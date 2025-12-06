Trực tiếp bóng đá U22 Malaysia - U22 Lào: Mơ tạo bất ngờ lớn (SEA Games)

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
SEA Games 33

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Aston Villa vs Arsenal
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Augsburg vs Bayer Leverkusen
Logo Augsburg - FCA Augsburg
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Stuttgart vs Bayern Munich
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Tottenham Hotspur vs Brentford
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Newcastle United vs Burnley
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Manchester City vs Sunderland
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Everton vs Nottingham Forest
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
AFC Bournemouth vs Chelsea
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Inter Milan vs Como
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Como - COM Como
-
RB Leipzig vs Eintracht Frankfurt
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Leeds United vs Liverpool
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Real Betis vs Barcelona
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Athletic Club vs Atlético de Madrid
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Paris Saint-Germain vs Rennes
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Rennes - REN Rennes
-
Brighton & Hove Albion vs West Ham United
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Borussia Dortmund vs Hoffenheim
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Hoffenheim - TSG Hoffenheim
-
Fulham vs Crystal Palace
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Napoli vs Juventus
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Lorient vs Olympique Lyonnais
Logo Lorient - FCL Lorient
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Real Madrid vs Celta de Vigo
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Torino vs Milan
Logo Torino - TOR Torino
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Wolverhampton Wanderers vs Manchester United
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Bayern Munich vs Sporting CP
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Tottenham Hotspur vs Slavia Praha
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Slavia Praha - SLA Slavia Praha
-
PSV vs Atlético de Madrid
Logo PSV - PSV PSV
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Inter Milan vs Liverpool
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Barcelona vs Eintracht Frankfurt
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Atalanta vs Chelsea
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Monaco vs Galatasaray
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Benfica vs Napoli
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Real Madrid vs Manchester City
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Juventus vs Pafos
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Pafos - PAF Pafos
-
Club Brugge vs Arsenal
Logo Club Brugge - CLU Club Brugge
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Dinamo Zagreb vs Real Betis
Logo Dinamo Zagreb - DIN Dinamo Zagreb
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Basel vs Aston Villa
Logo Basel - BAS Basel
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Porto vs Malmö FF
Logo Porto - POR Porto
-
Logo Malmö FF - MFF Malmö FF
-
Celtic vs Roma
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Logo Roma - ROM Roma
-

Trực tiếp bóng đá U22 Malaysia - U22 Lào: Mơ tạo bất ngờ lớn (SEA Games)

Sự kiện: SEA Games 33 Trực tiếp bóng đá hôm nay

(16h, 6/12, bảng B bóng đá nam SEA Games 33) U22 Malaysia được đánh giá cao hơn so với U22 Lào, nhưng không vì vậy mà đội bóng xứ Triệu voi lo sợ.

SEA Games | 16h, 6/12 | Rajamangala

U22 Malaysia
Trực tiếp bóng đá U22 Malaysia - U22 Lào: Mơ tạo bất ngờ lớn (SEA Games) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá U22 Malaysia - U22 Lào: Mơ tạo bất ngờ lớn (SEA Games) - 1
U22 Lào
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá U22 Malaysia - U22 Lào: Mơ tạo bất ngờ lớn (SEA Games) - 1
Syahmi, Moses Raj, Ubaidullah Shamsul, Alif Ahmad, Aysar Hadi, Haykal Danish, Muhammad Khalil, Haziq Kutty Abba, Ziad El Basheer, Aliff Izwan, Haqimi Azim
Trực tiếp bóng đá U22 Malaysia - U22 Lào: Mơ tạo bất ngờ lớn (SEA Games) - 1
Lokphathip, Phommavong, Sangvilay, Keohanam, Phetdavanh, Chanthavixay, Thongkhamsavath, Phetvixay, Khampane, Bounphaeng, Phanthavong

U22 Lào quyết gây bất ngờ trước U22 Malaysia

U22 Lào đã thi đấu rất cố gắng khi chạm trán U22 Việt Nam. Nhưng cuối cùng, đội bóng xứ Triệu voi cũng không thể giành được điểm nào khi thua chung cuộc 1-2. 

Cơ hội đi tiếp của U22 Lào hiện giờ dựa hoàn toàn vào cuộc chạm trán U22 Malaysia. Đối thủ này được đánh giá cao hơn so với U22 Lào, nhưng với việc từng gây ra khó khăn cho U22 Việt Nam, đoàn quân HLV Ha Hyeok Jun không việc gì phải lo sợ ở trận đấu tới. 

U22 Malaysia có tổn thất không hề nhỏ về mặt nhân sự. Họ phải gạch tên 7 cầu thủ trụ cột trước ngày lên đường sang Thái Lan dự SEA Games 33. Trong khi đó, sao nhập tịch Fergus Tierney không ra sân khi CLB Sabah FC từ chối cho lên tập trung với U22 Malaysia.

Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

8

U22 Việt Nam - U22 Malaysia 11.12

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

U22 Việt Nam
U22 Malaysia
Gửi dự đoán
Trước 16:00 ngày 11/12
Thể lệ
Dàn sao U22 Việt Nam "so tài" cùng thầy Kim, chờ tranh ngôi đầu với U22 Malaysia
Dàn sao U22 Việt Nam "so tài" cùng thầy Kim, chờ tranh ngôi đầu với U22 Malaysia

Đội tuyển U22 Việt Nam trở lại sân tập một ngày sau trận thắng nhọc nhằn trước U22 Lào ở lượt trận đầu tiên của bảng B, môn bóng đá nam SEA Games 33.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phong Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-06/12/2025 11:25 AM (GMT+7)
Tin liên quan
SEA Games 33 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN