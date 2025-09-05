HLV Hansi Flick chấn chỉnh Yamal vì lười phòng ngự, bài học cho cầu thủ trẻ

Lamine Yamal đã khởi đầu tốt cho Barcelona mùa giải này, 2 bàn & 2 kiến tạo sau 3 vòng đấu. Barcelona bị cầm hòa tại sân của Rayo Vallecano ở vòng 3 nhưng Yamal vẫn là cầu thủ tạo điểm nhấn khi ghi bàn từ quả penalty do anh tự kiếm được.

Yamal tiếp tục là cầu thủ tấn công tốt nhất của Barca, nhưng HLV Flick không hài lòng với sự lười phòng thủ

Tuy nhiên HLV Hansi Flick không vì thế mà hài lòng với màn trình diễn của ngôi sao 18 tuổi. Tờ Mundo Deportivo cho biết mặc dù về tấn công anh đã làm tốt, Yamal lại đang có sự thiếu chăm chỉ trong phòng ngự, thậm chí những tình huống anh không tranh chấp bóng đã góp phần vào các bàn thua của Barcelona.

Yamal có một trận rất hay ở vòng 1 trước Mallorca, nhưng sang trận gặp Levante, 2 bàn thua của Barca đều xuất phát từ Yamal để mất bóng, sau đó Levante phản công và Yamal không chạy về kịp dẫn đến thủng lưới. Thậm chí trong cả 2 bàn, người được Levante giao kèm Yamal là Manu Sanchez đều đã dâng lên hỗ trợ tấn công và bỏ Yamal lại phía sau.

Barca ngược dòng thành công trước Levante, trong đó bàn thắng thứ 3 là do Yamal treo bóng vào dẫn tới phản lưới nhà. Tuy nhiên sang tới trận gặp Rayo Vallecano, Barcelona dẫn trước nhờ công của Yamal để rồi thủng lưới cũng có phần của Yamal trong đó, để lọt Fran Perez ở cột 2 mặc dù lúc đầu đã được giao kèm dự bị mới vào sân này.

HLV Hansi Flick

Nguồn tin cho biết HLV Flick đã phải nhắc nhở Yamal sau trận Vallecano. HLV người Đức gần đây không hài lòng vì nhiều chuyện ngoài lề ảnh hưởng đến việc chuẩn bị của ông, từ vụ Ter Stegen, tương lai của Fermin Lopez cho tới chuyện đăng ký cầu thủ. Ông cho rằng Yamal cũng đang không tập trung vào chuyên môn, mặc dù Flick tránh không nhắc cụ thể đến những gì Yamal trải qua trong đời tư của mình.

Bên cạnh Yamal, hàng công Barca từ đầu mùa đã có 2 bàn của Ferran Torres, 1 bàn & 1 kiến tạo của Raphinha và 1 bàn của Pedri. Flick đang lập nên một hệ thống mới với sự tin dùng Ferran ở vị trí tiền đạo cắm thay Robert Lewandowski, và Dani Olmo hoạt động ở vị trí “số 10”.