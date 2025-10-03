Tennis đỉnh cao châu Á: Djokovic quyết đấu Cilic, nảy lửa Rune gặp Baez

🎾 Novak Djokovic - Marin Cilic: Khoảng 17h30, 3/10 (vòng 2 đơn nam Thượng Hải Masters)

Trận đấu giữa Marin Cilic và Novak Djokovic tại vòng 2 ATP 1000 tại Thượng Hải, Trung Quốc là cuộc so tài giữa cựu tay vợt từng giữ hạng 3 thế giới và á quân giải đấu này năm ngoái, hiện đứng hạng 5 ATP.

21 lần gặp Cilic (áo cam) trước đó, Djokovic (áo đen) thắng 19 lần

Djokovic năm 2025 có thành tích 31 thắng, 10 thua, với tỷ lệ thắng trên sân cứng rất cao (17-6), phong độ ổn định và có những cú giao bóng ngày càng xuất sắc. Anh cũng dẫn trước Cilic rõ rệt trong lịch sử đối đầu với thành tích thắng 19 và chỉ thua 2 trận. 6 trận gần nhất trước tay vợt Croatia, Nole đều thắng.

Cilic, dù 37 tuổi và đã qua thời kỳ đỉnh cao, vẫn có những chiến thắng quan trọng trong mùa giải này, điển hình như vượt qua á quân Indian Wells Nikoloz Basilashvili tại vòng 1 giải đấu này. Tuy nhiên, thành tích mùa này của Cilic chỉ là 6 thắng, 10 thua và khó duy trì sự ổn định phong độ trước một Djokovic đang rất sung mãn.

Djokovic sẽ kiểm soát trận đấu bằng những cú giao bóng và thể hiện đa dạng các pha tấn công. Cilic sẽ cố gắng kéo dài các pha bóng bằng sự chính xác và kinh nghiệm, nhưng khó tạo được nhiều bất ngờ trước Djokovic trong một trận đấu theo thể thức 3 set.

⚖️ Dự đoán kết quả. Khả năng Djokovic thắng nhanh trong 2 set với thế trận áp đảo là rất cao dựa trên các con số và phong độ hiện tại.

🎾 Sebastian Baez - Holger Rune: Khoảng 13h, 3/10 (vòng 2 đơn nam Thượng Hải Masters)

Trận đấu giữa Sebastian Baez (hạng 41 ATP) và Holger Rune (hạng 11 ATP) tại vòng 2 dự báo sẽ diễn ra vô cùng căng thẳng. Theo con số chuyên môn, Holger Rune đang có phong độ tốt hơn mùa này với thành tích 31 thắng, 20 thua, giành danh hiệu ATP 500 tại Barcelona Open và á quân Indian Wells 2025. Trên mặt sân cứng, Rune đạt tỷ lệ thắng 19, thua 12 trong năm nay.

Baez (áo hồng) và Rune (áo trắng) hướng tới lần chạm trán thứ 7 giữa hai tay vợt

Sebastian Baez có phong độ phập phù hơn với thành tích 20 thắng, 22 thua mùa này, đặc biệt còn gặp khó khăn với chỉ 2 thắng trong 10 trận trên sân cứng. Gần nhất Baez vừa có chiến thắng là tại vòng 1 giải đấu này trước Zhizhen Zhang, chấm dứt chuỗi thua dài ngày.

Trong lịch sử đối đầu, Rune và Baez hòa nhau 3-3 trong 6 lần chạm trán. Tay vợt Đan Mạch thắng đối thủ 1 trận trên sân cứng và 2 lần ở sân đất nện, còn Baez thắng Rune 3 lần đều trên sân đất nện. Rune sẽ tận dụng lối chơi tấn công dồn dập, tốc độ và sự chính xác để kiểm soát trận đấu, trong khi Baez có thể gây khó khăn nhưng khó duy trì được sự ổn định.

⚖️ Dự đoán kết quả: Rune nhiều khả năng sẽ thắng 2-1, cả hai cống hiến trận đấu đẹp trên mặt sân cứng Thượng Hải.

🌟 2 trận tứ kết đơn nữ China Open 2025 Ở cuộc so tài giữa Sonay Kartal (Anh, hạng 81) và Linda Noskova (CH Séc, hạng 27). Đây là lần đầu tiên Kartal vào tứ kết giải WTA 1000 sau chiến thắng bất ngờ trước Mirra Andreeva hạng 5 thế giới. Noskova cũng có phong độ ổn định mùa này và hứa hẹn trận đấu cân bằng, hấp dẫn. Trận tứ kết còn lại là cuộc đấu nội bộ Mỹ giữa Emma Navarro (hạng 17) và Jessica Pegula (hạng 5). Navarro vừa gây sốc khi loại đương kim vô địch Iga Swiatek khỏi giải với chiến thắng 6-4, 4-6, 6-0. Pegula cũng vừa trải qua những trận đấu vất vả, nhưng cô được đánh giá cao hơn đối thủ Navarro nhờ kinh nghiệm thi đấu.

Lịch thi đấu tennis 3/10