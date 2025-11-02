Người đẹp tennis "độ" vòng 1, đáp trả cực chất khi bị hỏi chuyện "nhạy cảm"

Trong khi nhiều tay vợt nữ cố gắng giữ hình ảnh kín tiếng, Oceane Dodin, VĐV tennis người Pháp từng lọt top 50 thế giới lại khiến làng quần vợt xôn xao khi thẳng thắn chia sẻ về việc “nâng cấp vòng 1” giữa sự nghiệp. Và thay vì né tránh, cô chọn cách đối diện bằng sự tự tin, hóm hỉnh và cực kỳ “đời thường”.

Oceane Dodin trước và sau khi nâng cấp vòng 1

🌸 "Có gì đâu mà làm ầm ĩ lên"

Dodin, 28 tuổi, nghỉ thi đấu cuối năm 2024 để điều trị bệnh rối loạn tiền đình hành hạ suốt 10 năm. Trong thời gian đó, cô quyết định phẫu thuật thẩm mỹ và trở thành tay vợt đầu tiên công khai làm ngực khi vẫn đang thi đấu chuyên nghiệp.

Khi được hỏi liệu cô có ngờ sẽ thành tâm điểm truyền thông, Dodin bật cười: “Có chứ, vì trong tennis chẳng ai từng làm vậy. Nhưng với tôi, chẳng có gì to tát cả, chỉ là ngực thôi mà. Mọi người làm chuyện này ngoài đời suốt, sao tới vận động viên lại bị phán xét?”.

🔥 Phản ứng “chất” khi bị hỏi thẳng

Một phóng viên nam thậm chí hỏi thẳng cô: “Nhưng cô vẫn chơi tennis được chứ?”.

Dodin đáp tỉnh bơ: “Tất nhiên là được. Tôi đâu có "làm" gì điên rồ đâu! Nhiều tay vợt còn có vòng 1 to hơn tôi mà vẫn đánh tốt. Khác biệt duy nhất là của họ tự nhiên, còn của tôi thì không”.

Dodin cao 1m83, 29 tuổi, hiện đang thi đấu với thứ hạng 477 WTA

🏸 Không muốn bị nhìn như “robot sân đấu”

Với Dodin, việc chia sẻ không nhằm gây chú ý, mà để nhấn mạnh rằng vận động viên cũng là con người, có cảm xúc, có đời sống riêng.

“Tôi muốn mọi người hiểu rằng chúng tôi không chỉ là những cỗ máy đánh bóng. Chúng tôi cũng có bạn bè, mối quan hệ, và đôi khi muốn làm điều khiến mình thấy tự tin hơn”, cô cho biết.

💪 Sau ca mổ và quãng nghỉ dài, Dodin trở lại mạnh mẽ hơn

Từ cuối tháng 9/2025, cô tái xuất ở giải ITF Reims, giành chiến thắng đầu tiên sau nhiều tháng điều trị. Mục tiêu trước mắt là lọt lại top 100 thế giới và “tận hưởng từng khoảnh khắc” khi trở lại sân đấu.

Khi được hỏi về những lời bàn tán quanh “diện mạo mới”, Dodin mỉm cười nhẹ: “Nếu họ nói, thì cứ nói thôi. Tôi cảm thấy tốt hơn, khỏe hơn, và tự tin hơn. Thế là đủ”.