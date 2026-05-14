Tennis đỉnh cao Rome Open: Sinner chờ phá kỷ lục Djokovic, Medvedev đối đầu “ngựa ô”

Jannik Sinner - Andrey Rublev: Khoảng 18h, 14/5 (tứ kết đơn nam Rome Open)

Sinner đang tiến gần hơn bao giờ hết tới cột mốc lịch sử tại ATP Masters 1000 khi nối dài chuỗi thắng lên con số 31 sau chiến thắng dễ dàng trước Andrea Pellegrino. Tay vợt số một thế giới tiếp tục cho thấy phong độ gần như hoàn hảo trên sân đất nện với khả năng kiểm soát nhịp độ, điều bóng và pressing (gây áp lực) cuối sân cực kỳ ổn định.

Rublev (bên phải) đang chơi không tồi nhưng Sinner (bên trái) quá mạnh

Đối thủ tiếp theo của Sinner là Rublev, tay vợt vừa trải qua màn ngược dòng đầy cảm xúc trước Nikoloz Basilashvili. Dù vẫn sở hữu những cú thuận tay cực nặng và khả năng bùng nổ cao, Rublev thường gặp khó trước các đối thủ có khả năng điều bóng ổn định và phòng ngự chắc chắn như Sinner.

Lợi thế đối đầu cũng đang nghiêng rõ về tay vợt người Ý khi anh thắng 7 trong 10 lần gặp Rublev, bao gồm 3 chiến thắng trên sân đất nện. Đáng chú ý, Sinner thường áp đảo ở các loạt bóng bền nhờ khả năng đổi hướng cực nhanh và duy trì cường độ tấn công liên tục từ baseline.

Về chuyên môn, Rublev nhiều khả năng sẽ cố gắng đẩy tốc độ trận đấu lên cao bằng những cú đánh phủ đầu sớm. Tuy nhiên, mặt sân đất nện chậm tại Rome lại là điều kiện lý tưởng để Sinner phát huy khả năng phòng ngự phản công và kéo đối thủ vào các rally kéo dài.

Nếu duy trì phong độ hiện tại, tay vợt số một thế giới nhiều khả năng sẽ tiếp tục tạo nên một chiến thắng cách biệt để tiến vào bán kết. Nếu thắng Rublev, Sinner sẽ vượt Djokovic, trở thành tay vợt có 32 trận thắng liên tiếp ở các giải Masters 1000.

Dự đoán kết quả: Jannik Sinner thắng 2-0.

Martin Landaluce - Daniil Medvedev: Khoảng 0h, 15/5 (tứ kết đơn nam Rome Open)

Landaluce đang tiếp tục hành trình cổ tích tại Rome Open 2026 khi lần thứ hai trong mùa giải góp mặt ở tứ kết Masters 1000. Tài năng trẻ người Tây Ban Nha, vào giải với tư cách lucky loser (nhận suất thua may mắn), vừa đánh bại Hamad Medjedovic bằng lối chơi bền bỉ và khả năng phản công cực kỳ khó chịu trên sân đất nện.

Medvedev (bên phải) sẽ phải cẩn trọng trước đối thủ trẻ

Tuy nhiên, thử thách lần này sẽ hoàn toàn khác khi đối thủ là Medvedev, cựu số một thế giới và nhà vô địch Rome Open 2023. Tay vợt người Nga đang cho thấy sự thích nghi ngày càng tốt hơn trên mặt sân đất nện với khả năng phòng ngự chắc chắn cùng những pha điều bóng rất sâu từ cuối sân.

Medvedev vừa vượt qua Thiago Tirante khá dễ dàng và tiếp tục thể hiện sự ổn định ở các loạt bóng bền. Dù không sở hữu lối chơi quá thiên về đất nện, tay vợt người Nga vẫn cực kỳ nguy hiểm nhờ khả năng đổi hướng và kéo đối thủ vào những loạt đọ sức kéo dài.

Về chuyên môn, Landaluce có thể tạo ra không ít khó khăn nhờ tinh thần hưng phấn cùng lối đánh giàu năng lượng. Tuy nhiên, Medvedev vẫn vượt trội về kinh nghiệm, khả năng kiểm soát nhịp độ và bản lĩnh ở các trận đấu lớn.

Nếu duy trì sự chắc chắn từ baseline (vạch cuối sân), tay vợt người Nga nhiều khả năng sẽ dần bào mòn sức kháng cự của đối thủ trẻ để giành vé vào bán kết.

Dự đoán kết quả: Daniil Medvedev thắng 2-0.

Hai trận bán kết đơn nữ Rome Open 2026 Iga Swiatek - Elina Svitolina (1h30, 15/5): Swiatek đang đạt phong độ cực cao sau màn hủy diệt Pegula và tiếp tục cho thấy đẳng cấp vượt trội trên sân đất nện. Trong khi đó, Svitolina vừa tạo cú sốc trước Rybakina nhờ lối chơi bền bỉ và lì lợm. Dù vậy, khả năng kiểm soát rally cùng sức ép cuối sân của Swiatek nhiều khả năng sẽ tạo khác biệt. Dự đoán: Swiatek thắng 2-0. Sorana Cirstea - Coco Gauff (20h, 14/5): Cirstea đang có giải đấu thăng hoa nhất nhiều năm qua, nhưng Gauff vẫn cho thấy bản lĩnh cực tốt ở các trận đấu lớn. Với việc cả ba lần đối đầu trước đều kéo dài ba set, màn so tài này nhiều khả năng tiếp tục rất căng thẳng và giàu thể lực. Dự đoán: Gauff thắng 2-1.

