Trực tiếp bóng đá ĐT Argentina - Venezuela: Chờ Messi "tặng quà" (Vòng loại World Cup)
(6h30, 5/9) Messi cùng các đồng đội chắc chắc rất muốn tặng quà khán giả nhà nhân dịp thi đấu vòng loại World Cup 2026.
Vòng loại World Cup | 6h30, 5/9 | Estadio Monumental
Điểm
E Martinez
Molina
Romero
Otamendi
Tagliafico
De Paul
Mac Allister
Almada
Messi
L Martinez
Paz
Điểm
Romo
Aramburu
Navarro
Angel
Ferraresi
Martinez
Casseres
Bello
D Martinez
Rondon
Soteldo
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Argentina muốn tìm lại mạch thắng
Đương kim vô địch thế giới Argentina đã sớm vượt qua vòng loại World Cup 2026. Họ đã có 35 điểm sau 16 trận vòng loại và hơn 10 điểm so với hai đội đứng sau, Ecuador và Brazil. Hơi đáng tiếc khi trận sân nhà gần nhất, họ bị Colombia cầm hòa 1-1 và đứt chuỗi 4 trận thắng liên tiếp. Đối đầu với Venezuela là cơ hội để Argentina tìm lại mạch thắng.
Venezuela khát khao có điểm
Venezuela lúc này đang rất cần điểm để cạnh tranh một vé tới thẳng World Cup 2026. Hiện tại họ đứng thứ 7 với 18 điểm và cách biệt giữa Venezuela với đội đứng thứ 6 đang là 4 điểm. Bởi vậy, đội bóng này sẽ phải tranh đấu từng điểm số một. Nên nhớ rằng, họ cũng chỉ hơn đội liền sau đúng 1 điểm. Nếu rớt xuống hạng 8, Venezuela đứng trước nguy cơ phải ngồi nhà xem World Cup.
