Video bóng đá Algeria - CHDC Congo: Bật tung cảm xúc sau 120 phút (CAN Cup)

Bước vào cuộc chạm trán CHDC Congo, đội tuyển Algeria gặp vô vàn khó khăn trước lối chơi phòng ngự chặt chẽ của đối thủ. Với bộ đôi cựu hậu vệ MU là Tuanzebe và Wan-Bissaka, Congo vô hiệu hóa hoàn toàn dàn sao tấn công như Maza, Mahrez.

ĐT Algeria vỡ òa với bàn thắng ở phút 119 của Boulbina

Tình hình không mấy khả quan hơn với Algeria trong hiệp 2. Những tình huống lên bóng của nhà cựu vô địch CAN Cup như "húc đầu vào đá". Kết quả, họ phải bước vào hiệp phụ để phân định thắng bại.

Phút 113, thời điểm người hâm mộ nghĩ tới viễn cảnh 2 đội đá luân lưu, HLV Vladimir Petkovic của Algeria tung Ramiz Zerrouki, Adil Boulbina vào sân. Để rồi 6 phút sau, bộ đôi cầu thủ đã sắm vai người hùng: Zerrouki kiến tạo để Boulbina ghi bàn đẹp mắt, ấn định chiến thắng nghẹt thở 1-0 cho Algeria. Tiến vào tứ kết, Mahrez và đồng đội sẽ chạm trán Nigeria.

Chung cuộc: Algeria 1-0 CHDC Congo

Ghi bàn (kiến tạo):

Boulbina 119' (Zerrouki)

Đội hình xuất phát:

Algeria: Zidane, Belghali, Mandi, Bensebaini, Ait Nouri, Boudaoui, Bennacer, Chaibi, Mahrez, Maza, Amoura

CHDC Congo: Mpasi-Nzau, Wan-Bissaka, Tuanzebe, Moutoussamy, Mbemba, Kayembe, Bongonda, Mukau, Elia, Sadiki, Bakambu