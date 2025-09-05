Fenerbahce vừa đuổi Mourinho đã tính "trải thảm đỏ" mời Ten Hag

📱 Fenerbahce sa thải Mourinho, nhắm Ten Hag

Theo báo chí Thổ Nhĩ Kỳ, Fenerbahce có thể xem Erik Ten Hag là phương án thay thế Jose Mourinho, người vừa bị sa thải sau thất bại ở vòng loại UEFA Champions League và những phát ngôn công khai chỉ trích ban lãnh đạo.

Ten Hag có thể thay thế Mourinho ở Fenerbahce

HLV Ten Hag từng dẫn dắt Ajax và Manchester United, gia nhập Bayer Leverkusen từ ngày 1/7. Trước khi đến với những giải VĐQG hàng đầu châu Âu như Ngoại hạng Anh hay Bundesliga, Ten Hag ghi dấu ấn ở Hà Lan với Go Ahead Eagles và FC Utrecht. Ten Hag giúp Go Ahead Eagles thăng hạng Eredivisie, sau đó đưa FC Utrecht giành quyền dự cúp châu Âu.

Tại Ajax từ 2017, Ten Hag nổi tiếng với lối chơi tấn công và thành công ở đấu trường châu lục, nổi bật là vào bán kết UEFA Champions League 2019. Thành tích này giúp ông được mời dẫn dắt Manchester United vào năm 2022, giành League Cup ngay mùa đầu tiên và FA Cup ở mùa thứ hai, trước khi rời CLB vào tháng 10/2024 sau mùa giải đầy thử thách.

🔥 Những cựu HLV Man United bị sa thải liên tiếp

Thời gian của Ten Hag tại Leverkusen chỉ kéo dài ba trận chính thức: thắng 4–0 trước Sonnenhof ở Cúp Quốc gia Đức, thua 1–2 Hoffenheim ở vòng mở màn Bundesliga và hòa 3–3 Werder Bremen ở vòng 2.

Việc Ten Hag bị sa thải là một phần của xu hướng “nhà cầm quân từng gắn với Man United bị loại nhanh chóng”: chỉ trong năm ngày, ba cựu HLV liên quan Man Utd đều mất việc – Ten Hag (Leverkusen), Ole Gunnar Solskjaer (Besiktas) và Mourinho (Fenerbahce).

HLV Ten Hag là "quân bài tẩy" của chủ tịch CLB Fenerbahce, Ali Koc

🏆 Fenerbahce tìm HLV mới trước bầu cử đặc biệt

Sau khi Mourinho ra đi, Fenerbahce khởi động tìm kiếm HLV mới nhằm hướng đến chức vô địch giải quốc nội và tiến sâu ở UEFA Europa League. Các ứng viên được nhắc đến gồm Roger Schmidt, Sergio Conceicao, Emre Belozoglu, Ismail Kartal, Vincenzo Montella và Edin Terzic, nay thêm tên Ten Hag sau khi ông rời Leverkusen.

Fenerbahce cũng chuẩn bị cho cuộc bầu cử chủ tịch đặc biệt, giữa làn sóng chỉ trích ban lãnh đạo Ali Koc, người điều hành CLB từ 2018 nhưng chưa giành danh hiệu quốc nội. Mùa trước, CLB tiếp tục kéo dài sự chờ đợi chức vô địch trong nước lên 11 năm, trong khi đã vắng mặt ở UEFA Champions League 17 năm. Theo đánh giá, Ten Hag chính là lá bài tẩy của Ali Koc.