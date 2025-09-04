Kiều nữ bỏ tennis làm người mẫu nội y, bất ngờ tái xuất sau lần bị tố "ăn cắp"

⛰️ Sự nghiệp tennis thăng trầm của Camila Giorgi

Camila Giorgi sinh ngày 30/12/1991, là một trong những tay vợt Italia nổi bật nhất trong thập kỷ qua. Cô từng đạt vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng WTA là số 26 thế giới vào năm 2018 với lối chơi tấn công quyết liệt, những cú đánh uy lực, được xem là một trong những tay vợt mạnh về kỹ thuật trong làng quần vợt nữ thế giới.

Camila xuất hiện lộng lẫy tại quê nhà sau thời gian sang Mỹ làm công việc của người mẫu ảnh nội y

Năm 2018, Giorgi gây ấn tượng khi lần đầu tiên tiến vào tứ kết Wimbledon, giải Grand Slam danh giá, đồng thời giành được 2 chức vô địch WTA Tour gồm Linz (2018) và Rosmalen (2015). Năm 2021, cô làm nên lịch sử với danh hiệu WTA 1000 đầu tiên tại Montreal sau khi đánh bại cựu số 1 thế giới Karolína Pliskova ở trận chung kết.

Dù trải qua nhiều thời điểm chấn thương khiến phong độ gián đoạn, Giorgi vẫn luôn giữ được vị thế trong nhóm 40 tay vợt hàng đầu thế giới và sở hữu nhiều chiến thắng trước các tay vợt trong top 10.

Tuy nhiên năm 2024, ở tuổi 33, cô bất ngờ tuyên bố giải nghệ để chuyển hướng sang làm mẫu nội y, mở ra hướng đi mới đầy bất ngờ và gây chú ý trong làng giải trí.

⚖️ Lùm xùm pháp lý và sự trở lại trên thảm đỏ Venice

Kể từ khi rời xa sân đấu, Camila Giorgi ít xuất hiện trước công chúng. Tuy nhiên, cô vừa gây chú ý khi có mặt trên thảm đỏ Liên hoan phim Venice lần thứ 82 tại quê nhà Ý, khoe vẻ đẹp rạng rỡ trong chiếc đầm trắng đính sequin vàng, đánh dấu sự trở lại công khai đầu tiên trong nhiều tháng.

Trước đó, Giorgi dính phải scandal liên quan đến việc chủ một biệt thự mà cô cùng gia đình thuê ở Calenzano, ngoại ô Florence, lên tiếng tố cáo cô quên đóng 6 tháng tiền thuê nhà và tháo dỡ nội thất đắt tiền khỏi nhà. Cô đã phủ nhận cáo buộc này trên chương trình truyền hình Verissimo, cho rằng lời tố cáo là vô lý, đồng thời bác bỏ nghi vấn bỏ trốn sang Mỹ nhằm tránh né pháp luật.

Cô giải thích rằng việc chuyển sang Mỹ là quyết định của cả gia đình, không phải hành động trốn tránh và lý do vắng mặt các báo cáo thuế là do sai sót của luật sư quản lý tài chính riêng của cô.

Mặc dù khép lại sự nghiệp tennis cách khá bất ngờ và trong những hoàn cảnh gây tranh cãi, sự xuất hiện cách đây không lâu của Giorgi trên thảm đỏ Venice khiến nhiều người cảm thấy bất ngờ pha lẫn tiếc nuối cho sự nghiệp quần vợt của cô gái xinh đẹp này.