Djokovic hẹn Sinner - Alcaraz ở Thượng Hải, "Carlitos" nói về 24 Grand Slam

🏆 Djokovic quyết tâm tái chinh phục, Sinner khẳng định vị thế nhà vua

Sau thất bại cay đắng trước Carlos Alcaraz ở bán kết US Open 2025, Novak Djokovic sẽ trở lại đường đua tại Shanghai Masters (1-12/10, tổ chức ở Thượng Hải, Trung Quốc), giải đấu được xem là “sân khấu quen thuộc” của anh với 4 lần vô địch. Dù đã 38 tuổi, tay vợt Serbia vẫn cho thấy khát khao chinh phục không hề vơi đi.

Djokovic (giữa) hẹn trở lại tại Shanghai Masters để gặp lại Alcaraz (bên trái) và Sinner (bên phải)

Djokovic thẳng thắn thừa nhận khoảng cách thế hệ ngày càng rõ rệt: “Trong thể thức 3 set, tôi luôn có nhiều cơ hội. Nhưng với 5 set, thật sự là thử thách lớn khi phải đối đầu những đối thủ trẻ như Alcaraz hay Sinner. Tuy vậy, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc bỏ cuộc”.

Trận chung kết năm ngoái tại Thượng Hải, Djokovic đã gục ngã trước Jannik Sinner, người đang ngày càng hoàn thiện bộ kỹ năng. Sinner đến với giải năm nay trong tư thế đương kim vô địch, cùng tâm thế sẵn sàng viết tiếp câu chuyện của riêng mình.

Tay vợt số 2 thế giới chia sẻ triết lý phát triển sự nghiệp: “Đi từng bước nhỏ về phía trước luôn tốt hơn là hai bước lùi. Tôi đang điều chỉnh nhiều chi tiết trong lối chơi. Những thay đổi này có thể nhỏ bé, nhưng tôi tin rằng chúng sẽ mang lại kết quả rất lớn trong thời gian tới”.

Nếu Djokovic mang theo sự từng trải và bản lĩnh, thì Sinner lại đại diện cho sự ổn định và thông minh chiến thuật. Việc cả hai có thể tái ngộ ở Thượng Hải khiến khán giả hồi hộp chờ đợi một trận “siêu kinh điển” tái hiện cuộc đối đầu giữa kinh nghiệm và sức trẻ, song song đó là màn so tài của Sinner, Djokovic với Carlos Alcaraz.

🌟 Alcaraz tận hưởng hành trình, không bị ám ảnh bởi kỷ lục

Ở một hướng khác, Carlos Alcaraz, người đã hạ Djokovic tại US Open, đang chọn Japan Open (ATP 500 tại Tokyo) để khởi động sau US Open. “Carlitos” mới 22 tuổi đã bỏ túi 6 Grand Slam cùng nhiều kỷ lục đáng nể, thế nhưng anh không để bản thân bị cuốn vào cuộc đua danh hiệu với Djokovic.

Đang thi đấu tại Japan Open 2025, Alcaraz khẳng định không hề nghĩ về kỷ lục Grand Slam của Nole

Khi được hỏi về khả năng chinh phục cột mốc 24 Grand Slam mà Nole đã thiết lập, Alcaraz điềm tĩnh đáp: “Tôi muốn ngồi chung bàn với những huyền thoại của tennis, nhưng thành thật mà nói, tôi không nghĩ đến việc phải chạm tới con số 24 hay bất kỳ cột mốc nào khác. Tôi chỉ muốn tận hưởng quãng thời gian này, chơi hết mình ở từng giải đấu và tiếp tục tiến bộ từng ngày”.

Trong khi Djokovic đang ở chặng cuối sự nghiệp, còn Sinner đang từng bước củng cố vị thế, Alcaraz lại mang đến hình ảnh của một “ngôi sao thế hệ mới”, nơi sức trẻ, sự tự do và tinh thần tận hưởng được đặt lên hàng đầu.

Chính những sự đối lập này khiến cuộc hẹn ở Thượng Hải trở nên đặc biệt. Nếu Djokovic trở thành huyền thoại của kỷ nguyên bất khuất, Sinner tượng trưng cho sự trưởng thành chắc chắn, thì Alcaraz lại là đại diện cho sự bùng nổ, phóng khoáng và đầy cuốn hút. Giải ATP 1000 sắp tới tại Thượng Hải vì thế sẽ mang lại sức hút đặc biệt.