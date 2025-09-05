Fenerbahce vừa đuổi Mourinho đã tính "trải thảm đỏ" mời Ten Hag

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

UAE vs Syria 04/09/25 - Trực tiếp
Logo UAE - UAE UAE
3
Logo Syria - SYR Syria
1
Nga vs Jordan 05/09/25 - Trực tiếp
Logo Nga - RUS Nga
0
Logo Jordan - JOR Jordan
0
Hà Lan vs Ba Lan
Logo Hà Lan - NED Hà Lan
-
Logo Ba Lan - POL Ba Lan
-
Liechtenstein vs Bỉ
Logo Liechtenstein - LIE Liechtenstein
-
Logo Bỉ - BEL Bỉ
-
Bulgaria vs Tây Ban Nha
Logo Bulgaria - BUL Bulgaria
-
Logo Tây Ban Nha - ESP Tây Ban Nha
-
Slovakia vs Đức
Logo Slovakia - SVK Slovakia
-
Logo Đức - GER Đức
-
Australia vs New Zealand
Logo Australia - AUS Australia
-
Logo New Zealand - NZL New Zealand
-
Indonesia vs Đài Loan (Trung Quốc)
Logo Indonesia - IDN Indonesia
-
Logo Đài Loan &#40;Trung Quốc&#41; - TPE Đài Loan (Trung Quốc)
-
Faroe Islands vs Croatia
Logo Faroe Islands - FRO Faroe Islands
-
Logo Croatia - CRO Croatia
-
Ukraine vs Pháp
Logo Ukraine - UKR Ukraine
-
Logo Pháp - FRA Pháp
-
Italy vs Estonia
Logo Italy - ITA Italy
-
Logo Estonia - EST Estonia
-
Slovenia vs Thụy Điển
Logo Slovenia - SVN Slovenia
-
Logo Thụy Điển - SWE Thụy Điển
-
Đan Mạch vs Scotland
Logo Đan Mạch - DEN Đan Mạch
-
Logo Scotland - SCO Scotland
-
Armenia vs Bồ Đào Nha
Logo Armenia - ARM Armenia
-
Logo Bồ Đào Nha - POR Bồ Đào Nha
-
Anh vs Andorra
Logo Anh - ENG Anh
-
Logo Andorra - AND Andorra
-
Mỹ vs Hàn Quốc
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Mexico vs Nhật Bản
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Qatar vs Nga
Logo Qatar - QAT Qatar
-
Logo Nga - RUS Nga
-
Lithuania vs Hà Lan
Logo Lithuania - LTU Lithuania
-
Logo Hà Lan - NED Hà Lan
-
Đức vs Northern Ireland
Logo Đức - GER Đức
-
Logo Northern Ireland - NIR Northern Ireland
-
Thổ Nhĩ Kỳ vs Tây Ban Nha
Logo Thổ Nhĩ Kỳ - TUR Thổ Nhĩ Kỳ
-
Logo Tây Ban Nha - ESP Tây Ban Nha
-
Bỉ vs Kazakhstan
Logo Bỉ - BEL Bỉ
-
Logo Kazakhstan - KAZ Kazakhstan
-
Ba Lan vs Phần Lan
Logo Ba Lan - POL Ba Lan
-
Logo Phần Lan - FIN Phần Lan
-
Malaysia vs Palestine
Logo Malaysia - MAS Malaysia
-
Logo Palestine - PLE Palestine
-
Indonesia vs Lebanon
Logo Indonesia - IDN Indonesia
-
Logo Lebanon - LBN Lebanon
-
UAE vs Bahrain
Logo UAE - UAE UAE
-
Logo Bahrain - BHR Bahrain
-
Cộng Hòa Séc vs Saudi Arabia
Logo Cộng Hòa Séc - CZE Cộng Hòa Séc
-
Logo Saudi Arabia - KSA Saudi Arabia
-
Israel vs Italy
Logo Israel - ISR Israel
-
Logo Italy - ITA Italy
-
Greece vs Đan Mạch
Logo Greece - GRE Greece
-
Logo Đan Mạch - DEN Đan Mạch
-
Kosovo vs Thụy Điển
Logo Kosovo - RKS Kosovo
-
Logo Thụy Điển - SWE Thụy Điển
-
New Zealand vs Australia
Logo New Zealand - NZL New Zealand
-
Logo Australia - AUS Australia
-
Azerbaijan vs Ukraine
Logo Azerbaijan - AZE Azerbaijan
-
Logo Ukraine - UKR Ukraine
-
Wales vs Canada
Logo Wales - WAL Wales
-
Logo Canada - CAN Canada
-
Hungary vs Bồ Đào Nha
Logo Hungary - HUN Hungary
-
Logo Bồ Đào Nha - POR Bồ Đào Nha
-
Pháp vs Iceland
Logo Pháp - FRA Pháp
-
Logo Iceland - ISL Iceland
-
Serbia vs Anh
Logo Serbia - SRB Serbia
-
Logo Anh - ENG Anh
-
Bosnia-Herzegovina vs Áo
Logo Bosnia-Herzegovina - BIH Bosnia-Herzegovina
-
Logo Áo - AUT Áo
-
Na Uy vs Moldova
Logo Na Uy - NOR Na Uy
-
Logo Moldova - MDA Moldova
-
Mỹ vs Nhật Bản
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Mexico vs Hàn Quốc
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-

Fenerbahce vừa đuổi Mourinho đã tính "trải thảm đỏ" mời Ten Hag

Sự kiện: Erik Ten Hag HLV Mourinho
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Bayer Leverkusen bất ngờ sa thải HLV Erik Ten Hag chỉ hai tháng sau khi bổ nhiệm. Ngay lập tức, báo chí Thổ Nhĩ Kỳ dấy lên đồn đoán về việc CLB Fenerbahce tính bổ nhiệm nhà cầm quân người Hà Lan để thay thế Jose Mourinho.

📱 Fenerbahce sa thải Mourinho, nhắm Ten Hag

Theo báo chí Thổ Nhĩ Kỳ, Fenerbahce có thể xem Erik Ten Hag là phương án thay thế Jose Mourinho, người vừa bị sa thải sau thất bại ở vòng loại UEFA Champions League và những phát ngôn công khai chỉ trích ban lãnh đạo.

Ten Hag có thể thay thế Mourinho ở Fenerbahce

Ten Hag có thể thay thế Mourinho ở Fenerbahce

HLV Ten Hag từng dẫn dắt Ajax và Manchester United, gia nhập Bayer Leverkusen từ ngày 1/7. Trước khi đến với những giải VĐQG hàng đầu châu Âu như Ngoại hạng Anh hay Bundesliga, Ten Hag ghi dấu ấn ở Hà Lan với Go Ahead Eagles và FC Utrecht. Ten Hag giúp Go Ahead Eagles thăng hạng Eredivisie, sau đó đưa FC Utrecht giành quyền dự cúp châu Âu.

Tại Ajax từ 2017, Ten Hag nổi tiếng với lối chơi tấn công và thành công ở đấu trường châu lục, nổi bật là vào bán kết UEFA Champions League 2019. Thành tích này giúp ông được mời dẫn dắt Manchester United vào năm 2022, giành League Cup ngay mùa đầu tiên và FA Cup ở mùa thứ hai, trước khi rời CLB vào tháng 10/2024 sau mùa giải đầy thử thách.

🔥 Những cựu HLV Man United bị sa thải liên tiếp

Thời gian của Ten Hag tại Leverkusen chỉ kéo dài ba trận chính thức: thắng 4–0 trước Sonnenhof ở Cúp Quốc gia Đức, thua 1–2 Hoffenheim ở vòng mở màn Bundesliga và hòa 3–3 Werder Bremen ở vòng 2.

Việc Ten Hag bị sa thải là một phần của xu hướng “nhà cầm quân từng gắn với Man United bị loại nhanh chóng”: chỉ trong năm ngày, ba cựu HLV liên quan Man Utd đều mất việc – Ten Hag (Leverkusen), Ole Gunnar Solskjaer (Besiktas) và Mourinho (Fenerbahce).

HLV Ten Hag là "quân bài tẩy" của chủ tịch CLB Fenerbahce, Ali Koc

HLV Ten Hag là "quân bài tẩy" của chủ tịch CLB Fenerbahce, Ali Koc

🏆 Fenerbahce tìm HLV mới trước bầu cử đặc biệt

Sau khi Mourinho ra đi, Fenerbahce khởi động tìm kiếm HLV mới nhằm hướng đến chức vô địch giải quốc nội và tiến sâu ở UEFA Europa League. Các ứng viên được nhắc đến gồm Roger Schmidt, Sergio Conceicao, Emre Belozoglu, Ismail Kartal, Vincenzo Montella và Edin Terzic, nay thêm tên Ten Hag sau khi ông rời Leverkusen.

Fenerbahce cũng chuẩn bị cho cuộc bầu cử chủ tịch đặc biệt, giữa làn sóng chỉ trích ban lãnh đạo Ali Koc, người điều hành CLB từ 2018 nhưng chưa giành danh hiệu quốc nội. Mùa trước, CLB tiếp tục kéo dài sự chờ đợi chức vô địch trong nước lên 11 năm, trong khi đã vắng mặt ở UEFA Champions League 17 năm. Theo đánh giá, Ten Hag chính là lá bài tẩy của Ali Koc.

8

Man City - Man U 14.09

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Manchester City
Manchester United
Gửi dự đoán
Trước 22:30 ngày 14/09
Thể lệ
HLV Mourinho bị sa thải, báo Anh và fan "mở lối" đưa trở lại MU
HLV Mourinho bị sa thải, báo Anh và fan "mở lối" đưa trở lại MU

Trong vòng ít giờ, hai cựu HLV của MU là Ole Gunnar Solskjaer và Jose Mourinho bị sa thải. Các tờ báo Anh đều có sự liên hệ với bối cảnh rối ren hiện...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Hạ My ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-04/09/2025 23:06 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Erik Ten Hag Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN