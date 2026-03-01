Lukaku bật khóc sau bàn thắng giải cơn khát 9 tháng

Trên sân Marc'Antonio Bentegodi hôm 28/2, Lukaku vào thay Alisson Santos ở phút 73 rồi tỏa sáng ở phút bù thứ sáu. Từ quả tạt bên cánh trái, trung phong người Bỉ đá nối cận thành, khiến thủ môn Hellas Verona chạm bóng cũng không thể cản phá, ấn định chiến thắng 2-1.

Đây là pha lập công đầu tiên của Lukaku mùa này, sau khi anh mới thi đấu vỏn vẹn 41 phút vì dính chấn thương đùi nghiêm trọng ở giai đoạn tiền mùa giải. Lần gần nhất anh ghi bàn tại Serie A là cuối tháng 5/2025 trong trận gặp Cagliari, cách đây 281 ngày.

Romelu Lukaku cởi áo mừng bàn ấn định tỷ số trong trận Napoli thắng Hellas Verona 2-1 ở vòng 27 Serie A trên sân Marc'Antonio Bentegodi, Verona, Italy ngày 28/2/2026. Ảnh: AP

Không chỉ vật lộn với chấn thương, Lukaku còn trải qua cú sốc lớn khi cha anh, ông Roger, đột ngột qua đời hồi tháng 9 ở tuổi 58. Sau khi ghi bàn quyết định, tiền đạo 32 tuổi cởi áo và chỉ tay lên bầu trời giữa màn ăn mừng cuồng nhiệt của các đồng đội.

"Bóng đá cho tôi rất nhiều, thậm chí là tất cả. Nhưng mất cha là nỗi đau đè nặng mỗi ngày", Lukaku nghẹn ngào chia sẻ với DAZN sau trận. "Tôi phải tiếp tục vì các con gái, vì anh trai và vì Napoli, đội bóng đã cho tôi rất nhiều".

Trước đó, khi cha qua đời, Lukaku đăng lời tri ân trên Instagram. "Cảm ơn cha đã dạy con mọi điều con biết. Con mãi biết ơn và trân trọng cha. Cuộc sống sẽ không bao giờ như trước nữa", tuyển thủ Bỉ viết. "Nỗi đau và những giọt nước mắt vẫn đang tuôn rơi. Nhưng Chúa sẽ cho con sức mạnh để đứng dậy".

Rasmus Hojlund mừng bàn mở tỷ số. Ảnh: AP

Trận này, Napoli vượt lên ngay phút 2 nhờ cú đánh đầu của Rasmus Hojlund, rồi Verona gỡ hòa do công Jean-Daniel Akpa-Akpro. Đội khách sau đó tạo sức ép nghẹt thở và tìm bàn định đoạt trận đấu ở phút bù giờ. Kết quả 2-1 giúp Napoli chấm dứt chuỗi bốn trận không thắng trên mọi đấu trường, đồng thời rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Inter Milan xuống còn 11 điểm.

HLV Antonio Conte thừa nhận Napoli đang trải qua mùa giải nhiều thử thách, cả về chuyên môn lẫn tinh thần. "Đây là mùa giải tôi sẽ mang theo suốt sự nghiệp, vì nó dạy tôi cách xử lý những tình huống chưa từng trải qua", ông nói. "Một HLV phải chạm tới yếu tố con người, biết tìm sự cân bằng giữa mềm mỏng và cứng rắn".

Nhà cầm quân người Italy cho biết Lukaku chưa đạt trạng thái tốt nhất sau chấn thương gân nghiêm trọng, nhưng đang dần tìm lại phong độ. "Cậu ấy đã chịu đựng rất nhiều. Tôi biết Lukaku khao khát giúp đội bóng và giúp tôi. Chúng tôi đang kiên nhẫn làm việc cùng nhau. Bàn thắng này sẽ mang lại sự tự tin", Conte nói, đồng thời bày tỏ hy vọng Lukaku và Kevin De Bruyne sẽ đạt thể trạng tốt cho World Cup 2026.

Chia sẻ về tương lai, Conte tỏ ra thận trọng. Nhà cầm quân người Italy còn một năm hợp đồng và nhấn mạnh mục tiêu trước mắt là giành suất dự Champions League. Ông thừa nhận Napoli đối mặt nguy cơ văng khỏi nhóm dự Cup châu Âu nếu không cải thiện phong độ.