Trực tiếp bóng đá Real Madrid - Sevilla: Thiên thời & địa lợi, chỉ chờ nhân hòa (La Liga)

Laliga | 3h, 21/12 | Bernabeu Real Madrid 0 - 0 Sevilla (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Real Madrid vs Sevilla Sevilla Điểm Courtois Valverde Huijsen Rudiger Fran Garcia Guler Tchouameni Bellingham Rodrygo Mbappe Vinicius Điểm Vlachodimos Carmona Cardoso Gudelj Castrin Oso Agoume Sow Mendy Romero Alexis Sanchez Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Real Madrid Real Madrid Sevilla Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Courtois, Valverde, Huijsen, Rudiger, Fran Garcia, Guler, Tchouameni, Bellingham, Rodrygo, Mbappe, Vinicius Vlachodimos, Carmona, Cardoso, Gudelj, Castrin, Oso, Agoume, Sow, Mendy, Romero, Alexis Sanchez

Áp lực tạm bớt

Thắng 2 trận liên tiếp trước Alaves và Talavera đã tạm giải tỏa áp lực lên HLV Xabi Alonso, tuy vậy Real Madrid vẫn đang phải bám đuổi Barcelona trong cuộc đua vô địch. Ít nhất họ sẽ được đá trên sân nhà, và Real đã thắng 10/11 vòng gần nhất ở La Liga khi đá tại Bernabeu.

Chỉ riêng với Sevilla, Real Madrid đã bất bại 20 trận gần nhất gặp đối thủ xứ Andalusia tại thủ đô (18 thắng - 2 hòa). Thách thức cho Alonso sẽ chỉ là việc lúc này các cầu thủ có chịu nghe chỉ đạo của ông, khi một số cầu thủ bị đồn có sự bất mãn với thời lượng ra sân.

Khách khó gây bất ngờ

Sevilla chỉ thắng 2/8 vòng đấu trở lại đây ở La Liga, còn lại hòa 1 thua 5, tuy nhiên thành tích đó vẫn chỉ khiến họ rơi xuống thứ 9 trên BXH trước khi vòng này bắt đầu, do Sevilla đã nhập cuộc mùa giải không tệ và thậm chí thắng cả Barcelona.

Thành tích sân khách của Sevilla không tốt lắm khi đã thua 3/4 trận La Liga gần nhất rời Sanchez Pizjuan, chứ chưa nói đến thành tích tại Bernabeu. Cộng thêm đó là họ đã mất Akor Adams và Chidera Ejuke do về ĐTQG dự CAN, còn Tanguy Nianzou, Kike Salas, Cesar Azpilicueta đều đang bị chấn thương.