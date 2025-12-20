Trực tiếp SEA Games 33, đoàn Việt Nam ngày cuối: Tranh 2 HCV cầu mây, rực rỡ bế mạc

Sau gần hai tuần tranh tài sôi động tại SEA Games 33, đoàn thể thao Việt Nam chính thức bước vào ngày thi đấu cuối cùng, ngày 20/12, với mục tiêu giành thêm 2 HCV ở môn cầu mây trước khi khép lại kỳ đại hội tại thủ đô Bangkok, Thái Lan.

Cầu mây nữ Việt Nam (áo vàng) từng giành chức vô địch thế giới 2025

Trong những ngày qua, đoàn Việt Nam giành được tổng cộng 86 HCV, 79 HCB và 110 HCĐ xếp thứ 3 toàn đoàn, kém Indonesia 5 HCV (Indonesia hiện có 91 HCV). Dù chưa đạt mục tiêu đề ra (90-110 HCV), thành tích này vẫn đáng ghi nhận, đặc biệt khi 70% HCV thuộc các môn Olympic, một kết quả đáng để hy vọng.

Những gương mặt xuất sắc của SEA Games 33

Những ngày qua, nhiều VĐV Việt Nam đã tỏa sáng với nhiều HCV và đóng góp lớn vào thành tích chung. Trong đó, Trịnh Thu Vinh (Bắn súng) nổi bật với 4 HCV, tiếp theo là Nguyễn Thị Oanh (Điền kinh) với 3 HCV, còn các VĐV như Nguyễn Huy Hoàng (Bơi), Phạm Thanh Bảo (Bơi) và Nguyễn Thị Hương (Canoeing) đều mang về 2 HCV.

Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ của SEA Games 33 là chiến thắng lịch sử của U22 Việt Nam tại bóng đá nam, khi các cầu thủ trẻ xuất sắc giành HCV sau những trận đấu nghẹt thở, thể hiện sức mạnh và bản lĩnh của thế hệ kế cận trong làng bóng đá Việt Nam.

Ngoài ra, các VĐV ở những môn Olympic như đấu kiếm, vật, bơi, điền kinh, bắn súng tiếp tục giữ được sự ổn định, qua đó mang về nhiều HCV quan trọng, giúp Việt Nam duy trì vị trí top đầu khu vực.

Ngày cuối tranh 2 HCV cầu mây

Ngày 20/12, môn cầu mây sẽ trở thành tâm điểm khi đoàn Việt Nam có cơ hội giành thêm 2 HCV ở 2 nội dung regu nam và nữ, đối đầu trực tiếp với Thái Lan và có thể chạm trán Indonesia và Malaysia. Regu là nội dung đội hình 3 người trong sepak takraw, nơi mỗi đội thi đấu bằng 3 VĐV. Việt Nam quyết giành vé vào chung kết tranh HCV.

Dù giành trọn 2 HCV cũng chưa đủ để vượt qua Indonesia, nhưng chiến thắng sẽ là cái kết đẹp, nâng tổng số HCV của đoàn Việt Nam lên 88, khép lại SEA Games 33 với nhiều dấu ấn tích cực và niềm tin cho chặng đường phía trước.

Những điểm nhấn không thể bỏ qua ở lễ bế mạc

Lễ bế mạc SEA Games 33 được tổ chức vào lúc 18h00 ngày 20/12 tại sân vận động quốc gia Rajamangala, thủ đô Bangkok. Đây sẽ là thời khắc tổng kết kỳ đại hội, với các nghi thức trang trọng như:

- Dập tắt ngọn lửa SEA Games, biểu tượng cho tinh thần thể thao Đông Nam Á.

- Lễ trao cờ SEA Games cho Malaysia, nước chủ nhà tiếp theo năm 2027.

- Các tiết mục biểu diễn nghệ thuật kết hợp văn hóa truyền thống Thái Lan với công nghệ hiện đại, hứa hẹn một "bữa tiệc nghệ thuật" ấn tượng.

Ban tổ chức đã mở đăng ký miễn phí cho khán giả cả hình thức trực tuyến và trực tiếp, nhằm tạo cơ hội cho đông đảo người hâm mộ trải nghiệm không khí lễ hội thể thao cuối cùng của SEA Games 33.

Lịch thi đấu SEA Games 33 ngày cuối 20/12