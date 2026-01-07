Video bóng đá Algeria - CHDC Congo: Bật tung cảm xúc sau 120 phút (CAN Cup)

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Hàn Quốc vs U23 Iran
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
U23 Nhật Bản vs U23 Syria
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
U23 Uzbekistan vs U23 Lebanon
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
U23 Qatar vs U23 UAE
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Manchester City vs Brighton & Hove Albion
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Fulham vs Chelsea
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Everton vs Wolverhampton Wanderers
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Crystal Palace vs Aston Villa
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Brentford vs Sunderland
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
AFC Bournemouth vs Tottenham Hotspur
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Parma vs Inter Milan
Logo Parma - PAR Parma
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Newcastle United vs Leeds United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Burnley vs Manchester United
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
U23 Australia vs U23 Thái Lan
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
U23 Iraq vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Milan vs Genoa
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Arsenal vs Liverpool
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
U23 Kyrgyzstan vs U23 Việt Nam
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
U23 Jordan vs U23 Saudi Arabia
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
U23 Lebanon vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 UAE vs U23 Nhật Bản
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
U23 Iran vs U23 Uzbekistan
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
U23 Syria vs U23 Qatar
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
U23 Trung Quốc vs U23 Australia
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-
U23 Thái Lan vs U23 Iraq
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
U23 Jordan vs U23 Kyrgyzstan
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
U23 Saudi Arabia vs U23 Việt Nam
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
U23 Iran vs U23 Lebanon
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
U23 Uzbekistan vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 UAE vs U23 Syria
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
U23 Nhật Bản vs U23 Qatar
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
U23 Thái Lan vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
U23 Iraq vs U23 Australia
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-

Video bóng đá Algeria - CHDC Congo: Bật tung cảm xúc sau 120 phút (CAN Cup)

Sự kiện: CAN Cup 2025

(Vòng 1/8) Siêu phẩm đúng vào phút 119 đã định đoạt số phận trận đại chiến cùng tấm vé vào tứ kết.

Bước vào cuộc chạm trán CHDC Congo, đội tuyển Algeria gặp vô vàn khó khăn trước lối chơi phòng ngự chặt chẽ của đối thủ. Với bộ đôi cựu hậu vệ MU là Tuanzebe và Wan-Bissaka, Congo vô hiệu hóa hoàn toàn dàn sao tấn công như Maza, Mahrez.

ĐT Algeria vỡ òa với bàn thắng ở phút 119 của&nbsp;Boulbina

ĐT Algeria vỡ òa với bàn thắng ở phút 119 của Boulbina

Tình hình không mấy khả quan hơn với Algeria trong hiệp 2. Những tình huống lên bóng của nhà cựu vô địch CAN Cup như "húc đầu vào đá". Kết quả, họ phải bước vào hiệp phụ để phân định thắng bại.

Phút 113, thời điểm người hâm mộ nghĩ tới viễn cảnh 2 đội đá luân lưu, HLV Vladimir Petkovic của Algeria tung Ramiz Zerrouki, Adil Boulbina vào sân. Để rồi 6 phút sau, bộ đôi cầu thủ đã sắm vai người hùng: Zerrouki kiến tạo để Boulbina ghi bàn đẹp mắt, ấn định chiến thắng nghẹt thở 1-0 cho Algeria. Tiến vào tứ kết, Mahrez và đồng đội sẽ chạm trán Nigeria.

Chung cuộc: Algeria 1-0 CHDC Congo

Ghi bàn (kiến tạo):

Boulbina 119' (Zerrouki)

Đội hình xuất phát:

Algeria: Zidane, Belghali, Mandi, Bensebaini, Ait Nouri, Boudaoui, Bennacer, Chaibi, Mahrez, Maza, Amoura

CHDC Congo: Mpasi-Nzau, Wan-Bissaka, Tuanzebe, Moutoussamy, Mbemba, Kayembe, Bongonda, Mukau, Elia, Sadiki, Bakambu

Video bóng đá Nigeria - Mozambique: Cú đúp Osimhen, thẳng tiến vào tứ kết (CAN Cup)
Video bóng đá Nigeria - Mozambique: Cú đúp Osimhen, thẳng tiến vào tứ kết (CAN Cup)

(Vòng 1/8) Victor Osimhen lập cú đúp giúp Nigeria thắng đậm Mozambique, qua đó thẳng tiến vào tứ kết Cúp bóng đá châu Phi (AFCON) 2025.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đỗ Anh - Tiến Tài ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-07/01/2026 02:34 AM (GMT+7)
Tin liên quan
CAN Cup 2025 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN