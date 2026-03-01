Lukaku bật khóc sau bàn thắng giải cơn khát 9 tháng

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Hải Phòng vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Thép Xanh Nam Định vs Ninh Bình
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Cremonese vs Milan
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Thể Công - Viettel vs Hà Nội
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Brighton & Hove Albion vs Nottingham Forest
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Fulham vs Tottenham Hotspur
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Manchester United vs Crystal Palace
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Arsenal vs Chelsea
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Real Betis vs Sevilla
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Roma vs Juventus
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Olympique Marseille vs Olympique Lyonnais
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Real Madrid vs Getafe
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Getafe - GET Getafe
-
Wolverhampton Wanderers vs Liverpool
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Burnley vs AFC Bournemouth
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Sunderland vs Brighton & Hove Albion
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Arsenal vs Everton
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Chelsea vs Newcastle United
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
West Ham United vs Manchester City
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Crystal Palace vs Leeds United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Manchester United vs Aston Villa
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Nottingham Forest vs Fulham
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Liverpool vs Tottenham Hotspur
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Brentford vs Wolverhampton Wanderers
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
AFC Bournemouth vs Manchester United
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Brighton & Hove Albion vs Liverpool
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Fulham vs Burnley
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Everton vs Chelsea
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Leeds United vs Brentford
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Newcastle United vs Sunderland
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Aston Villa vs West Ham United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-

Lukaku bật khóc sau bàn thắng giải cơn khát 9 tháng

Sự kiện: Romelu Lukaku Serie A 2025-26 S.S.C Napoli

Italy Tiền đạo Romelu Lukaku rơi nước mắt khi ghi bàn quyết định ở phút bù thứ sáu giúp Napoli thắng Hellas Verona 2-1 ở vòng 27 Serie A.

Trên sân Marc'Antonio Bentegodi hôm 28/2, Lukaku vào thay Alisson Santos ở phút 73 rồi tỏa sáng ở phút bù thứ sáu. Từ quả tạt bên cánh trái, trung phong người Bỉ đá nối cận thành, khiến thủ môn Hellas Verona chạm bóng cũng không thể cản phá, ấn định chiến thắng 2-1.

Đây là pha lập công đầu tiên của Lukaku mùa này, sau khi anh mới thi đấu vỏn vẹn 41 phút vì dính chấn thương đùi nghiêm trọng ở giai đoạn tiền mùa giải. Lần gần nhất anh ghi bàn tại Serie A là cuối tháng 5/2025 trong trận gặp Cagliari, cách đây 281 ngày.

Romelu Lukaku cởi áo mừng bàn ấn định tỷ số trong trận Napoli thắng Hellas Verona 2-1 ở vòng 27 Serie A trên sân Marc'Antonio Bentegodi, Verona, Italy ngày 28/2/2026. Ảnh: AP

Romelu Lukaku cởi áo mừng bàn ấn định tỷ số trong trận Napoli thắng Hellas Verona 2-1 ở vòng 27 Serie A trên sân Marc'Antonio Bentegodi, Verona, Italy ngày 28/2/2026. Ảnh: AP

Không chỉ vật lộn với chấn thương, Lukaku còn trải qua cú sốc lớn khi cha anh, ông Roger, đột ngột qua đời hồi tháng 9 ở tuổi 58. Sau khi ghi bàn quyết định, tiền đạo 32 tuổi cởi áo và chỉ tay lên bầu trời giữa màn ăn mừng cuồng nhiệt của các đồng đội.

"Bóng đá cho tôi rất nhiều, thậm chí là tất cả. Nhưng mất cha là nỗi đau đè nặng mỗi ngày", Lukaku nghẹn ngào chia sẻ với DAZN sau trận. "Tôi phải tiếp tục vì các con gái, vì anh trai và vì Napoli, đội bóng đã cho tôi rất nhiều".

Trước đó, khi cha qua đời, Lukaku đăng lời tri ân trên Instagram. "Cảm ơn cha đã dạy con mọi điều con biết. Con mãi biết ơn và trân trọng cha. Cuộc sống sẽ không bao giờ như trước nữa", tuyển thủ Bỉ viết. "Nỗi đau và những giọt nước mắt vẫn đang tuôn rơi. Nhưng Chúa sẽ cho con sức mạnh để đứng dậy".

Rasmus Hojlund mừng bàn mở tỷ số. Ảnh: AP

Rasmus Hojlund mừng bàn mở tỷ số. Ảnh: AP

Trận này, Napoli vượt lên ngay phút 2 nhờ cú đánh đầu của Rasmus Hojlund, rồi Verona gỡ hòa do công Jean-Daniel Akpa-Akpro. Đội khách sau đó tạo sức ép nghẹt thở và tìm bàn định đoạt trận đấu ở phút bù giờ. Kết quả 2-1 giúp Napoli chấm dứt chuỗi bốn trận không thắng trên mọi đấu trường, đồng thời rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Inter Milan xuống còn 11 điểm.

HLV Antonio Conte thừa nhận Napoli đang trải qua mùa giải nhiều thử thách, cả về chuyên môn lẫn tinh thần. "Đây là mùa giải tôi sẽ mang theo suốt sự nghiệp, vì nó dạy tôi cách xử lý những tình huống chưa từng trải qua", ông nói. "Một HLV phải chạm tới yếu tố con người, biết tìm sự cân bằng giữa mềm mỏng và cứng rắn".

Nhà cầm quân người Italy cho biết Lukaku chưa đạt trạng thái tốt nhất sau chấn thương gân nghiêm trọng, nhưng đang dần tìm lại phong độ. "Cậu ấy đã chịu đựng rất nhiều. Tôi biết Lukaku khao khát giúp đội bóng và giúp tôi. Chúng tôi đang kiên nhẫn làm việc cùng nhau. Bàn thắng này sẽ mang lại sự tự tin", Conte nói, đồng thời bày tỏ hy vọng Lukaku và Kevin De Bruyne sẽ đạt thể trạng tốt cho World Cup 2026.

Chia sẻ về tương lai, Conte tỏ ra thận trọng. Nhà cầm quân người Italy còn một năm hợp đồng và nhấn mạnh mục tiêu trước mắt là giành suất dự Champions League. Ông thừa nhận Napoli đối mặt nguy cơ văng khỏi nhóm dự Cup châu Âu nếu không cải thiện phong độ.

Video bóng đá Napoli - Como: Lukaku hóa tội đồ, kỳ tích 40 năm (Coppa Italia)
Video bóng đá Napoli - Como: Lukaku hóa tội đồ, kỳ tích 40 năm (Coppa Italia)

(Tứ kết) Como của Cesc Fabregas đã loại Napoli bằng loạt sút luân lưu cân não, qua đó lọt vào bán kết Coppa Italia lần đầu tiên sau 40 năm.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Hồng Duy ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-01/03/2026 06:57 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Romelu Lukaku Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN