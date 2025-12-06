Trực tiếp bóng đá U22 Malaysia - U22 Lào: Mơ tạo bất ngờ lớn (SEA Games)
(16h, 6/12, bảng B bóng đá nam SEA Games 33) U22 Malaysia được đánh giá cao hơn so với U22 Lào, nhưng không vì vậy mà đội bóng xứ Triệu voi lo sợ.
SEA Games | 16h, 6/12 | Rajamangala
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
U22 Lào quyết gây bất ngờ trước U22 Malaysia
U22 Lào đã thi đấu rất cố gắng khi chạm trán U22 Việt Nam. Nhưng cuối cùng, đội bóng xứ Triệu voi cũng không thể giành được điểm nào khi thua chung cuộc 1-2.
Cơ hội đi tiếp của U22 Lào hiện giờ dựa hoàn toàn vào cuộc chạm trán U22 Malaysia. Đối thủ này được đánh giá cao hơn so với U22 Lào, nhưng với việc từng gây ra khó khăn cho U22 Việt Nam, đoàn quân HLV Ha Hyeok Jun không việc gì phải lo sợ ở trận đấu tới.
U22 Malaysia có tổn thất không hề nhỏ về mặt nhân sự. Họ phải gạch tên 7 cầu thủ trụ cột trước ngày lên đường sang Thái Lan dự SEA Games 33. Trong khi đó, sao nhập tịch Fergus Tierney không ra sân khi CLB Sabah FC từ chối cho lên tập trung với U22 Malaysia.
