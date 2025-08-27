Mỹ nhân MMA làm điên đảo "cõi mạng": Hoàng Hằng đánh gã xăm trổ, cô giáo tranh đai vô địch

Trong hai tuần qua, làng MMA Việt Nam dậy sóng bởi sự xuất hiện và tỏa sáng của những cô gái võ sĩ đầy bản lĩnh và tài năng. Họ không chỉ khiến cộng đồng mạng “phát cuồng” vì sức mạnh võ thuật, và nêu cao tinh thần kiên cường, tự tin vượt qua định kiến xã hội.

Đó là câu chuyện của Hoàng Hằng, cô gái MMA từng cho một thanh niên xăm trổ “ăn no đòn” tại hầm chung cư, “cô giáo mầm non” Lò Thị Phung, người từng khuấy động giải MMA LION Championship 2025, và nữ võ sĩ Trần Trà My, “nữ quái” knock-out võ sĩ nước ngoài bằng cú lên gối đầy uy lực.

Hoàng Hằng nổi như cồn khi clip cô ẩu đả với 1 thanh niên hồi tháng 5/2025 bỗng nhiên viral (lên xu hướng)

Hoàng Hằng trở thành ngôi sao mạng xã hội sau khi cho gã thanh niên no đòn

Mới nhất, câu chuyện đều bắt nguồn từ đoạn video lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội ghi lại cảnh Hoàng Hằng, thành viên CLB MMA danh tiếng, kiên cường chống lại sự khiêu khích và hành động xâm phạm của một thanh niên xăm trổ tại hầm để xe chung cư Hà Nội.

Chỉ với kỹ năng bài bản và sự quyết đoán, Hoàng Hằng đã khiến đối thủ phải “cầu xin” sự giúp đỡ từ người khác. Hình ảnh người phụ nữ mặc áo chống nắng xanh, chắc chắn từng đòn đánh như trút giận thay cho hàng triệu chị em, đã khiến cộng đồng mạng không ngớt lời khen ngợi.

Lò Thị Phung: “Cô giáo mầm non” bền bỉ không bỏ cuộc

Một tuần trước đó, tại sự kiện MMA LION Championship 2025 tổ chức ở Khánh Hòa, Lò Thị Phung, cô giáo Nhu thuật từng là cô giáo mầm non, đã trở thành tâm điểm khi thi đấu kịch tính trong trận tranh đai hạng 52kg nữ.

Lò Thị Phung (quần xanh) được nhắc đến nhiều trong tuần qua

Mặc dù không thể hạ gục đối thủ Nguyễn Vũ Quỳnh Hoa sau 5 hiệp đấu đầy giằng co, sự quyết liệt và chiến thuật điềm tĩnh của Phung khiến người hâm mộ không thể rời mắt.

Trước trận đấu, cô mạnh mẽ tuyên bố nếu được đánh nằm, sẽ kết thúc đối thủ ngay hiệp 1, điều này khiến cuộc chiến càng thêm căng thẳng và thúc đẩy sự quan tâm từ giới chuyên môn và người hâm mộ MMA Việt Nam. Sau trận đấu, Lò Thị Phung được rất nhiều người hâm mộ nhắc tên, trong đó có ý tốt, cũng có ý chê bai nhưng có một điều không thể khác, Lò Thị Phùng sẽ bước tiếp, hướng tới hành trình giành đai vô địch MMA LION.

Trần Trà My và cú knock-out đỉnh cao

Cùng sự kiện MMA tại Khánh Hoà, Trần Trà My cũng góp mặt với màn trình diễn rực rỡ khi đối đầu võ sĩ Karina Veis đến từ Nga. Với những cú lên gối đầy chính xác và uy lực, Trà My knock-out đối thủ ngay hiệp 2, giành chiến thắng thuyết phục trên đấu trường quốc tế.

Trà My (quần xanh) được nhiều người ca ngợi

Chiến thắng này mang về vinh quang cho cá nhân cho Trà My và CLB cô tập luyện. Sau trận đấu cô gái này đã nhận về rất nhiều lời ngợi ca từ cộng động mạng xã hội.

Phụ nữ hiện đại, xinh đẹp và mạnh mẽ

Qua ba câu chuyện, Hoàng Hằng với pha xử lý gọn ghẽ và đầy sức mạnh giữa cuộc sống đời thường, Lò Thị Phung với sự bền chí, chiến đấu không ngừng nghỉ ở những giải đấu đỉnh cao, và Trần Trà My với tinh thần chiến binh tạo ra bức tranh sống động về sự phát triển mạnh mẽ của phái đẹp trong môn võ MMA đã hiện lên rõ ràng.

Những mỹ nhân MMA Việt Nam như Hoàng Hằng, Lò Thị Phung và Trần Trà My đang làm điên đảo “cõi mạng”, đồng thời khẳng định rằng "1 nửa thế giới" ngày nay không chỉ xinh đẹp mà còn rất mạnh mẽ.