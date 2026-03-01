Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Nghi vấn dàn xếp kết quả bốc thăm UEFA Champions League

Sự kiện: Cup C1 - Champions League 2025/26 Manchester City Real Madrid

ANTD.VN - Cổ động viên đặt dấu hỏi về tính minh bạch của kết quả bốc thăm vòng 16 đội UEFA Champions League 2025/2026, đặc biệt là cặp đấu Real Madrid và Man City.

Man Citymùa thứ 5 liên tiếp đụng độ Real Madrid tại Champions League

Man Citymùa thứ 5 liên tiếp đụng độ Real Madrid tại Champions League

Đây đã là lần thứ 6 Real Madrid và Man City gặp nhau kể từ mùa 2019/2020 và mùa thứ 5 liên tiếp 2 đội đụng độ tại Champions League. Sự lặp lại dày đặc ấy khiến nhiều cổ động viên dấy lên nghi vấn. “Năm nào cũng vậy”, “sao có thể không dàn xếp?”, “Thật khó tin”… là những câu hỏi, cảm thán phổ biến của cộng đồng mạng sau khi kết quả bốc thăm được UEFA công bố. Số khác cho rằng việc Arsenal rơi vào nhánh dễ thở hơn càng làm dấy lên nghi ngờ có sự sắp đặt. Dù vậy, tất cả vẫn chỉ dừng ở suy đoán và những tranh cãi cũng là điều thường thấy sau mỗi buổi lễ bốc thăm, không riêng ở UEFA Champions League.

Có một thực tế là dù đội nào chiến thắng trong cặp Real Madrid vs Man City thì cũng sẽ đối mặt thử thách lớn khi chờ họ tại tứ kết nhiều khả năng là Bayern Munich. Nếu tiếp tục tiến sâu, bán kết nhiều khả năng là cuộc đối đầu với một trong những cái tên sừng sỏ như Liverpool, Chelsea, PSG hoặc Galatasaray. Đây rõ ràng là hành trình dày đặc chướng ngại vật.

Trái ngược với nhánh đấu khốc liệt đó, Arsenal được xem là có con đường dễ thở hơn khi được xếp cặp đấu với Bayer Leverkusen, và nếu đi tiếp, họ sẽ gặp Sporting Lisbon hoặc Bodo/Glimt.

Vì sao có sự lệch cân giữa hai nhánh đấu vòng 1/8 Champions League?
Vì sao có sự lệch cân giữa hai nhánh đấu vòng 1/8 Champions League?

Kết quả bốc thăm vòng 1/8 Champions League 2025-2026 mang đến hai nhánh đấu có sự chênh lệch lớn, với nhánh Bạc quy tụ hàng loạt những tên tuổi lớn,...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Thuần Thư ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-28/02/2026 21:42 PM (GMT+7)
