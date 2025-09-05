Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Trực tiếp bóng đá ĐT Argentina - Venezuela: Chờ Messi "tặng quà" (Vòng loại World Cup)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Đội tuyển Argentina World Cup 2026

(6h30, 5/9) Messi cùng các đồng đội chắc chắc rất muốn tặng quà khán giả nhà nhân dịp thi đấu vòng loại World Cup 2026.

   

Vòng loại World Cup | 6h30, 5/9 | Estadio Monumental

Argentina
Trực tiếp bóng đá ĐT Argentina - Venezuela: Chờ Messi "tặng quà" (Vòng loại World Cup) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá ĐT Argentina - Venezuela: Chờ Messi "tặng quà" (Vòng loại World Cup) - 1
Venezuela
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá ĐT Argentina - Venezuela: Chờ Messi "tặng quà" (Vòng loại World Cup) - 1
E Martinez, Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico, De Paul, Mac Allister, Almada, Messi, L Martinez, Paz
Trực tiếp bóng đá ĐT Argentina - Venezuela: Chờ Messi "tặng quà" (Vòng loại World Cup) - 1
Romo, Aramburu, Navarro, Angel, Ferraresi, Martinez, Casseres, Bello, D Martinez, Rondon, Soteldo

Argentina muốn tìm lại mạch thắng

Đương kim vô địch thế giới Argentina đã sớm vượt qua vòng loại World Cup 2026. Họ đã có 35 điểm sau 16 trận vòng loại và hơn 10 điểm so với hai đội đứng sau, Ecuador và Brazil. Hơi đáng tiếc khi trận sân nhà gần nhất, họ bị Colombia cầm hòa 1-1 và đứt chuỗi 4 trận thắng liên tiếp. Đối đầu với Venezuela là cơ hội để Argentina tìm lại mạch thắng.

Venezuela khát khao có điểm 

Venezuela lúc này đang rất cần điểm để cạnh tranh một vé tới thẳng World Cup 2026. Hiện tại họ đứng thứ 7 với 18 điểm và cách biệt giữa Venezuela với đội đứng thứ 6 đang là 4 điểm. Bởi vậy, đội bóng này sẽ phải tranh đấu từng điểm số một. Nên nhớ rằng, họ cũng chỉ hơn đội liền sau đúng 1 điểm. Nếu rớt xuống hạng 8, Venezuela đứng trước nguy cơ phải ngồi nhà xem World Cup. 

8

Man City - Man U 14.09

Dự đoán tỷ số vòng loại World Cup: Argentina trông cậy Messi, Brazil chờ diện mạo mới
Dự đoán tỷ số vòng loại World Cup: Argentina trông cậy Messi, Brazil chờ diện mạo mới

(Argentina - Venezuela, 6h30, 5/9; Brazil - Chile, 7h30, 5/9, vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ) Argentina và Brazil đều có cơ hội tìm kiếm niềm...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nhật Anh

Nguồn: [Link nguồn]

-05/09/2025 00:08 AM (GMT+7)
