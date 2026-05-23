"Kiếp nạn" hot girl 17 tuổi ra mắt Roland Garros, đụng ngay "Nữ hoàng" Swiatek

Lễ bốc thăm vòng đấu chính thức của Roland Garros hôm 21/5 mang đến một kịch bản nghiệt ngã nhưng cũng đầy phấn khích cho làng banh nỉ thế giới, khi hot girl tennis 17 tuổi người Úc, Emerson Jones sẽ phải đối đầu với "Nữ hoàng sân đất nện" Iga Swiatek ngay tại vòng mở màn của giải Grand Slam danh giá trên mặt sân đất nện.

Emerson Jones, mỹ nhân 17 tuổi của quần vợt Úc

"Kiếp nạn" ngày ra mắt của thiên thần quần vợt lứa tuổi teen

Emerson Jones đang là một trong những cái tên thu hút lượng người hâm mộ khổng lồ nhờ sở hữu gương mặt khả ái, nụ cười rạng rỡ và mái tóc vàng chuẩn "hot girl" nước Úc. Không chỉ có ngoại hình sáng, tay vợt sinh năm 2008 này còn là niềm hy vọng số 1 của thế hệ trẻ lứa tuổi teen khi từng vươn lên vị trí số 1 thế giới ở bảng xếp hạng trẻ ITF Junior.

Được ban tổ chức trao tấm vé đặc cách (Wildcard) để lần đầu tiên trong đời bước vào thảm đỏ của một vòng đấu chính thức Grand Slam, Emerson Jones chắc chắn đã mơ về một khởi đầu suôn sẻ. Thế nhưng, lá thăm may rủi tại Paris đã giáng xuống đầu cô một "ác mộng" thực sự mang tên Iga Swiatek.

Trên các diễn đàn tennis quốc tế, người hâm mộ vừa xuýt xoa trước nhan sắc của Jones, vừa không khỏi ái ngại cho cô:

- “Vừa đủ tuổi thi đấu chuyên nghiệp đã phải đi giải mã "Quái vật sân đất nện", ban tổ chức thử thách em tôi quá rồi".

- “Trận này đối với Emerson đúng nghĩa là ra ngõ gặp ngay hung thần, thắng một set thôi cũng là kỳ tích”.

"Ngọn núi" Iga Swiatek và đẳng cấp của nhà vô địch Roland Garros 4 lần

Dù hiện tại đang đứng ở vị trí số 3 thế giới trên bảng xếp hạng WTA, Iga Swiatek vẫn là một "ngọn núi sừng sững" và là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Ngôi sao 24 tuổi người Ba Lan từng có lịch sử 125 tuần thống trị ngôi số 1 thế giới và đang là nhà đương kim vô địch 4 lần tại Roland Garros (vào các năm 2020, 2022, 2023, 2024).

Swiatek vẫn là tượng đài trên sân đất nện Paris

Lối chơi cuối sân bền bỉ cùng những cú đánh thuận tay cực nặng mang quỹ đạo xoáy lên đặc trưng giúp Swiatek thiết lập một "đế chế" thống trị trên mặt sân bụi đỏ Paris. Đối đầu với một huyền thoại sống sở hữu tới 6 danh hiệu Grand Slam như Swiatek, tay vợt 17 tuổi Emerson Jones rõ ràng bị đánh giá thấp hơn về mọi mặt, từ kinh nghiệm trận mạc cho đến bản lĩnh tâm lý.

Trận đấu "không còn gì để mất" và hy vọng vào một cơn địa chấn

Dù cơ hội chiến thắng gần như bằng không, giới chuyên môn nhận định đây lại là một trải nghiệm vô giá dành cho viên ngọc thô của nước Úc. Bước vào sân Philippe Chatrier với tâm thế của một kẻ lót đường, Emerson Jones sẽ không phải chịu bất kỳ một áp lực tâm lý nào.

Truyền thông Úc đang kỳ vọng sức trẻ, sự nhiệt huyết và tâm lý thoải mái "không còn gì để mất" sẽ giúp hot girl 17 tuổi tạo ra những khoảnh khắc bùng nổ, hoặc chí ít là gây chút khó khăn cho ngôi sao người Ba Lan.

Trận đấu tâm điểm này sẽ chính thức diễn ra vào ngày 25/5/2026. Đây chắc chắn sẽ là cuộc đối đầu ngập tràn sắc màu truyền thông giữa kinh nghiệm trận mạc đỉnh cao của Swiatek và làn gió mới đầy nhan sắc Emerson Jones.