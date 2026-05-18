Nóng nhất thể thao sáng 18/5: Sinner hoàn tất “Career Golden Masters” nhờ danh hiệu Rome Open

Sinner hoàn tất “Career Golden Masters” nhờ danh hiệu Rome Open

Ở chung kết đơn nam Rome Open, Jannik Sinner đã đánh bại Casper Ruud 6-4, 6-4 sau 2 set để lên ngôi vô địch. Như vậy, Sinner chính thức hoàn tất bộ sưu tập “Career Golden Masters” (vô địch đủ 9 giải Masters 1000), kỳ tích mà trước nay mới chỉ Novak Djokovic làm được.

Chiến thắng này cũng giúp anh kéo dài kỷ lục thắng liên tiếp ở Masters 1000 lên 34 trận, bỏ xa kỷ lục cũ 31 trận của Djokovic. Sinner cũng chấm dứt "cơn khát" danh hiệu đơn nam Rome Open kéo dài 50 năm của tennsi Italia, kể từ Adriano Panatta năm 1976.

Chuyên gia y tế lo ngại cho sức khỏe của Raducanu

Trên Tennis365, chuyên gia hàng đầu về phòng ngừa chấn thương và phúc lợi vận động viên, Stephen Smith, đã bày tỏ sự lo ngại cho sức khỏe của Emma Raducanu. Tay vợt nữ số 1 Vương quốc Anh liên tục rút khỏi các giải đấu ở Miami, Linz, Madrid và Rome Open vì các triệu chứng hậu virus. Theo Raducanu, cô luôn cảm thấy "khó chịu, kiệt sức, mệt mỏi, không có năng lượng”.

“Chúng tôi không biết chính xác tình trạng bệnh của Raducanu. Tôi nghĩ nên cẩn thận,đừng đơn giản hóa vấn đề quá mức, vì mối quan hệ giữa chấn thương và bệnh tật thường rất phức tạp", chuyên gia Stephen Smith nhận định.

Con gái tri ân Tyson Fury sau khi lấy chồng

Hôm 17/5, Venezuela Fury - con gái 16 tuổi của Tyson Fury - đã chia sẻ trên Instagram bài viết về nhà cựu vô địch boxing hạng nặng thế giới, 1 ngày sau khi tổ chức đám cưới với hôn phu Noah Price: "Tôi không thể nào có một người cha tốt hơn trong suốt cuộc đời mình. Ông ấy đã làm mọi thứ, vượt quá mong đợi vì tôi, một người đàn ông hiếm có. Người bạn thân nhất và cũng là kẻ thù tồi tệ nhất của tôi, chính là bố tôi, Tyson Luke Fury".

Hôm 16/5, Venezuela (16 tuổi) "lên xe hoa" cùng Noah Price (19 tuổi). Đám cưới của cặp đôi trẻ được tổ chức vô cùng xa hoa tại một nhà thờ gần nhà của gia đình Fury trên đảo Man (Anh). Fury, 37 tuổi, cũng không giấu được sự xúc động trong ngày trọng đại của con gái.

Ferrari chốt xong người thay Hamilton

Trả lời phỏng vấn Racingnews365, lãnh đạo Ferrari, Guenther Steiner bóng gió cho rằng tay đua trẻ Oliver Bearman đủ khả năng thay thế Lewis Hamilton trong tương lai: "Tôi nghĩ Oliver giờ đã sẵn sàng gia nhập một đội đua mà ở đó cậu ấy có thể giành chiến thắng hoặc ít nhất là lên bục podium".

Oliver Bearman, 21 tuổi, trưởng thành từ học viện trẻ Ferrari. Mùa 2026m anh khoác áo đội Haas và hiện xếp thứ 8 trên bảng xếp hạng sau 4 chặng đua.