“Cánh chim lạ” Bridgeman & phép màu kỳ diệu tại Genesis Invitational

Anh lên ngôi khi đánh bại một loạt những tên tuổi đình đám trong thế giới golf thời điểm hiện tại để có được danh hiệu PGA Tour đầu tiên trong sự nghiệp, sau 66 lần ra sân tại đấu trường khốc liệt này.

Ngày chủ nhật kịch tính

Bước vào ngày đấu cuối trên sân khấu Riviera Country Club, California, Mỹ, Jacob Bridgeman nắm lợi thế vô cùng lớn khi anh hơn siêu sao người Bắc Ai Len, Rory McIlroy ở vị trí thứ 2 tới (6) gậy. Nếu không có những sai số quá lớn, chiếc cúp Genesis Invitational sẽ gọi tên anh.

Tuy nhiên, golf luôn vậy, khi những cú swing chưa bắt đầu, mọi thứ vẫn đang ở phía trước.

Jacob Bridgeman, bình tĩnh, chậm rãi, theo kiểu vừa đánh vừa nghe ngóng các đối thủ, do đó, mọi cú swing hầu như đều có chung 1 đặc điểm, đó là sự an toàn. Nhưng cũng chính vì sự an toàn quá mức, anh đã liên tiếp mắc những sai lầm với những lỗi bogey không đáng có.

Và điều này đã giúp cho các đối thủ phía sau có cơ hội bám đuổi, tạo ra sự kịch tính giống như những bộ phim hành động của điện ảnh Hollywood.

Trước khi bắt đầu phát bóng tại hố đấu cuối cùng (hố đấu số 18), Bridgeman chỉ hơn vị trí thứ 2 của golfer người Mỹ gốc Nhật, Kitayama, người đã kết thúc ngày thi đấu đúng (1) gậy. Đồng thời, người chơi cùng tee với anh là Rory McIlroy đang thăng hoa, chỉ kém anh (2) gậy. Mọi sai số đều có thể xảy ra, và chiếc cup vẫn chưa có chủ.

Bridgeman và Rory với những cú đánh ngoạn mục

Cả Bridgeman và Rory đều có cú phát bóng tại hố đấu cuối lên fairway. Tuy nhiên, cú đánh thứ 2 của Bridgeman bóng đã đáp xuống và nằm trên khu vực bao quanh lỗ golf với khoảng cách hơn 2 cờ, còn Rory thì lại đưa bóng ra mép green.

Rory bước lên trước để thực hiện cú đánh. Siêu sao Bắc Ai Len đã làm nổ tung cầu trường với cú put ghi điểm birdie không tưởng. Điều này, vô hình trung đã gây áp lực lớn đối với Bridgeman. Nếu anh không thể giữ (par), ngay lập tức sẽ có play-off 3 người để tìm ra nhà vô địch cuối cùng.

Jacob Bridgeman bước lên để thực hiện cú đánh có lẽ là 1 trong những cú đánh quan trọng bậc nhất sự nghiệp. Bridgeman cần 2 put để có được chiếc cup, nhưng vì quá hồi hộp, anh put với lực yếu, bóng đi đến cách hố chừng hơn 4 feet. Anh phải tiếp tục thực hiện cú put tiếp theo trong sự lo lắng. Tuy nhiên, đã không có sai số nào xảy ra, và chiếc cup danh giá Genesis chính thức gọi tên Bridgeman.

Chiến quả ngọt ngào tại Genesis thay đổi cuộc chơi cho Jacob Bridgeman

Sau 66 lần ra sân trên sân chơi danh giá PGA Tour, Jacob Bridgeman mới nếm trải hương vị chiến thắng. Nhưng lần này, chiến thắng của anh thật sự ngọt ngào, nó đi kèm chiếc cup trong sự kiện Signature danh giá.

Bridgeman khởi đầu Gennesis với vị trí 52 trên OWGR (bảng xếp hạng golf thế giới), nhưng khi kết thúc, anh bay thẳng vào Top 20.

Ngoài 4 triệu USD tiền thưởng, anh còn được cộng thêm 500 điểm FedExCup và tạm dẫn đầu bảng xếp hạng này, đứng trên cả các siêu sao như Scottie Scheffler, Rory McIlroy. Bridgeman cũng chính thức có được chiếc vé thông hành để chơi tại các sự kiện major danh giá. Đồng thời, nhà tân vô địch không phải quá lo về việc giữ thẻ thành viên trên PGA Tour nữa, vì anh đã tự động gia hạn đến hết năm 2029.

Kiên nhẫn và chờ đợi, rồi thành quả sẽ đến

Có những chiến thắng chỉ đơn thuần là 1 chiến thắng. Nhưng cũng có chiến thắng sẽ là thành quả vĩ đại, thậm chí, nó sẽ thay đổi cả cuộc đời của một vận động viên.

Thể thao luôn có sự công bằng theo những cách rất riêng biệt, khoảnh khắc thăng hoa, cùng sự diệu kỳ chỉ xuất hiện trong một thời điểm nào đó. Nhưng nếu bạn muốn là chủ nhân của khoảnh khắc đó, bạn phải thật sự có niềm tin, cùng lòng kiên nhẫn chờ đợi.

Với Jacob Bridgeman tại Gennesis Invitational, anh đã thể hiện đầy đủ tâm thế để đón chờ khoảnh khắc thăng hoa đó.

Một chiến thắng mở ra nhiều đáng được chờ đợi cho chặng đường phía trước của golfer 26 tuổi người Mỹ. Đồng thời, khẳng định một chân lý, bạn không cần phải là người đánh bóng xa nhất, bạn cũng không cần phải xuất sắc liên tục trong cả 4 ngày thi đấu. Chỉ cần bạn vững tâm với niềm tin, cùng sự kiên nhẫn, thành quả sẽ đến.