Trực tiếp bóng đá U22 Malaysia - U22 Lào: Mơ tạo bất ngờ lớn (SEA Games)

SEA Games | 16h, 6/12 | Rajamangala U22 Malaysia 0 - 0 U22 Lào (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: U22 Malaysia vs U22 Lào U22 Lào Điểm Syahmi Moses Raj Ubaidullah Shamsul Alif Ahmad Aysar Hadi Haykal Danish Muhammad Khalil Haziq Kutty Abba Ziad El Basheer Aliff Izwan Haqimi Azim Điểm Lokphathip Phommavong Sangvilay Keohanam Phetdavanh Chanthavixay Thongkhamsavath Phetvixay Khampane Bounphaeng Phanthavong Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận U22 Malaysia U22 Malaysia U22 Lào Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Syahmi, Moses Raj, Ubaidullah Shamsul, Alif Ahmad, Aysar Hadi, Haykal Danish, Muhammad Khalil, Haziq Kutty Abba, Ziad El Basheer, Aliff Izwan, Haqimi Azim Lokphathip, Phommavong, Sangvilay, Keohanam, Phetdavanh, Chanthavixay, Thongkhamsavath, Phetvixay, Khampane, Bounphaeng, Phanthavong

U22 Lào quyết gây bất ngờ trước U22 Malaysia

U22 Lào đã thi đấu rất cố gắng khi chạm trán U22 Việt Nam. Nhưng cuối cùng, đội bóng xứ Triệu voi cũng không thể giành được điểm nào khi thua chung cuộc 1-2.

Cơ hội đi tiếp của U22 Lào hiện giờ dựa hoàn toàn vào cuộc chạm trán U22 Malaysia. Đối thủ này được đánh giá cao hơn so với U22 Lào, nhưng với việc từng gây ra khó khăn cho U22 Việt Nam, đoàn quân HLV Ha Hyeok Jun không việc gì phải lo sợ ở trận đấu tới.

U22 Malaysia có tổn thất không hề nhỏ về mặt nhân sự. Họ phải gạch tên 7 cầu thủ trụ cột trước ngày lên đường sang Thái Lan dự SEA Games 33. Trong khi đó, sao nhập tịch Fergus Tierney không ra sân khi CLB Sabah FC từ chối cho lên tập trung với U22 Malaysia.

