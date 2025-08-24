Người đẹp bóng chuyền VN ghi điểm vượt sao Ba Lan cao 2m, lọt top giải thế giới

🎯 Chủ công Như Quỳnh ghi điểm vượt sao Ba Lan cao 2m

Mặc dù để thua ngược Ba Lan ở trận mở màn của bảng G giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới 2025 vào tối ngày 23/8 ở Thái Lan, màn trình diễn của các cô gái Việt Nam đã để ấn tượng mạnh mẽ. Không chỉ tạo ra rất nhiều khó khăn cho đối thủ, các học trò của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt còn gây địa chấn khi thắng 25-23 trong set đầu trước đội bóng đang xếp hạng 3 thế giới.

Những pha dứt điểm của Như Quỳnh làm khổ hàng chắn của Ba Lan

Cái tên thi đấu tỏa sáng nhất trong trận đấu này của tuyển nữ Việt Nam chính là Vi Thị Như Quỳnh. Không hề bị tâm lý trước dàn sao hàng đầu thế giới, chủ công chỉ mới 23 tuổi của Việt Nam liên tiếp làm khổ hàng chắn đối phương với những tình huống dứt điểm lỏng tay mang về điểm số cho đội nhà.

Theo thống kê, Như Quỳnh đã ghi tổng cộng 20 điểm trong trận đấu này, trong đó có 18 điểm tấn công, 1 điểm chắn bóng và 1 điểm đến từ phát bóng. Thông số này của Như Quỳnh thậm chí còn vượt qua phụ công đội trưởng nổi tiếng sở hữu chiều cao 2m của Ba Lan là Agnieszka Korneluk (16 điểm).

Thống kê ghi điểm của tuyển nữ VN sau trận đấu

Phải nói thêm, với 20 điểm ghi được, Như Quỳnh cũng xuất sắc lọt vào top 10 VĐV ghi nhiều điểm nhất sau lượt đầu vòng bảng. Chủ công sinh năm 2002 đồng hạng 7 cùng với 3 cái tên khác là Anna Haak (Thụy Điển), Sillah (Slovenia) và Brayelin Martinez.

🔥 Khác biệt hàng chắn

Như Quỳnh cũng là VĐV ghi điểm nhiều thứ 2 của trận đấu, chỉ kém duy nhất tay đập danh tiếng cao 2m03 Magdalena Stysiak (29 điểm).

Như Quỳnh tấn công hay nhưng hàng thủ tuyển nữ Việt Nam chưa mang đến sự hiệu quả

Đáng tiếc, một mình Như Quỳnh là không đủ khi các vị trí còn lại của tuyển nữ Việt Nam có hiệu suất ghi điểm khá khiêm tốn. Lần lượt xếp sau Như Quỳnh là Trần Thị Bích Thủy (9 điểm), Hoàng Thị Kiều Trinh (8 điểm), Trần Thị Thanh Thúy (6 điểm), Nguyễn Thị Uyên (4 điểm), hai phụ công Lê Thanh Thúy và Nguyễn Thị Trinh có cùng 3 điểm.

Bên cạnh đó, hàng chắn của tuyển nữ Việt Nam cũng không quá hiệu quả khi chỉ duy nhất đối chuyền Kiều Trinh có 2 điểm chắn bóng thành công, trong khi Trần Thị Thanh Thúy, Như Quỳnh hay Lê Thanh Thúy chỉ có 1 lần chắn thành công.

Ở chiều ngược lại, Magdalena Stysiak có 6 điểm chắn bóng, Korneluk có 3 điểm còn hai VĐV Lukasik và Magdalena Jurczyk có cùng 2 điểm

📈 Thứ hạng thay đổi thế giới ra sao?

Với việc giành được 1 set thắng trước đội bóng xếp hạng 3 thế giới, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chỉ bị trừ 0,01 điểm trên bảng xếp hạng thế giới và giữ nguyên vị trí 22 thế giới sau khi kết thúc lượt trận đầu tiên tại giải vô địch thế giới 2025.

Tuyển nữ Việt Nam giữ nguyên thứ hạng 22 thế giới, cách Thái Lan 2 bậc

0,01 điểm cũng chính là điểm mà Ba Lan được cộng thêm sau chiến thắng trước Việt Nam. Đáng chú ý, Thái Lan với chiến thắng 3-1 trước Ai Cập ở lượt trận ra quân đã được cộng thêm 2,5 điểm, qua đó thăng tiến thêm 2 bậc lên hạng 20 thế giới.

Theo lịch thi đấu, lượt trận thứ 2 bảng G giữa tuyển nữ Việt Nam và tuyển Đức sẽ diễn ra lúc 17h ngày 25/8.