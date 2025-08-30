Người đẹp Moon Võ tung ảnh pickleball “đốt mắt”, Phương Liên cưỡi ngựa bắn cung

😍 Người đẹp Moon Võ tung ảnh “đốt mắt”, tập luyện sẵn sàng thi đấu

Trở về Việt Nam sau cú đúp danh hiệu hạng ba tại giải pickleball quốc tế diễn ra tại Malaysia vào cuối tháng 8 vừa qua, người đẹp Moon Võ (tên thật Võ Ngọc Duyên) mới đây đã “đốt mắt” bạn bè và người hâm mộ bằng một bộ ảnh pickleball cực kỳ nóng bỏng.

Moon Võ tung bộ ảnh pickleball nóng bỏng

Vốn nhiều năm liền theo dõi bộ môn yoga và duy trì tập luyện thể thao đều đặn, Moon Võ luôn nhận được rất nhiều lời khen với vóc dáng chuẩn mực, đầy khỏe khoắn, truyền nguồn năng lượng tích cực trong cuộc sống đến với mọi người.

Dù bận rộn với công việc người mẫu ảnh và kinh doanh trong lĩnh vực sắc đẹp, hot girl này cho biết cô vẫn dành khoảng 2 tiếng mỗi ngày để tập thể thao. Đặc biệt trong dịp lễ 2/9 này, cô vẫn tập luyện pickleball đều đặn để chuẩn bị cho các giải đấu lớn sắp tới.

“Trong tuần đầu tiên của tháng 9, tôi sẽ tham gia liên tiếp 3 giải đấu pickleball tại TP.HCM. Vì vậy dù công việc bận rộn nhưng tôi vẫn sắp xếp thời gian biểu kỹ lưỡng để có khoảng 2 tiếng mỗi ngày tập pickleball. Tôi muốn tập trung nâng cao khả năng xử lý kỹ thuật và phản xạ”.

Người đẹp vừa giành cú đúp hạng Ba tại giải pickleball quốc tế ở Malaysia

Ở bất kỳ giải đấu nào dù trong nước hay quốc tế, tôi đều dành sự tập trung cao độ, thi đấu hết sức mình. Thành tích là điều tôi luôn cố gắng hướng đến nhưng tôi không đặt mục tiêu cụ thể hay quá nặng nề về chuyện phải có thành tích để tránh gây áp lực cho bản thân”, Moon Võ chia sẻ.

Ngoài pickleball, người đẹp này cũng dành thời gian để tập gym, yoga và múa.

🏇 Hot girl Phương Liên dành thời gian đi cưỡi ngựa, bắn cung

Liên tiếp có được danh hiệu ở các giải pickleball phong trào trong thời gian gần đây, hot girl Phương Liên chia sẻ bản thân hiện tại dành khoảng 5-6 buổi trong tuần để chơi pickleball.

Phương Liên dành thời gian đi cưỡi ngựa, bắn cung trong dịp lễ

Dù vậy trong dịp lễ Quốc khánh tới, cô cho biết sẽ tập luyện ít lại để dành thời gian cho các môn thể thao khác, đặc biệt là đam mê cưỡi ngựa, chơi bắn cung của mình.

“Thời gian vừa qua, tôi tập trung khá nhiều cho việc tập luyện và thi đấu pickleball nên trong dịp lễ tới, tôi muốn dành thời gian để chơi các môn thể thao khác, nhất là đi cưỡi ngựa, chơi bắn cung”, Phương Liên chia sẻ.

Người đẹp sở hữu chiều cao 1m7 cùng nhiều năm tập gym chia sẻ cô đã có một giáo án cụ thể trong vài tháng tới để nâng cao trình độ pickleball, đặc biệt là kỹ thuật drink sát lưới, trả giao bóng và tâm lý thi đấu.

Người đẹp thường xuyên thử sức với các môn thể thao khác nhau

Phương Liên cho biết cô sẽ tham gia những giải đấu có quy mô và trình độ cao hơn trong thời gian tới. Ngoài ra, cô dự định sẽ thử sức với mới là padel, một bộ môn đang bắt đầu phát triển tại Việt Nam.