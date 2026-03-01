Salah bị chê “hết thời”, sở hữu thống kê gây sốc

Liverpool dù thắng West Ham 5-2 tại vòng 28 Ngoại hạng Anh, song phong độ của tiền đạo Salah lại trở thành tâm điểm chỉ trích khi những con số thống kê đáng thất vọng bị phơi bày.

Ngôi sao từng là biểu tượng tại sân Anfield đang trải qua mùa giải thiếu ổn định cả về phong độ lẫn hiệu suất ghi bàn.

Thống kê của Salah kém xa so với mùa giải trước khiến anh bị chê "người của ngày hôm qua". Ảnh: AP

Thống kê trong trận Liverpool thắng West Ham cho thấy tiền đạo có biệt danh "Vua Ai Cập" chỉ chạm bóng vỏn vẹn 46 lần.

Đáng chú ý, anh không có nổi một pha rê bóng thành công, tung ra 3 cú sút nhưng không lần nào trúng đích.

Phần lớn những pha chạm bóng của tiền đạo 33 tuổi diễn ra ở khu vực đường biên, trong khi số lần xuất hiện trong vòng cấm đối phương rất hạn chế.

Những điều trên phản ánh sự sa sút rõ rệt của Salah về khả năng tạo đột biến cũng như ảnh hưởng trực tiếp đến lối chơi tấn công của Liverpool.

Tiền đạo Salah nhạt nhoà khi Liverpool hạ West Ham 5-2 tại Anfield. Ảnh: PA

Thống kê mùa giải này càng khiến người hâm mộ lo lắng bởi Salah mới chỉ ghi 4 bàn tại Premier League, giảm mạnh so với 29 bàn ở mùa trước.

Trên mọi đấu trường, anh có 7 bàn và 8 kiến tạo sau 29 trận, con số quá khiêm tốn so với thành tích 34 bàn và 23 kiến tạo sau 52 trận mùa trước.

Chính sự tụt dốc không phanh ấy khiến Sala bị cựu cầu thủ Liverpool là Mark Kennedy chỉ trích đã "hết thời".

"Tôi biết mình sẽ gây tranh cãi. Khi nhìn vào thống kê mùa trước, Salah thật sự phi thường nhưng bây giờ thì khác" - cựu sao Kennedy phát biểu trên talkSPORT và thẳng thắng nhận xét - "Khả năng giữ bóng của Salah rất, rất kém, cậu ấy để mất bóng quá nhiều. Tôi hâm mộ Liverpool và cũng là fan của Salah, tôi nghĩ cậu ấy tuyệt vời. Nhưng tôi cho rằng Salah đã là người của ngày hôm qua".

Theo cựu tiền vệ này, sự sa sút của Salah không phải là điều bất ngờ mà đã xuất hiện từ lâu và đang ảnh hưởng trực tiếp đến thành tích của đội bóng.

Ông phân tích: "Liverpool đã giảm rất nhiều bàn thắng so với mùa trước. Salah từ 29 bàn xuống còn 4. Luis Diaz hay Cody Gakpo cũng giảm hiệu suất. Đó là sự suy giảm lớn về khả năng ghi bàn".

Không chỉ vấn đề chuyên môn, hành vi và phát ngôn của Salah cũng bị đặt dấu hỏi. Cựu sao Kennedy cho rằng những phát biểu gây tranh cãi của tiền đạo này không giúp ích cho đội bóng.

Salah chỉ có một vài pha chạm bóng trong vòng cấm trong trận đấu với West Ham. Ảnh: SunSport

Thống kê đằng sau màn trình diễn của Salah trong trận Liverpool thắng West Ham 5-2. Ảnh: SunSport

Tương lai của Salah tại Liverpool cũng trở nên bất định. Dù mới ký hợp đồng 2 năm cách đây không lâu nhưng khả năng anh ra đi sớm đang tăng lên.

Các giải đấu như MLS hay Saudi Pro League được xem là điểm đến tiềm năng đối với Salah.

Căng thẳng giữa Salah và HLV Arne Slot cũng góp phần làm tình hình thêm phức tạp. Hồi tháng 12 năm ngoái, sau khi liên tục bị đẩy lên ghế dự bị, Salah từng tuyên bố CLB đã "đẩy tôi vào thế khó" và ám chỉ "có người không muốn tôi ở đây".

Chuỗi 10 trận liên tiếp không ghi bàn tại Premier League càng làm rõ cuộc khủng hoảng phong độ của ngôi sao từng là đầu tàu của Liverpool. Đây là điều chưa từng xảy ra trong sự nghiệp của anh tại đội bóng vùng Merseyside.

Sự sa sút của Salah được xem là một trong những nguyên nhân khiến nhà đương kim vô địch hụt hơi trong hành trình bảo vệ ngôi vương khi họ đang kém đội đầu bảng Arsenal tới 13 điểm.

Dù vẫn còn cơ hội ở các đấu trường khác nhưng hình ảnh của tiền đạo Salah và Liverpool lúc này đã khác xa so với mùa giải bùng nổ trước đó.