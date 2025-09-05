Trực tiếp bóng đá ĐT Argentina - Venezuela: Chờ Messi "tặng quà" (Vòng loại World Cup)

Vòng loại World Cup | 6h30, 5/9 | Estadio Monumental Argentina 0 - 0 Venezuela (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Argentina vs Venezuela Venezuela Điểm E Martinez Molina Romero Otamendi Tagliafico De Paul Mac Allister Almada Messi L Martinez Paz Điểm Romo Aramburu Navarro Angel Ferraresi Martinez Casseres Bello D Martinez Rondon Soteldo Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Argentina Argentina Venezuela Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: E Martinez, Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico, De Paul, Mac Allister, Almada, Messi, L Martinez, Paz Romo, Aramburu, Navarro, Angel, Ferraresi, Martinez, Casseres, Bello, D Martinez, Rondon, Soteldo

Argentina muốn tìm lại mạch thắng

Đương kim vô địch thế giới Argentina đã sớm vượt qua vòng loại World Cup 2026. Họ đã có 35 điểm sau 16 trận vòng loại và hơn 10 điểm so với hai đội đứng sau, Ecuador và Brazil. Hơi đáng tiếc khi trận sân nhà gần nhất, họ bị Colombia cầm hòa 1-1 và đứt chuỗi 4 trận thắng liên tiếp. Đối đầu với Venezuela là cơ hội để Argentina tìm lại mạch thắng.

Venezuela khát khao có điểm

Venezuela lúc này đang rất cần điểm để cạnh tranh một vé tới thẳng World Cup 2026. Hiện tại họ đứng thứ 7 với 18 điểm và cách biệt giữa Venezuela với đội đứng thứ 6 đang là 4 điểm. Bởi vậy, đội bóng này sẽ phải tranh đấu từng điểm số một. Nên nhớ rằng, họ cũng chỉ hơn đội liền sau đúng 1 điểm. Nếu rớt xuống hạng 8, Venezuela đứng trước nguy cơ phải ngồi nhà xem World Cup.