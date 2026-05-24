Djokovic thuê bại tướng làm HLV, được chú Nadal mách nước hạ Sinner ở Roland Garros

Ngay trước thềm Roland Garros 2026, Novak Djokovic bất ngờ tạo nên cú hích lớn khi bổ nhiệm Viktor Troicki làm HLV mới. Đáng chú ý, đúng thời điểm ấy, chú của Nadal cũng công khai đưa ra chiến thuật được cho là chìa khóa giúp Nole có thể ngăn chặn Jannik Sinner trên mặt sân đất nện Paris.

Troicki (bên trái) được chọn vì hiểu rõ Djokovic (bên phải)

Djokovic tái hợp người đồng đội cũ

Trên trang cá nhân, Djokovic xác nhận Viktor Troicki sẽ gia nhập ban huấn luyện của mình bằng thông điệp ngắn gọn nhưng đầy cảm xúc: “Chào mừng người bạn, người đồng đội và giờ là HLV của tôi… Viktor Troicki”.

Đây không phải sự kết hợp xa lạ. Troicki từng sát cánh cùng Djokovic trong màu áo Serbia suốt nhiều năm tại Davis Cup, đặc biệt ở chiến tích vô địch Davis Cup 2010 lịch sử.

Những năm gần đây, Troicki còn giữ vai trò đội trưởng tuyển Serbia nên vẫn thường xuyên làm việc cùng Djokovic. Vì thế, đây được xem là lựa chọn mang tính “an toàn” nhưng cực kỳ hiểu Nole.

Thực tế, Troicki từng tiết lộ công việc huấn luyện Djokovic là thử thách rất đặc biệt.

Trong cuộc phỏng vấn với SportKlub năm 2024, cựu tay vợt Serbia nói: “Novak là tay vợt vĩ đại nhất lịch sử. Một HLV mới sẽ không thể dạy cậu ấy cú thuận tay hay trái tay”.

Theo Troicki, điều Djokovic cần không phải kỹ thuật cơ bản, mà là một người đủ hiểu để chia sẻ áp lực, đưa ra tín hiệu đúng thời điểm và giúp anh tìm được sự bình yên trong trận đấu.

“Cậu ấy rất cầu toàn và luôn đòi hỏi thông tin từ khu kỹ thuật”, Troicki nhấn mạnh.

Đó cũng là lý do Djokovic ưu tiên những cộng sự hiểu mình tuyệt đối hơn là các tên tuổi hào nhoáng.

“Bại tướng” đặc biệt của Djokovic

Troicki từng đối đầu Djokovic 14 lần trên ATP Tour trong giai đoạn 2007-2013. Kết quả gần như hoàn toàn nghiêng về Nole với 13 chiến thắng.

Tuy nhiên, điều thú vị là thất bại duy nhất của Djokovic trước Troicki lại diễn ra trên sân đất nện Umag năm 2007. Khi ấy, Troicki thắng ngược 2-6, 6-4, 7-5 ở vòng 1/8.

Dù khoảng cách đẳng cấp giữa hai người sau này ngày càng lớn, Troicki vẫn được đánh giá là một trong những người hiểu rõ nhất tâm lý thi đấu của Djokovic.

Toni Nadal “hiến kế” đánh bại Sinner

Đúng lúc Djokovic thay HLV, Toni Nadal, người từng góp phần biến Rafael Nadal thành “ông vua sân đất nện”, cũng bất ngờ đưa ra lời khuyên chiến thuật dành cho Nole nếu chạm trán Jannik Sinner ở Roland Garros.

Theo Toni Nadal, Djokovic từng khiến Sinner gặp khó bằng cách phá nhịp chơi tốc độ cao của tay vợt số 1 thế giới.

Djokovic được khuyên chơi chậm hơn, đưa những đường bóng nảy cao để làm khó Sinner

“Sinner chơi tốt nhất khi duy trì tempo cực cao,” Toni Nadal phân tích trên Radioestadio Noche.

Ông cho rằng Djokovic cần chơi bóng chậm hơn, đưa những đường bóng nảy cao và kéo Sinner ra khỏi nhịp tấn công quen thuộc.

Đây chính là điều Nole từng thử làm trong trận bán kết Roland Garros 2025, dù cuối cùng thua Sinner sau ba set căng thẳng 4-6, 5-7, 6-7.

Ở tuổi gần 39, Djokovic đang đứng trước cơ hội săn Grand Slam thứ 25 trong sự nghiệp, cột mốc chưa ai trong lịch sử tennis chạm tới.

Tuy nhiên, thử thách lần này được xem là khắc nghiệt hơn rất nhiều khi Sinner đang đạt phong độ cực cao, giới chuyên môn cho rằng nếu muốn vô địch Roland Garros năm nay, Djokovic cần hai điều: thể trạng hoàn hảo và một chiến thuật đủ khác biệt để phá vỡ guồng chơi tốc độ của Sinner.

Và có lẽ, đó chính là lý do Troicki được kéo vào “nhiệm vụ đặc biệt” ngay trước Grand Slam lớn nhất mùa đất nện.