Dân mạng kêu gọi "cô gái hạ gục gã trai xăm trổ" lên sàn: MMA LION úp mở điều tuyệt vời

Trong những ngày gần đây, cộng đồng mạng Việt Nam không ngừng xôn xao trước đoạn video ghi lại cảnh một gã thanh niên xăm trổ hung hăng đánh một phụ nữ, nhưng bất ngờ lần này người phụ nữ lại là cô gái học võ thuật tổng hợp MMA và cô đã xử lý gọn gàng, tấn công lại bằng kỹ năng đỉnh cao của mình.

LION Championship, đấu trường MMA lớn nhất Việt Nam rất biết cách để làm người hâm mộ tò mò

Chi tiết vụ việc nhanh chóng trở thành chủ đề hot trên mạng, kéo theo những lời kêu gọi từ các fan MMA mong cô gái này được đưa lên sàn đấu chuyên nghiệp.

Không chỉ dừng lại ở sự chú ý trên mạng xã hội, ban tổ chức LION Championship (LC) mới đây đã tung thông điệp đầy ẩn ý thu hút sự quan tâm lớn tại LC 26 dự kiến tổ chức ngày 13/9 tới tại Nhà thi đấu Tây Hồ (Hà Nội), sẽ xuất hiện một võ sĩ nữ thi đấu và là thành viên của Vietnam Top Team, CLB MMA đang được đánh giá cao và cũng là đội đã có võ sĩ chiến thắng ở LC 24.

Sự kiện này khiến nhiều người hâm mộ ngay lập tức đoán già đoán non rằng người võ sĩ nữ bí ẩn nhiều khả năng chính là cô gái từng nổi tiếng trên mạng nhờ đoạn video "hạ gục gã trai xăm trổ".

🌐 Cơn sốt trên mạng xã hội

Video viral mới được được khơi lại gần đây dù đã quay từ 3 tháng trước, được người dùng mạng đánh giá là trùng hợp với chiến dịch truyền thông chuẩn bị cho LC 26.

Một tài khoản bình luận: “Phải chăng chị gái kia chính là chiến dịch truyền thông trước LC 26 của Vietnam Top Team?”.

Tài khoản khác thì dí dỏm ví von: "Hổ báo mà gặp phải sư tử thì cũng đầu hàng đầu thôi".

Người dùng tiếp theo thì nhận xét: “Không phải ngẫu nhiên mà video từ 3 tháng trước nhưng đến khi truyền thông cho LC 26 mới xuất hiện và lập tức viral (lan truyền) đâu".

Fan mong đợi Hoàng Hằng, cô gái đánh bại gã trai xăm trổ viral trên mạng xã hội sắp tới sẽ thượng đài

👩 🥊 Cộng đồng fan mong đợi cô gái xinh đẹp thượng đài

Rất nhiều bình luận kỳ vọng cô gái sẽ góp mặt chính thức trên võ đài MMA trong thời gian tới:

Một tài khoản nhận định: “Năm nay MMA LION quá thành công. Tôi là fan phong trào LION từ trận 2 đấu 2, hy vọng cú viral này sẽ là bàn đạp để môn này phát triển vượt bậc trong các năm sau".

Người tiếp theo kỳ vọng: "Nếu cô gái này bước lên sàn đấu, đó sẽ là màn so tài được đông đảo người hâm mộ, không chỉ là fan MMA mà nhiều người không mấy đam mê võ thuật cũng đón đợi.

Một người dùng mạng xã hội quả quyết: "Không nghi ngờ gì nữa, nếu sự kiện LC 26 có Hoàng Hằng, tôi chắc chắn rằng giải đấu sẽ "cháy vé".

LION Championship đang giữ bí mật, chỉ khẳng định đây sẽ là một "bước ngoặt với sự xuất hiện của nữ võ sĩ thuộc Vietnam Top Team" và hứa hẹn “LC 26 sẽ để lại dấu ấn lớn trong lòng fan hâm mộ MMA Việt Nam". Điều đó càng khiến cho người hâm mộ ngóng đợi những thông tin tiếp theo.