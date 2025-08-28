Cô gái MMA đánh gã trai xăm trổ gây “sốt”: Dàn cao thủ Duy Nhất, Thanh Trúc nói gì?

🔥 Gây sốt cộng đồng võ thuật

Vụ việc nữ võ sĩ MMA Hoàng Hằng có màn tự vệ đầy ấn tượng sau khi bị một thanh niên xăm trổ có hành động xúc phạm, tác động vật lý tại hầm giữ xe chung cư đang lan tỏa cực kỳ mạnh mẽ. Hoàng Hằng tạo nên “cơn sốt” trên mạng xã hội về việc phái nữ vốn được xem là “chân yếu tay mềm” đã đáp trả lại sự hà hiếp của bạo lực.

Vụ việc của nữ võ sĩ MMA Hoàng Hằng gây "sốt" dư luận

Tinh thần thượng võ, chống trả lại cái xấu của Hoàng Hằng đã được cộng đồng võ thuật không tiếc lời khen ngợi. Hàng loạt các diễn đàn võ thuật trong nước, không chỉ của bộ môn MMA (võ thuật tổng hợp) mà ở hầu hết các môn võ khác cũng chia sẻ về sự việc này.

Bên cạnh đó, không chỉ có nam tài tử Johnny Trí Nguyễn mà rất nhiều các võ sĩ tên tuổi, đã giành nhiều thành tích vang dội trong làng võ thuật Việt Nam cũng đồng loạt lên tiếng, chia sẻ quan điểm của bản thân về sự việc của Hoàng Hằng theo hướng tích cực.

🥋 “Độc cô cầu bại” Duy Nhất nói gì?

Trên trang fanpape của No1 Muay Club, lò võ nổi tiếng tại TP.HCM do mình sáng lập ra, “độc cô cầu bại” từng 7 lần vô địch thế giới Nguyễn Trần Duy Nhất đã chia sẻ: “Nhà có 2 cô con gái biết chút võ cũng an tâm, có thể lực chạy hoặc đỡ đòn cũng được chứ để bị đánh xót lắm”.

Duy Nhất chia sẻ hình ảnh dạy võ cho con gái

Duy Nhất cũng chia sẻ hình ảnh bản thân đang dạy võ cho con gái, hình ảnh vụ va chạm của Hoàng Hằng. Dưới bài đăng này, nhiều người hâm mộ bình bình luận hài hước: “Người ta nghe tới con gái của Nguyễn Trần Duy Nhất thì ai mà dám đánh”.

Chia sẻ về quan điểm của bản thân, Duy Nhất nói: “Phụ nữ nên học võ để giúp mình có một sức khỏe thật tốt, thể hình đẹp và quan trọng nhất là khi đã biết võ thì có thể tự bảo vệ được bản thân của khi cần thiết”.

📢 “Nữ hoàng Muay Việt” Thanh Trúc lên tiếng cảnh báo

Nguyễn Thị Thanh Trúc, nữ võ sĩ từng vô địch thế giới, vô địch sàn võ MMA số 1 Việt Nam LION Championship được ví von là “nữ hoàng Muay Việt” hào hứng cho biết: “Sau video về vụ việc của nữ võ sĩ MMA này, tôi tin rằng sự lan tỏa về võ thuật rất lớn. Trước giờ, tôi hay mọi người đều khuyến khích phụ nữ tập võ nhưng mọi người chưa hiểu hết lý do, giờ có video này hiểu hết tầm quan trọng của học võ”.

Thanh Trúc hào hứng với vụ việc tự vệ của Hoàng Hằng nhưng nhắc nhở mọi người không nên lạm dụng võ thuật

“Võ thuật không nhất thiết lúc nào cũng để tự vệ, đánh trả mà tập võ sẽ có được khả năng phản xạ tốt hơn so với người không tập. Điều này giúp bạn phản ứng nhanh hơn với các tình huống trong cuộc sống, giảm thiểu về nguy cơ gặp tai nạn hay chấn thương”, Thanh Trúc cho biết.

Tuy nhiên, Thanh Trúc cũng lên tiếng cảnh báo: “Tôi cũng nhắc nhở rằng mọi người tập võ cũng không nên lạm dụng võ thuật mà phải nắm rõ và dựa trên luật pháp. Dùng võ để tự vệ chính đáng nhưng phải kiểm soát được bản thân, tránh gây rối trật tự nơi công cộng hay những vi phạm khác”.