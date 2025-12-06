Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Thầy Kim sẽ "do thám" U22 Malaysia, yêu cầu U22 Việt Nam phải cải thiện điều này

Sự kiện: SEA Games 33 HLV Kim Sang Sik U22 Việt Nam

Hậu vệ Phạm Minh Phúc đã có những chia sẻ về sự chuẩn bị của U22 Việt Nam trước trận đấu quyết định với U22 Malaysia ở bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33.

Sáng ngày 6/12 tại Bangkok, U22 Việt Nam trở lại tập luyện sau một ngày nghỉ ngơi nhằm hồi phục thể lực, chuẩn bị cho trận đấu thứ hai gặp U22 Malaysia ở bảng B SEA Games 33 (16h ngày 11/12). Trước buổi tập, hậu vệ Phạm Minh Phúc của CLB Công an Hà Nội đã có những chia sẻ đáng chú ý về tinh thần toàn đội và sự chuẩn bị cho trận đấu quan trọng này.

U22 Việt Nam tập trở lại

U22 Việt Nam tập trở lại

Ở trận thắng U22 Lào hôm 3/12, Minh Phúc đã được HLV Kim Sang Sik tin tưởng xếp đá chính và cầu thủ này có đường kiến tạo cho Đình Bắc lập công trong hiệp một. Sau khi giành 3 điểm trước U22 Lào, Minh Phúc cho biết toàn đội đã lấy lại năng lượng và hướng đến trận đấu với tinh thần cao.

“Toàn đội đang rất quyết tâm để hướng đến trận đấu tiếp theo”, Minh Phúc nói. Đánh giá về đối thủ Malaysia, hậu vệ trẻ cho hay ban huấn luyện sẽ theo dõi trận đấu giữa U22 Malaysia và U22 Lào để phân tích kỹ hơn và đưa ra phương án hợp lý.

Minh Phúc trả lời giới truyền thông

Minh Phúc trả lời giới truyền thông

Lần đầu dự SEA Games, Minh Phúc không giấu được sự háo hức: “Tôi muốn cố gắng thể hiện bản thân và cống hiến cho bóng đá Việt Nam”. Trong lúc ăn cơm tối ngày 5/12, Minh Phúc cùng đồng đội cũng xem đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu trước Malaysia.

Cầu thủ của CLB Công an Hà Nội gửi lời chúc mừng đến đàn chị ở tuyển nữ Việt Nam và hy vọng thầy trò HLV Mai Đức Chung tiếp đà chiến thắng để đoạt HCV ở SEA Games 33. Trở lại trận đại chiến giữa U22 Việt Nam và U22 Malaysia vào ngày 11/12 tới, Dù Malaysia thiếu nhiều trụ cột, Minh Phúc nhấn mạnh U22 Việt Nam cần tập trung cải thiện chính mình.

“Trận gặp U22 Lào, chúng tôi kiểm soát tốt và tạo nhiều cơ hội, nhưng cần cải thiện đường chuyền cuối và khả năng dứt điểm. Thầy Kim luôn nhắc chúng tôi phải bình tĩnh, quyết đoán hơn trong các pha xử lý. HLV sẽ chỉ bảo kỹ hơn ở những buổi tập tới”, hậu vệ U22 Việt Nam chia sẻ.

U22 Việt Nam đang đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm trước Malaysia để giành tấm vé vào bán kết môn bóng đá nam SEA Games 33. Trận đấu hứa hẹn sẽ rất căng thẳng và quan trọng với thầy trò HLV Kim Sang Sik.

Theo Anh Khoa

Nguồn: [Link nguồn]

-06/12/2025 11:44 AM (GMT+7)
