MMA Việt Nam "náo loạn" SEA Games: Bị chơi xấu phát khóc, "giã gạo" đối thủ

Ngày 10/12, đội tuyển MMA Việt Nam mở màn SEA Games 33 đầy bùng nổ với 3 chiến thắng liên tiếp, tạo bước đà ấn tượng cho các trận chung kết ngày 11/12.

Văn Nam (đai xanh) khóc sau trận thua vì bị đối thủ chơi xấu

Trong đó, Phạm Văn Nam gặp tranh cãi khi thi đấu vòng bảng MMA truyền thống hạng 56kg nam với võ sĩ Thái Lan. Sau hai hiệp, mặc dù áp đảo đối thủ bằng kỹ thuật vật kiểm soát và đối phương phạm lỗi cấm kị (đòn gối khi Nam nằm), trọng tài vẫn chấm hòa, yêu cầu hiệp phụ. Hiệp phụ tiếp tục hòa, và cuối cùng Phạm Văn Nam bị xử thua do nặng cân hơn theo điều lệ.

Trái ngược với đó, Quàng Văn Minh là tâm điểm của ngày thi đấu. Bị đối thủ, một cựu vô địch Tán thủ thế giới, đánh ngã ngay những giây đầu, nhưng anh bình tĩnh đứng dậy, xoay chuyển tình thế và giành chiến thắng ngoạn mục. Trần Ngọc Lượng, nhà vô địch LION Championship, cũng khiến khán giả bùng nổ khi knock-out đối thủ ngay trong trận đầu tiên.

Quàng Văn Minh vào chung kết với màn thể hiện đáng sợ

Ngày 11/12, đội tuyển MMA Việt Nam sẽ bước vào 3 trận chung kết. Quàng Văn Minh gặp võ sĩ Malaysia, Trần Ngọc Lượng đấu võ sĩ Indonesia, và Dương Thị Thanh Bình chạm trán đối thủ Indonesia. Với phong độ hiện tại, cơ hội giành HCV là rất sáng cho đoàn Việt Nam.