Gotterrup “nổi loạn” và chiến thắng thứ 2 ở PGA Tour sau 4 sự kiện đầu năm 2026

Chiến thắng thứ 2 sau 3 sự kiện đầu mùa giải của Gotterrup

Bước vào mùa giải mới, Gotterrup không được chú ý quá nhiều vì trong toàn bộ sự nghiệp, anh mới có được 2 chiếc cup. Cuối mùa giải 2025, anh đã có sự tiến bộ vượt bậc, đặc biệt, là thành tích đánh bại Rory McIlroy tại Scottish Open, đồng thời, lọt vào danh sách 30 golfer xuất nhất FedEx Cup playoff.

Gotterrup giành danh hiệu cao quý

Tuy nhiên, khi mùa giải 2026 chính thức khởi tranh, làng golf thế giới đã phải giật mình, cũng như ngỡ ngàng trước bước tiến nhanh chóng của Gotterrup.

Anh mở màn mùa giải mới bằng chiến thắng vô cùng ấn tượng tại Sony Open. Đến sự kiện Farmers Insurance Open, nơi golfer người Anh Justin Rose lên ngôi, Gotterrup thi đấu bùng cháy khi kết thúc ở vị trí đồng hạng 18 với (-11) gậy.

Và tại sự kiện vừa kết thúc, Phoenix Open, sau 4 ngày trên TPC Scottsdale, Arizona nước Mỹ, một lần nữa anh lại là người chiến thắng sau khi đánh bại Hideki Matsuyama tại hố playoff đầu tiên. Mặc dù, khi bước vào ngày chủ nhật, Gotterrup t kém vị trí dẫn đầu (4) gậy, nhưng sự bùng nổ, cũng như bừng tỉnh đúng lúc đã giúp anh bứt phá.

Đặc biệt, là tại 9 đường về của ngày chung kết, Gotterrup t bùng nổ dữ dội khi ghi đến 5 điểm birdie trong 6 hố cuối để bắt kịp vị trí đầu bảng của Hideki Matsuyama, đồng thời, buộc golfer người Nhật phải chơi playoff. Kết quả cuối cùng như mọi người đã biết.

Thế giới golf bắt đầu cảm nhận được sức nóng từ Gotterrup

Mùa giải 2026 còn một chặng đường rất dài phía trước, và các sự kiện quan trọng của golf thế giới, đặc biệt là major chưa diễn ra, tuy nhiên, với những gì đã thể hiện tại đầu mùa giải, Gotterrup đang là cái tên “hot” theo đúng nghĩa đen thời điểm hiện tại, bên cạnh golfer số 1 hành tinh Scottie Scheffler.

Hideki Matsuyama (bên trái) và Gotterrup

Hai chiến thắng chỉ sau 3 lần ra sân, sau 4 sự kiện từ đầu mùa giải, đã thể hiện sự bùng nổ không giới hạn của golfer 26 tuổi người Mỹ. Anh bỗng trở thành cái tên sáng giá trong làng golf lúc này.

“Tôi vẫn đang hoàn thiện bản thân, nhưng luôn tin rằng nếu tiếp tục làm việc và giữ niềm tin, cơ hội sẽ đến. Hiện tại, tôi đã có được 4 danh hiệu, điều có nằm mơ tôi cũng không giám nghĩ, nhưng tôi sẽ tiếp tục làm việc và tiến lên…”, Gotterrup hồ hởi chia sẻ sau khi trở thành golfer xuất sắc nhất trên PGA Tour thời điểm hiện tại.

Gotterrup tạm thời đứng đầu bảng xếp hạng FedEx Cup

Chiến thắng tại Phoenix Open, cũng là chiếc cup thứ 2 của Gotterrup kể từ đầu mùa, anh đang làm cho thế giới golf đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Hiện Gotterrup đang tạm thời đứng đầu bảng xếp hạng FedEx Cup, xếp trên cả siêu “huỷ diệt”, golfer số 1 hành tinh, Scottie Scheffler.

Và người ta bắt đầu tìm hiểu, bắt đầu để ý đến chàng trai trẻ Gotterrup khi các sự kiện lớn trên PGA Tour sắp diễn ra, đặc biệt là các sự kiện major. Gotterrup bỗng trở thành đề tài “nóng” của làng golf bên cạnh những cái tên đình đàm khác.