hiểm ngay cả ở cú giao bóng 2. Djokovic giao bóng chắc chắn, rồi lập tức áp đặt từ cuối sân. Đó là sự kết hợp hoàn hảo khiến đối thủ luôn bị ép”.

Nói cách khác, Djokovic không cần biến mình thành “máy bắn ace” kiểu Isner hay Karlovic, nhưng sự chính xác, đa dạng góc đánh và khả năng triển khai thế trận ngay sau cú giao bóng giúp anh tạo áp lực cực lớn.

⚡ Từ “ông vua trả bóng” thành “chuyên gia giao bóng”

Trong giai đoạn 2010-2021, Djokovic luôn nằm trong top 3 ATP Tour về return games won (game trả giao bóng thắng). Nhưng anh chưa bao giờ có thứ hạng giao bóng cao hơn trả bóng.

2022: đồng hạng (4 ở cả hai chỉ số)

2023: giao bóng vượt trội hơn (hạng 2 so với hạng 5)

2025: khoảng cách rõ ràng (hạng 4 giao bóng và hạng 10 trả bóng)

Điều này cho thấy Djokovic đã chuyển dịch phong cách, từ “ông vua trả giao bóng” trở thành tay vợt giao bóng lợi hại không kém bất kỳ đối thủ nào.