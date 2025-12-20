Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
SEA Games 33

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Newcastle United vs Chelsea
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Wolverhampton Wanderers vs Brentford
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Manchester City vs West Ham United
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Brighton & Hove Albion vs Sunderland
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
AFC Bournemouth vs Burnley
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
RB Leipzig vs Bayer Leverkusen
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Tottenham Hotspur vs Liverpool
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Juventus vs Roma
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Leeds United vs Crystal Palace
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Everton vs Arsenal
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Real Madrid vs Sevilla
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Girona vs Atlético de Madrid
Logo Girona - GIR Girona
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Villarreal vs Barcelona
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Heidenheim vs Bayern Munich
Logo Heidenheim - HDH Heidenheim
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Aston Villa vs Manchester United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Real Betis vs Getafe
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Getafe - GET Getafe
-
Fulham vs Nottingham Forest
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-

Trực tiếp bóng đá Real Madrid - Sevilla: Thiên thời & địa lợi, chỉ chờ nhân hòa (La Liga)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay La liga 2025-26 Real Madrid

(3h, 21/12, vòng 17 La Liga) Real Madrid có rất nhiều ưu thế trước màn tiếp đón Sevilla, vấn đề duy nhất lại là lòng quân dưới trướng HLV Alonso.

  

Laliga | 3h, 21/12 | Bernabeu

Real Madrid
Trực tiếp bóng đá Real Madrid - Sevilla: Thiên thời & địa lợi, chỉ chờ nhân hòa (La Liga) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Real Madrid - Sevilla: Thiên thời & địa lợi, chỉ chờ nhân hòa (La Liga) - 1
Sevilla
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Real Madrid - Sevilla: Thiên thời & địa lợi, chỉ chờ nhân hòa (La Liga) - 1
Courtois, Valverde, Huijsen, Rudiger, Fran Garcia, Guler, Tchouameni, Bellingham, Rodrygo, Mbappe, Vinicius
Trực tiếp bóng đá Real Madrid - Sevilla: Thiên thời & địa lợi, chỉ chờ nhân hòa (La Liga) - 1
Vlachodimos, Carmona, Cardoso, Gudelj, Castrin, Oso, Agoume, Sow, Mendy, Romero, Alexis Sanchez

Áp lực tạm bớt

Thắng 2 trận liên tiếp trước Alaves và Talavera đã tạm giải tỏa áp lực lên HLV Xabi Alonso, tuy vậy Real Madrid vẫn đang phải bám đuổi Barcelona trong cuộc đua vô địch. Ít nhất họ sẽ được đá trên sân nhà, và Real đã thắng 10/11 vòng gần nhất ở La Liga khi đá tại Bernabeu.

Chỉ riêng với Sevilla, Real Madrid đã bất bại 20 trận gần nhất gặp đối thủ xứ Andalusia tại thủ đô (18 thắng - 2 hòa). Thách thức cho Alonso sẽ chỉ là việc lúc này các cầu thủ có chịu nghe chỉ đạo của ông, khi một số cầu thủ bị đồn có sự bất mãn với thời lượng ra sân.

Khách khó gây bất ngờ

Sevilla chỉ thắng 2/8 vòng đấu trở lại đây ở La Liga, còn lại hòa 1 thua 5, tuy nhiên thành tích đó vẫn chỉ khiến họ rơi xuống thứ 9 trên BXH trước khi vòng này bắt đầu, do Sevilla đã nhập cuộc mùa giải không tệ và thậm chí thắng cả Barcelona.

Thành tích sân khách của Sevilla không tốt lắm khi đã thua 3/4 trận La Liga gần nhất rời Sanchez Pizjuan, chứ chưa nói đến thành tích tại Bernabeu. Cộng thêm đó là họ đã mất Akor Adams và Chidera Ejuke do về ĐTQG dự CAN, còn Tanguy Nianzou, Kike Salas, Cesar Azpilicueta đều đang bị chấn thương.

8

Tottenham - Liverpool 21.12

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Tottenham
Liverpool
Gửi dự đoán
Trước 00:30 ngày 21/12
Thể lệ
Vinicius gặp tỷ phú Ratcliffe tại Madrid, MU tính chơi lớn với sao Real
Vinicius gặp tỷ phú Ratcliffe tại Madrid, MU tính chơi lớn với sao Real

Sau những rạn nứt âm ỉ tại Bernabeu, tương lai của Vinicius Junior đang trở thành tâm điểm. Các nguồn tin từ châu Âu cho biết MU đã tiếp xúc với ngôi...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Q.D ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-20/12/2025 16:38 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Trực tiếp bóng đá hôm nay Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN