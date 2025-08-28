Kiều nữ điền kinh "khổ vì đẹp", lập kỳ tích giải hạn cho Trung Quốc

Trong làng điền kinh Trung Quốc hiện nay, Wu Yanni là nhân vật đặc biệt, bởi cô vừa sở hữu cả tài năng lẫn sắc đẹp. Cô nàng 9X này vừa thiết lập kỳ tích khi giúp cho môn chạy 100m rào nữ của Trung Quốc thoát khỏi cơn “khát” kéo dài suốt một thập kỷ, góp mặt tại giải vô địch điền kinh thế giới 2025 ở Tokyo sau 10 năm vắng bóng.

⏳✨ Kỳ tích sau 10 năm chờ đợi

Trước Wu Yanni, lần cuối cùng Trung Quốc có đại diện ở nội dung 100m rào nữ tại giải thế giới là vận động viên Wu Shuijiao năm 2015. Suốt một thập kỷ sau đó, không có thêm VĐV nào của Trung Quốc chạm được chuẩn tham dự, cột mốc 12 giây 73 theo tiêu chuẩn chính thức.

IAAF báo tin vui cho kiều nữ Trung Quốc vào ngày 26/8

Wu Yanni bước lên đỉnh cao vào năm 2024 với thành tích 12 giây 74, chỉ kém chuẩn chính thức dự giải vô địch thế giới đúng 0,01 giây, khoảng thời gian ngắn hơn cả một cái chớp mắt của con người. Thành tích này đưa cô trở thành VĐV Trung Quốc đầu tiên trong lịch sử tham dự Olympic Paris ở nội dung này.

Nhưng phải chờ tới 26/8 vừa qua, Liên đoàn Điền kinh Thế giới (IAAF) công bố danh sách đủ điều kiện dự giải vô địch thế giới Tokyo ở cự ly 100m rào nữ, trong đó có Yanni.

Chặng đường chen chân vào top 40 thế giới của Wu Yanni cũng không hề dễ dàng. Cô nàng chỉ lọt qua được vòng loại nhờ hệ thống tính điểm tích lũy, đứng đúng thứ 40 với 1.248 điểm, suất cuối cùng được nhận vé dự giải thế giới Tokyo 2025. Đây được xem như sự "giải hạn", phép màu phá vỡ khoảng lặng dài 10 năm của Trung Quốc ở nội dung có sự cạnh tranh khốc liệt này.

🔥 🏃‍♀️ Tài năng và khát vọng chưa ngừng nghỉ

Wu Yanni không chỉ đơn thuần là kẻ “vớt vát” may mắn. Trong 2 năm qua, cô liên tiếp đứng đầu các giải đấu quốc nội, có mặt trên đỉnh thế giới ở các giải đấu quan trọng như World Athletics Continental Tour ở Osaka và Tokyo năm 2024.

Cô còn phá kỷ lục quốc gia 60m rào trong nhà với thành tích 8 giây 01 tại giải vô địch trong nhà 2025 ở Nam Kinh (Trung Quốc). Tuy nhiên, Wu Yanni luôn tự nhận mình chưa đủ tốt, thậm chí từng tuyên bố giành chức vô địch quốc gia với thành tích 13 giây 15 cũng “không đáng để ăn mừng” bởi cô cho rằng “cường độ thi đấu quá thấp so với chuẩn thế giới”.

Thực tế thì thành tích của Wu Yanni vẫn chưa thể sánh ngang với các đối thủ hàng đầu thế giới, đặc biệt là nhóm VĐV Mỹ và Nhật Bản vốn có nhiều người đạt thành tích dưới 12 giây 70. Nhật Bản lần này thậm chí có tới 3 vận động viên đạt chuẩn chính thức. Điều đó cho thấy độ khó và áp lực mà Wu phải chịu trong hành trình tranh tài quốc tế sắp tới.

Cô gái sinh năm 1997 sẽ được tham dự sân chơi lớn nhất thế giới tại Nhật Bản vào tháng 9

Wu Yanni là niềm hy vọng của cả nền điền kinh Trung Quốc trong nội dung 100m rào nữ. Việc cô lọt vào giải thế giới Tokyo 2025 mở ra tín hiệu tích cực chấm dứt thập kỷ im lìm.

Từ 13-21/9 tới tại sân vận động quốc gia Nhật Bản, khi Wu bước vào làn chạy 100m rào nữ vòng loại, đó sẽ là khoảnh khắc mà cô và người hâm mộ Trung Quốc rất chờ đợi.

👀💄 "Khổ vì đẹp", áp lực đến từ ánh nhìn công chúng

Không chỉ phải đối mặt với các đối thủ mạnh, Wu còn “chịu trận” bởi chính nhan sắc xinh đẹp và cá tính nổi bật của mình. Cô được ví như “nữ thần điền kinh Trung Quốc” với những hình xăm thể hiện sự tự tin và khác biệt trong thế giới điền kinh vốn khá khắc nghiệt và truyền thống. Thế nhưng, hình ảnh mỹ nhân cũng đi kèm với nhiều định kiến và sự soi xét kỹ càng từ dư luận.

Có một nghịch lý là, dù tài năng, thành tích ngày càng thăng tiến, Wu Yanni vẫn bị không ít người dè bỉu, ghen tị hoặc đánh giá chủ quan vì vẻ ngoài và phong cách.

Dư luận đôi khi chỉ nhìn thấy vẻ ngoài rực rỡ mà quên đi những nỗ lực, tập luyện gian khổ và sự hy sinh lớn lao của cô trên đường chạy.

Đây là một thực trạng chung mà nhiều vận động viên nữ xinh đẹp trên thế giới cũng từng gặp phải. "Khổ vì đẹp" là khi sự chú ý không chỉ dành cho chuyên môn mà còn bị sao nhãng bởi những yếu tố ngoại hình, điều mà nhiều vận động viên chỉ mong muốn vượt qua để được công nhận bằng tài năng.