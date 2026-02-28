Siêu máy tính vẽ 10.000 kịch bản Cúp C1: 4/6 CLB Anh vào tứ kết, Arsenal vô địch

Arsenal được siêu máy tính dự đoán vô địch sau 10.000 lần mô phỏng

Lễ bốc thăm vòng knock-out UEFA Champions League 2025/26 đã xác định toàn bộ nhánh đấu từ vòng 1/8 đến chung kết, cùng hàng loạt cặp đấu đáng chú ý ở vòng 1/8. 2 đội góp mặt tại chung kết sẽ tranh cúp tại Budapest (Hungary) vào ngày 30/5.

Thông qua 10.000 mô phỏng về kịch bản chung cuộc ở giải đấu năm nay, siêu máy tính của The Analyst đã đánh giá Arsenal là ứng viên số 1 cho chức vô địch. Cụ thể, "Pháo thủ" vô địch trong 27,4% số lần mô phỏng – tỷ lệ cao nhất 16 đội.

6 đội bóng Anh góp mặt tại vòng 1/8 Champions League

Mùa này, “Pháo thủ” dẫn đầu bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh và đứng nhất giai đoạn vòng bảng Champions League. Việc xếp nhất bảng giúp họ được đá lượt về trên sân nhà ở mọi vòng knock-out (nếu đi tiếp).

Đối thủ của Arsenal tại vòng 1/8 là Bayer Leverkusen. Trước đội bóng thua kém về đẳng cấp lẫn phong độ, "Pháo thủ" được siêu máy tính đánh giá có 85,8% cơ hội giành chiến thắng so với 14,2% của đối thủ.

Bayern Munich và Manchester City bám đuổi

Bayern Munich là ứng viên nặng kí thứ 2 sau Arsenal. Nhà vô địch Bundesliga đang đạt phong độ ấn tượng và sẽ gặp Atalanta ở vòng 1/8 – đại diện Serie A duy nhất còn lại sau khi loại Dortmund ở vòng play-off. Tuy nhiên, khả năng Bayern chạm trán Real Madrid hoặc Man City ở tứ kết khiến tỷ lệ vô địch của họ chỉ đạt 14,3%.

Cặp đấu Real Madrid - Man City tiếp tục thu hút sự chú ý khi đây là mùa thứ 5 liên tiếp, 2 đội gặp nhau ở vòng knock-out – điều chưa từng có trong lịch sử giải đấu.

Man City được dự đoán có 64,3% khả năng vượt qua Real Madrid. Đội bóng của Pep Guardiola từng thắng Real 2-1 ở vòng bảng mùa này. Tỷ lệ vô địch của Man City đạt 10,8%, trong khi Real Madrid – đội giàu thành tích nhất với 15 danh hiệu – chỉ có 2,8% cơ hội vô địch, xếp thứ 9 trong 16 đội.

Cơ hội vượt qua vòng 1/8 của các đội được siêu máy tính dự đoán

Liverpool, Barcelona và những ẩn số

Liverpool sẽ chạm trán Galatasaray tại vòng 1/8, sau đó có thể gặp PSG ở tứ kết và Real/Man City/Bayern ở bán kết. Dù vậy, họ vẫn được đánh giá cao về khả năng vô địch với 12,8%, chỉ xếp sau Arsenal và Bayern Munich.

Trước Galatasaray - đối thủ từng đánh bại Liverpool 1-0 ở vòng bảng - siêu máy tính cho rằng "Lữ đoàn đỏ" vẫn có tới 82,3% khả năng đi tiếp, trong khi Galatasaray là đội có ít khả năng vô địch nhất (0,2%).

Barcelona sẽ tái đấu Newcastle sau khi thắng 2-1 tại St James’ Park. Nếu đi tiếp, họ có thể gặp Atletico Madrid hoặc Tottenham ở tứ kết, Arsenal ở bán kết. Siêu máy tính đánh giá thầy trò Hansi Flick đạt 7,7% cơ hội vô địch, còn Newcastle gây bất ngờ với tỷ lệ 4,7% – cao hơn cả PSG và Real Madrid. Dù vậy khi xét về khả năng vào tứ kết, Barcelona (55,3% cơ hội thắng) được xếp "cửa trên" Newcastle (44,7%).

PSG và Chelsea ở nhánh đấu “tử thần”

Tương mùa mùa giải trước, PSG có thể phải vượt qua hàng loạt đại diện Ngoại hạng Anh nếu muốn bảo vệ danh hiệu: Họ sẽ gặp Chelsea ở vòng 1/8, sau đó nhiều khả năng gặp Liverpool ở tứ kết, Man City ở bán kết và Arsenal hoặc Tottenham tại chung kết.

Tuy nhiên, siêu máy tính chỉ cho PSG 4,6% khả năng bảo vệ ngôi vương, thậm chí có thể sớm dừng bước ngay vòng 1/8 do tỷ lệ thắng 46,7% không bằng Chelsea (53,3%).

Ngoài phong độ ấn tượng dưới thời HLV Liam Rosenior, đội bóng thành London từng đánh bại PSG 3-0 ở chung kết FIFA Club World Cup mùa hè năm ngoái. Mặt khác, mô phỏng từ siêu máy tính cho thấy Chelsea nắm giữ 6,9% cơ hội vô địch.

Cơ hội vô địch của 16 đội

Những cơ hội mong manh

Cặp đấu Atletico Madrid - Tottenham được đánh giá khá cân bằng. Theo siêu máy tính, Tottenham có 46,3% cơ hội đi tiếp và 1,2% cơ hội vô địch, còn Atletico nhỉnh hơn đôi chút (53,7% cơ hội vào tứ kết, 2% cơ hội vô địch).

Bodo/Glimt được xem là hiện tượng mùa này khi từng đánh bại Man City, Atletico, Inter Milan. Tuy nhiên, siêu máy tính cho rằng đại diện Na Uy khó gây bất ngờ trước Sporting CP với 36% cơ hội đi tiếp và đương nhiên, tỷ lệ vô địch của họ chỉ xuất hiện trong 0,4% mô phỏng của siêu máy tính.