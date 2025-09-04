Nóng nhất thể thao sáng 4/9: Rapper Drake gieo "vận xui" tới Sinner ở US Open

Rapper Drake gieo "vận xui" tới Sinner ở US Open

Rapper Drake nổi tiếng với những vụ đặt cược lớn vào các sự kiện thể thao và thường... thua cuộc. Gần đây, anh đã tiết lộ bản thân cược 300.000 USD để dự đoán Sinner vô địch US Open 2025.

Rapper Drake đánh giá cao khả năng vô địch US Open 2025 của Sinner

Phiếu cược trị giá sáu con số này sẽ mang về 507.000 USD cho Drake nếu Sinner giành được danh hiệu Grand Slam thứ năm trong sự nghiệp. Tuy nhiên, người hâm mộ nghi ngờ về cơ hội chiến thắng của Rapper này khi anh từng không ít lần dự đoán sai.

Venus Williams xúc động sau khi bị loại ở US Open

Tay vợt Venus Williams đã dừng chân tại vòng tứ kết đôi nữ US Open 2025. Ở tuổi 45, việc Venus Williams làm nên chiến tích ấy thực sự là điều bất ngờ. Cô đã chia sẻ sự xúc động: "Tôi nghĩ sau giải đấu này, tôi có thể thấy rõ mình cần cải thiện ở đâu. Tôi đã có nhiều cơ hội thi đấu ở đây, điều tôi rất cần để tiến bộ. Tôi thấy mình cải thiện qua từng trận. Tôi tự trách mình nhiều vì không ở trạng thái tốt nhất".

Nick Kyrgios đưa ra bình luận gây tranh cãi trước ngày gặp Sabalenka

Kyrgios sẽ đối đầu với Aryna Sabalenka trong một trận đấu “tranh tài nam nữ” vào năm tới. Trước cuộc đấu này, Kyrgios đã có bình luận gây tranh cãi: "Cú giao bóng của các tay vợt nam sẽ khiến các tay vợt nữ không thể đỡ nổi, sau đó chúng tôi chỉ cần đánh bóng bổng và thả bóng ngắn là xong. Sabalenka nghĩ mình sẽ thắng tôi, nhưng cô ấy không thể đánh bại tôi đâu. Bạn nghĩ tôi cần cố hết sức sao?"

Trận Usyk đối đầu Parker đổ bể

Trận đấu được mong chờ giữa Oleksandr Usyk và Joseph Parker đã chính thức đổ bể. Đôi bên không thể đi đến thỏa thuận cuối cùng. Thay vào đó, Fabio Wardley sẽ thay thế cho Parker. Dự kiến trận đấu được diễn ra vào ngày 25/10 tới.