Dàn mỹ nhân thể thao lý giải việc đăng ảnh nóng lên mạng xã hội để kiếm tiền

🏋️‍♀️ VĐV tìm tới "mạng xã hội người lớn" để kiếm thu nhập

Trong những năm gần đây, ngày càng nhiều mỹ nhân thể thao chuyên nghiệp lựa chọn hợp tác với các nền tảng mạng xã hội người lớn như Onl... để tạo ra nguồn thu nhập mới và duy trì cuộc sống ổn định bên cạnh sự nghiệp thể thao vốn có nhiều thách thức về tài chính.

Mặc dù nền tảng này gắn liền với nội dung nhạy cảm và gây ra không ít tranh cãi, nhưng chính các VĐV này đã có những lý giải sâu sắc và đáng chú ý về quyết định của mình.

"Mạng xã hội người lớn" giúp các VĐV kiếm được nhiều tiền

Renee Gracie, cựu tay đua xe V8 nổi tiếng ở Úc, từng bị cấm thi đấu vì đăng tải ảnh nóng trên mạng. Tuy vậy, cô lại thu về hàng triệu bảng Anh từ nền tảng này, nhiều hơn cả tổng thu nhập từ sự nghiệp đua xe trước đó. Ví dụ điển hình này cho thấy sự chênh lệch lớn về thu nhập giữa thể thao truyền thống và việc tận dụng mạng xã hội người lớn để khai thác thương hiệu cá nhân hiệu quả.

Tại Anh, Madelene Wright, cựu cầu thủ bóng đá nữ từng bị CLB sa thải do các scandal bên lề, đã tìm thấy cơ hội mới khi gia nhập nền tảng nhạy cảm. Cô bắt đầu được biết đến không phải bởi thành tích thể thao, mà bởi hình thể quyến rũ và nội dung gợi cảm trên mạng xã hội này, thu hút hàng chục nghìn người đăng ký theo dõi. Đây cũng là cách Wright duy trì thu nhập và sự nổi tiếng giữa lúc sự nghiệp bóng đá gặp khó khăn.

Không chỉ có nội dung gợi cảm, nhiều mỹ nhân khác như Paige VanZant, cựu ngôi sao UFC, cũng gia nhập OnlyFans để đăng tải các video luyện tập võ thuật, thể hình, cung cấp cho người hâm mộ góc nhìn chân thực hơn về cuộc sống thể thao và quá trình tập luyện. Paige chia sẻ cô vẫn kiểm soát nội dung để giữ hình ảnh chuyên nghiệp nhưng vẫn tận dụng kênh này như một nguồn thu nhập bổ sung quan trọng.

Erica Fontaine, vận động viên thể dục dụng cụ Mỹ, Liz Cambage, ngôi sao bóng rổ Australia, hay Pearl Gonzalez, võ sĩ MMA, đều có số lượng người theo dõi lớn trên Onl..., minh chứng cho việc nền tảng này không chỉ thu hút từ hình ảnh mà còn tạo ra sự kết nối thân mật và gần gũi giữa VĐV và người hâm mộ.

💸 Mạng xã hội giúp vận động viên "đổi đời"

Một trường hợp đáng chú ý nữa là Alexandra Ianculescu, vận động viên trượt băng tốc độ của Canada. Cô cho biết việc chia sẻ ảnh nóng và nội dung gợi cảm giúp cô có đủ tài chính để tập trung chuẩn bị cho Olympic tiếp theo mà không phải lo nghĩ đến chuyện làm thêm nhiều công việc khác. Câu chuyện của Ianculescu đã lan tỏa một thông điệp mạnh mẽ về sự tự do và quyền kiểm soát cuộc sống cá nhân của vận động viên.

Key Alves, nữ vận động viên bóng chuyền Brazil, thậm chí đã công khai lý do chọn mạng xã hội nhạy cảm là nguồn thu nhập chính, vượt xa thu nhập từ thi đấu bóng chuyền. Alves cũng nhấn mạnh cô coi mình là vận động viên, doanh nhân và người mẫu ảnh, tận dụng hình ảnh bản thân để xây dựng thương hiệu và tạo dựng tài chính ổn định.

Từ các câu chuyện trên, có thể thấy các mỹ nhân thể thao không đơn thuần là “đổi nghề” hay tìm kiếm sự nổi tiếng dựa trên các nội dung nhạy cảm, mà họ đang tìm cách khai thác quyền làm chủ hình ảnh, tài chính, và tương tác trực tiếp với người hâm mộ trong bối cảnh nhiều ngành thể thao chưa mang lại thu nhập đủ cao. Họ chấp nhận rủi ro về hình ảnh và nghề nghiệp để đổi lấy sự tự do tài chính và khả năng tiếp tục theo đuổi đam mê thể thao.

Dù vẫn còn không ít ý kiến trái chiều và tranh cãi xung quanh việc hợp tác với mạng xã hội người lớn, dàn mỹ nhân thể thao đã và đang tạo nên một xu hướng mới đầy cá tính và thực dụng trong thế giới thể thao hiện đại.