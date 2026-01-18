Người đẹp tennis tài sắc vẹn toàn, ví như "Sharapova mới" ở Australian Open

Không phải hạt giống, không thuộc nhóm ngôi sao được truyền thông săn đón, nhưng Polina Kudermetova vẫn là cái tên đủ khiến Australian Open 2026 xuất hiện thêm một gam màu rất riêng, trẻ trung, quyến rũ và giàu tiềm năng bứt phá.

Polina Kudermetova làm gợi nhớ tới Sharapova

Vẻ đẹp cổ điển và khí chất “Sharapova mới”

Sinh năm 2003 tại Moscow, Polina Kudermetova cao 1m72, sở hữu gương mặt đẹp, vóc dáng săn chắc cùng phong thái thi đấu lạnh lùng, tập trung cao độ. Chính nét đẹp pha trộn giữa nữ tính và quyết liệt ấy khiến cô thường được ví như “phiên bản Sharapova thế hệ mới”, không chỉ bởi ngoại hình, mà còn bởi tinh thần thi đấu hết mình trên sân.

Thuận tay phải, Kudermetova thiên về các pha bóng nặng, đánh sớm và chủ động áp đặt nhịp độ. Cô không phô trương cảm xúc, luôn giữ vẻ điềm tĩnh, càng đánh càng “lì”, rất khó chịu với những đối thủ ưa tấn công nhanh.

Hành trình thăng tiến âm thầm nhưng chắc chắn

Kudermetova bước vào làng tennis chuyên nghiệp từ rất sớm, nhưng không nổi lên bằng các danh hiệu rầm rộ. Thay vào đó, cô tích lũy thứ hạng bằng chuỗi thành tích đều đặn ở hệ thống ITF và WTA.

Cột mốc lớn nhất đến trong mùa giải 2025, khi Polina gây tiếng vang mạnh tại Brisbane International, vượt qua hàng loạt đối thủ sừng sỏ như Liudmila Samsonova và đặc biệt là Daria Kasatkina (top 10 thế giới) để vào chung kết WTA đầu tiên trong sự nghiệp. Dù thất bại trước Aryna Sabalenka, giải đấu ấy đã đưa Kudermetova lần đầu bước vào top 60 WTA, khẳng định cô không chỉ “đẹp để xem”.

Song song đó, Polina cũng có lần đầu thắng trận tại US Open và thường xuyên góp mặt ở các vòng chính WTA 1000, cho thấy nền tảng thi đấu ngày càng vững.

Polina không bộc lộ nhiều cảm xúc khi thi đấu

Bước ngoặt quốc tịch và chương mới tại Australian Open

Cuối năm 2025, Kudermetova gây chú ý khi chuyển sang thi đấu cho Uzbekistan, trở thành tay vợt nữ số 2 của quốc gia Trung Á này. Quyết định ấy mở ra một chương mới trong sự nghiệp, giúp cô giảm áp lực cạnh tranh nội bộ và có vị thế rõ ràng hơn ở các giải lớn.

Australian Open 2026 sẽ là lần thứ ba Polina Kudermetova góp mặt ở vòng đấu chính đơn nữ tại Melbourne, nhưng là lần đầu cô bước vào giải với tâm thế một tay vợt đã có dấu ấn WTA rõ rệt, chứ không còn là “lính mới” chỉ đi học việc.

Theo phân nhánh, Kudermetova nằm ở nửa trên, nơi hội tụ nhiều tên tuổi lớn. Ngay vòng 1, cô sẽ đối đầu với đối thủ Maristany Zuleta De Reales người Tây Ban Nha. Cơ hội để giành chiến thắng dành cho Kudermetova là rất lớn.

Trong trường hợp đi tiếp, Polina nhiều khả năng sẽ chạm trán những cái tên như Victoria Mboko hoặc Emma Raducanu, những đối thủ mạnh nhưng chưa phải quá vượt trội về kinh nghiệm Grand Slam.