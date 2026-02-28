Siêu máy tính vẽ 10.000 kịch bản Cúp C1: 4/6 CLB Anh vào tứ kết, Arsenal vô địch

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Sông Lam Nghệ An
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
SHB Đà Nẵng vs PVF-CAND
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Công An Hà Nội vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
AFC Bournemouth vs Sunderland
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Burnley vs Brentford
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Liverpool vs West Ham United
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Newcastle United vs Everton
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Barcelona vs Villarreal
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Hellas Verona vs Napoli
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Leeds United vs Manchester City
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Monaco vs Angers SCO
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Angers SCO - SCO Angers SCO
-
Inter Milan vs Genoa
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Real Oviedo vs Atlético de Madrid
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Le Havre vs Paris Saint-Germain
Logo Le Havre - HAC Le Havre
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Hải Phòng vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Thép Xanh Nam Định vs Ninh Bình
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Cremonese vs Milan
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Thể Công - Viettel vs Hà Nội
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Brighton & Hove Albion vs Nottingham Forest
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Fulham vs Tottenham Hotspur
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Manchester United vs Crystal Palace
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Arsenal vs Chelsea
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Real Betis vs Sevilla
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Roma vs Juventus
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Olympique Marseille vs Olympique Lyonnais
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Real Madrid vs Getafe
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Getafe - GET Getafe
-
Wolverhampton Wanderers vs Liverpool
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Burnley vs AFC Bournemouth
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Sunderland vs Brighton & Hove Albion
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Arsenal vs Everton
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Chelsea vs Newcastle United
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
West Ham United vs Manchester City
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Crystal Palace vs Leeds United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Manchester United vs Aston Villa
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Nottingham Forest vs Fulham
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Liverpool vs Tottenham Hotspur
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Brentford vs Wolverhampton Wanderers
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
AFC Bournemouth vs Manchester United
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Brighton & Hove Albion vs Liverpool
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Fulham vs Burnley
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Everton vs Chelsea
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Leeds United vs Brentford
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Newcastle United vs Sunderland
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Aston Villa vs West Ham United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-

Siêu máy tính vẽ 10.000 kịch bản Cúp C1: 4/6 CLB Anh vào tứ kết, Arsenal vô địch

Sự kiện: Cup C1 - Champions League 2025/26 Manchester City Arsenal

Dựa trên 10.000 mô phỏng từ siêu máy tính của The Analyst, những ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch Champions League đã dần lộ diện.

  

Arsenal được siêu máy tính dự đoán vô địch sau 10.000 lần mô phỏng

Lễ bốc thăm vòng knock-out UEFA Champions League 2025/26 đã xác định toàn bộ nhánh đấu từ vòng 1/8 đến chung kết, cùng hàng loạt cặp đấu đáng chú ý ở vòng 1/8. 2 đội góp mặt tại chung kết sẽ tranh cúp tại Budapest (Hungary) vào ngày 30/5.

Thông qua 10.000 mô phỏng về kịch bản chung cuộc ở giải đấu năm nay, siêu máy tính của The Analyst đã đánh giá Arsenal là ứng viên số 1 cho chức vô địch. Cụ thể, "Pháo thủ" vô địch trong 27,4% số lần mô phỏng – tỷ lệ cao nhất 16 đội.

6 đội bóng Anh góp mặt tại vòng 1/8 Champions League

6 đội bóng Anh góp mặt tại vòng 1/8 Champions League

Mùa này, “Pháo thủ” dẫn đầu bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh và đứng nhất giai đoạn vòng bảng Champions League. Việc xếp nhất bảng giúp họ được đá lượt về trên sân nhà ở mọi vòng knock-out (nếu đi tiếp).

Đối thủ của Arsenal tại vòng 1/8 là Bayer Leverkusen. Trước đội bóng thua kém về đẳng cấp lẫn phong độ, "Pháo thủ" được siêu máy tính đánh giá có 85,8% cơ hội giành chiến thắng so với 14,2% của đối thủ.

Bayern Munich và Manchester City bám đuổi

Bayern Munich là ứng viên nặng kí thứ 2 sau Arsenal. Nhà vô địch Bundesliga đang đạt phong độ ấn tượng và sẽ gặp Atalanta ở vòng 1/8 – đại diện Serie A duy nhất còn lại sau khi loại Dortmund ở vòng play-off. Tuy nhiên, khả năng Bayern chạm trán Real Madrid hoặc Man City ở tứ kết khiến tỷ lệ vô địch của họ chỉ đạt 14,3%.

Cặp đấu Real Madrid - Man City tiếp tục thu hút sự chú ý khi đây là mùa thứ 5 liên tiếp, 2 đội gặp nhau ở vòng knock-out – điều chưa từng có trong lịch sử giải đấu.

Man City được dự đoán có 64,3% khả năng vượt qua Real Madrid. Đội bóng của Pep Guardiola từng thắng Real 2-1 ở vòng bảng mùa này. Tỷ lệ vô địch của Man City đạt 10,8%, trong khi Real Madrid – đội giàu thành tích nhất với 15 danh hiệu – chỉ có 2,8% cơ hội vô địch, xếp thứ 9 trong 16 đội.

Cơ hội vượt qua vòng 1/8 của các đội được siêu máy tính dự đoán

Cơ hội vượt qua vòng 1/8 của các đội được siêu máy tính dự đoán

Liverpool, Barcelona và những ẩn số

Liverpool sẽ chạm trán Galatasaray tại vòng 1/8, sau đó có thể gặp PSG ở tứ kết và Real/Man City/Bayern ở bán kết. Dù vậy, họ vẫn được đánh giá cao về khả năng vô địch với 12,8%, chỉ xếp sau Arsenal và Bayern Munich.

Trước Galatasaray - đối thủ từng đánh bại Liverpool 1-0 ở vòng bảng - siêu máy tính cho rằng "Lữ đoàn đỏ" vẫn có tới 82,3% khả năng đi tiếp, trong khi Galatasaray là đội có ít khả năng vô địch nhất (0,2%).

Barcelona sẽ tái đấu Newcastle sau khi thắng 2-1 tại St James’ Park. Nếu đi tiếp, họ có thể gặp Atletico Madrid hoặc Tottenham ở tứ kết, Arsenal ở bán kết. Siêu máy tính đánh giá thầy trò Hansi Flick đạt 7,7% cơ hội vô địch, còn Newcastle gây bất ngờ với tỷ lệ 4,7% – cao hơn cả PSG và Real Madrid. Dù vậy khi xét về khả năng vào tứ kết, Barcelona (55,3% cơ hội thắng) được xếp "cửa trên" Newcastle (44,7%).

PSG và Chelsea ở nhánh đấu “tử thần”

Tương mùa mùa giải trước, PSG có thể phải vượt qua hàng loạt đại diện Ngoại hạng Anh nếu muốn bảo vệ danh hiệu: Họ sẽ gặp Chelsea ở vòng 1/8, sau đó nhiều khả năng gặp Liverpool ở tứ kết, Man City ở bán kết và Arsenal hoặc Tottenham tại chung kết.

Tuy nhiên, siêu máy tính chỉ cho PSG 4,6% khả năng bảo vệ ngôi vương, thậm chí có thể sớm dừng bước ngay vòng 1/8 do tỷ lệ thắng 46,7% không bằng Chelsea (53,3%).

Ngoài phong độ ấn tượng dưới thời HLV Liam Rosenior, đội bóng thành London từng đánh bại PSG 3-0 ở chung kết FIFA Club World Cup mùa hè năm ngoái. Mặt khác, mô phỏng từ siêu máy tính cho thấy Chelsea nắm giữ 6,9% cơ hội vô địch.

Cơ hội vô địch của 16 đội

Cơ hội vô địch của 16 đội

Những cơ hội mong manh

Cặp đấu Atletico Madrid - Tottenham được đánh giá khá cân bằng. Theo siêu máy tính, Tottenham có 46,3% cơ hội đi tiếp và 1,2% cơ hội vô địch, còn Atletico nhỉnh hơn đôi chút (53,7% cơ hội vào tứ kết, 2% cơ hội vô địch).

Bodo/Glimt được xem là hiện tượng mùa này khi từng đánh bại Man City, Atletico, Inter Milan. Tuy nhiên, siêu  máy tính cho rằng đại diện Na Uy khó gây bất ngờ trước Sporting CP với 36% cơ hội đi tiếp và đương nhiên, tỷ lệ vô địch của họ chỉ xuất hiện trong 0,4% mô phỏng của siêu máy tính.

Real Madrid lại gặp Man City Cup C1: Đại chiến liệu có nhàm chán, khó tái diễn màn hủy diệt

Real Madrid sẽ không dễ gì loại Man City giống như những gì họ từng làm tại vòng 1/8 Cúp C1 mùa giải trước.

Theo Đỗ Anh (Tổng hợp)

Nguồn: [Link nguồn]

-28/02/2026 03:50 AM (GMT+7)
