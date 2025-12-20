Trực tiếp bóng đá Real Madrid - Sevilla: Thiên thời & địa lợi, chỉ chờ nhân hòa (La Liga)
(3h, 21/12, vòng 17 La Liga) Real Madrid có rất nhiều ưu thế trước màn tiếp đón Sevilla, vấn đề duy nhất lại là lòng quân dưới trướng HLV Alonso.
Laliga | 3h, 21/12 | Bernabeu
Điểm
Courtois
Valverde
Huijsen
Rudiger
Fran Garcia
Guler
Tchouameni
Bellingham
Rodrygo
Mbappe
Vinicius
Điểm
Vlachodimos
Carmona
Cardoso
Gudelj
Castrin
Oso
Agoume
Sow
Mendy
Romero
Alexis Sanchez
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Áp lực tạm bớt
Thắng 2 trận liên tiếp trước Alaves và Talavera đã tạm giải tỏa áp lực lên HLV Xabi Alonso, tuy vậy Real Madrid vẫn đang phải bám đuổi Barcelona trong cuộc đua vô địch. Ít nhất họ sẽ được đá trên sân nhà, và Real đã thắng 10/11 vòng gần nhất ở La Liga khi đá tại Bernabeu.
Chỉ riêng với Sevilla, Real Madrid đã bất bại 20 trận gần nhất gặp đối thủ xứ Andalusia tại thủ đô (18 thắng - 2 hòa). Thách thức cho Alonso sẽ chỉ là việc lúc này các cầu thủ có chịu nghe chỉ đạo của ông, khi một số cầu thủ bị đồn có sự bất mãn với thời lượng ra sân.
Khách khó gây bất ngờ
Sevilla chỉ thắng 2/8 vòng đấu trở lại đây ở La Liga, còn lại hòa 1 thua 5, tuy nhiên thành tích đó vẫn chỉ khiến họ rơi xuống thứ 9 trên BXH trước khi vòng này bắt đầu, do Sevilla đã nhập cuộc mùa giải không tệ và thậm chí thắng cả Barcelona.
Thành tích sân khách của Sevilla không tốt lắm khi đã thua 3/4 trận La Liga gần nhất rời Sanchez Pizjuan, chứ chưa nói đến thành tích tại Bernabeu. Cộng thêm đó là họ đã mất Akor Adams và Chidera Ejuke do về ĐTQG dự CAN, còn Tanguy Nianzou, Kike Salas, Cesar Azpilicueta đều đang bị chấn thương.
