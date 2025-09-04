Trực tiếp tennis Sinner - Musetti: Đồng hương quá chênh lệch đẳng cấp (US Open)

- Jannik Sinner đối đầu Alexander Bublik ở vòng 4 trong bối cảnh Bublik đang thắng 11 trận liên tiếp, nhưng Sinner vẫn thắng tưng bừng 6-1 trong cả 3 set. Trận đấu kéo dài chỉ 81 phút, một trong những trận thắng nhanh nhất những năm gần đây ở các vòng đấu từ vòng 4 trở đi ở US Open. - Sinner hiện đã thắng tới 25 set đấu với các tỷ số 6-0 hoặc 6-1 trong năm 2025, trong chỉ 39 trận. - Trong 20 tháng qua Sinner đã toàn thắng ở tất cả các đấu trường Grand Slam sân cứng. Nếu anh bảo vệ thành công chức vô địch US Open, anh sẽ làm được điều chưa ai làm được kể từ Roger Federer, rằng ngay cả Novak Djokovic cũng không bảo vệ được danh hiệu này. - Tứ kết các giải Grand Slam thường là thời điểm Sinner bắt đầu thể hiện sự mong manh, do điểm yếu sức bền của anh. Nhưng đó là trước đây, khi anh từng thua sạch 4 trận tứ kết từ 2022 trở về trước. Từ đó tới nay anh đã thắng 7 - thua 1 ở vòng này, và trận thua duy nhất là do chấn thương. - Lorenzo Musetti gặp không ít thuận lợi trên hành trình tới tứ kết, gặp toàn các đối thủ dưới cơ ở các vòng đầu trước khi đấu những Flavio Cobolli và Jaume Munar không đạt thể lực tốt. - Đây là lần đầu tiên Musetti bước sang tuần thi đấu thứ 2 của một giải Grand Slam sân cứng. Còn với Wimbledon và Roland Garros, anh đã từng thắng Taylor Fritz ở Wimbledon 2024 và Frances Tiafoe ở Roland Garros năm nay, nhưng đều là các đối thủ khi đó nằm ngoài top 10. - Musetti đã thua cả 3 lần gặp Sinner và thua cả 6 lần đụng độ các tay vợt top 5 ở các giải Grand Slam. Các trận đấu gần như chung một điểm là Musetti khởi đầu tốt, nhưng càng về sau càng đuối.